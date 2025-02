"Polska wyprzedziła Chiny i jest już czwartym odbiorcą niemieckiego eksportu". Tytuł opublikowanego właśnie przez Polski Instytut Ekonomiczny komunikatu mówi właściwie wszystko. Warto podkreślić, że jeszcze w 2019 roku plasowaliśmy się na 7. pozycji, ustępując miejsca nie tylko Chinom, ale również Włochom oraz Wielkiej Brytanii.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Butch - Fotolia.com Polska w TOP4 głównych rynków zbytu niemieckiego eksportu Polska wyprzedziła Chiny i jest już czwartym odbiorcą niemieckiego eksportu.

Spośród dwudziestu głównych rynków zbytu dla Niemiec, Polska w ostatnich latach rosła najszybciej. W ostatnich 6 latach eksport do Polski rósł średnio o 7,8 proc., dzięki czemu w 2024 r. osiągnęliśmy pozycję 4. odbiorcy niemieckiego eksportu. Wśród 20 gospodarek importujących niemieckie produkty niemal równo z Polską rosło jedynie znaczenie USA (7,3 proc.). Rosnąca pozycja Polski wynika nie tylko ze wzrostu wartości dostaw do Polski, lecz także ze spadku całego eksportu Niemiec. Łączny niemiecki eksport spada drugi rok z rzędu – o 0,5 proc. w 2023 r. i 1,5 proc. w 2024 r. Chociaż w porównaniu do 2019 r. wartość niemieckiego eksportu jest większa o 17 proc., w ujęciu realnym stosunek eksportu do PKB nieznacznie spadł – komentuje Marek Wąsiński, kierownik zespołu gospodarki światowej.

W kontekście awansu Polski wśród niemieckich partnerów eksportowych występują obecnie dwa trendy. Z jednej strony następuje systematyczny wzrost eksportu do Polski wraz z jej rozwojem gospodarczym – od 2019 r. o 1 punkt proc. wzrósł udział Polski w niemieckim eksporcie do wartości 87 mld EUR w okresie styczeń-listopad 2024 r. Jednocześnie eksport do Chin spadł o 8,5 i 7 proc. odpowiednio w 2023 i 2024 r. Tym samym udział Chin w niemieckim eksporcie spadł z niemal 8 proc. w 2020 r. do 5,8 proc. w 2024 r.Polska jest nie tylko docelowym rynkiem zbytu niemieckich produktów. Eksport Niemiec do Polski to także element łańcuchów dostaw , w ramach których część niemieckiej wartości dodanej wyeksportowanej do Polski jest eksportowana dalej do innych państw, a także do samych Niemiec. Wg. danych TiVA ok. 5 proc. wartości polskiego eksportu stanowiła niemiecka wartość dodana. Stanowi to ok. 1/3 niemieckiego eksportu do Polski.