Surowce krytyczne: Ameryka Łacińska szansą na bezpieczeństwo UE?

Polski Instytut Ekonomiczny prezentuje wyniki najnowszego raportu pt. "Surowce krytyczne Ameryki Łacińskiej i bezpieczeństwo ekonomiczne Unii Europejskiej". Opracowanie rzuca światło na obecny stan prac unijnych nad wzmacnianiem bezpieczeństwa dostaw surowców krytycznych oraz na kierunki rozwoju, którymi podążać mogą relacje handlowe i inwestycyjne Unii Europejskiej w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który kraj w szczególności odgrywa decydującą rolę w dostawach surowców krytycznych do Unii Europejskiej?

Jak prezentuje się potencjał surowcowy Ameryki Łacińskiej?

Co stanowi ograniczenie dla potencjału wydobywczego Ameryki Łacińskiej?

Dostawy surowców krytycznych do UE zależą głównie od Chin

Wybrani dostawcy surowców krytycznych do UE w latach 2013-2023 Pod względem wartości importu największymi dostawcami CRMs do UE od lat pozostają USA, Australia i Brazylia

Uzależnienie Unii Europejskiej od surowców energetycznych z Rosji okazało się błędem. Współczesne wyzwania dla UE i jej państw członkowskich, w tym działania dotyczące surowców krytycznych, wynikają z kolei ze skali nowych konfliktów, napięć politycznych i gospodarczych, kryzysów oraz intensywnej konkurencji o zasoby. Czynniki te istotnie nadwyrężyły fundamenty liberalnego ładu międzynarodowego opartego na współzależności. Dlatego celem strategicznym dla Unii Europejskiej w przypadku surowców krytycznych jest bezpieczeństwo rozumiane w kategoriach stabilności i pewności dostaw, dywersyfikacji źródeł i zarządzania ryzykiem – wskazuje dr hab. Bartosz Michalski, starszy doradca z zespołu gospodarki światowej w PIE.

Duży potencjał surowcowy Ameryki Łacińskiej

Najsilniejsze zależności w imporcie ekstra UE-27 surowców krytycznych w 2023 r W 2023 roku UE była krytycznie uzależniona od dostaw wolframu oraz artykułów zawierających magnez z Chin

Ameryka Łacińska może odegrać ważną rolę w zabezpieczeniu dostaw surowców krytycznych. Na jej terenie wydobywanych jest 25 spośród 34 surowców krytycznych wymienionych na liście Komisji Europejskiej z 2023 r. UE sprowadza 16 z nich, w tym miedź, lit, niob, grafit naturalny i fluoryt. Udział importu surowców krytycznych do UE z Ameryki Łacińskiej w 2023 r. wyniósł 24 proc. – wskazuje dr Katarzyna Sierocińska, starsza analityczka w zespole gospodarki światowej w PIE.

Słaba infrastruktura i niestabilność ograniczają potencjał wydobywczy Ameryki Łacińskiej

Udział Ameryki Łacińskiej w światowej produkcji i rezerwach wybranych surowców krytycznych W państwach Ameryki Łacińskiej występuje najwięcej niobu (94,1 proc. światowych rezerw), litu (56,7 proc.), miedzi (36,3 proc.), grafitu naturalnego (27,5 proc.) i fluorytu (24,3 proc.).

Unia Europejska pozostaje silnie zależna od Chin pod kątem dostaw wielu surowców krytycznych. W imporcie do UE udział chińskich surowców w formie przetworzonej w latach 2016-2020 był szczególnie wysoki w przypadku ciężkich metali ziem rzadkich (100 proc.), magnezu (97 proc.), lekkich metali ziem rzadkich (85 proc.), germanu (83 proc.) i galu (69 proc.). UE była też krytycznie uzależniona od dostaw wolframu oraz artykułów zawierających magnez z Chin, skalenia, boraksu, boranów i antymonu z Turcji, helu z Kanady, krzemu z Norwegii, fosforu z Kazachstanu oraz manganu z Gabonu i Zambii.W państwach Ameryki Łacińskiej znajdują się złoża 25 z 34 surowców uznawanych przez KE za krytyczne. Występuje tam 94,1 proc. światowych rezerw niobu, 56,7 proc. litu, 36,3 proc. miedzi, 27,5 proc. grafitu naturalnego i 24,3 proc. fluorytu. Najważniejszymi producentami odpowiadającymi za wydobycie złóż w Ameryce Łacińskiej są: Brazylia, Chile, Peru i Meksyk. Brazylia jest największym globalnym producentem niobu odpowiadając za 91,8 proc. światowego wydobycia tego surowca. Złoża litu są natomiast rozmieszczone przede wszystkim w „trójkącie litowym” – w Boliwii, Chile i Argentynie. Najwięcej złóż litu posiada Boliwia (22 proc.), jednak liderem wydobycia tego surowca jest Chile, które posiada 10 proc. udokumentowanych globalnych rezerw i jest odpowiedzialne za 24 proc. światowej produkcji.W regionie znajdują się również znaczne ilości boksytów, które stanowią 10 proc. światowych rezerw, a także złoża antymonu, manganu, niklu oraz metali ziem rzadkich. 19,1 proc. światowych rezerw metali ziem rzadkich tych występuje w Brazylii, jednak nie są jednak wydobywane na skalę przemysłową.Słabością Ameryki Łacińskiej jest niski poziom przetwórstwa surowców mineralnych, a większość regionalnego eksportu stanowią surowce nieprzetworzone. Wyzwaniem dla rozwoju partnerstwa i współpracy handlowej pozostają także trudności społeczno-gospodarcze państw latynoamerykańskich.Średni wzrost gospodarczy Ameryki Łacińskiej w latach 2018-2022 wyniósł 1,3 proc. Pandemia COVID-19 szczególnie mocno dotknęła ten region, czego skutkiem był największy na świecie spadek PKB w 2020 r. (o 7 proc.). Ameryka Łacińska boryka się też z dużymi nierównościami dochodowymi, a jedna trzecia ludności tego regionu żyje w ubóstwie. Kolejnym problemem jest niska jakość infrastruktury transportowej, co obniża możliwości rozwoju współpracy w zakresie górnictwa i powoduje ryzyko zakłóceń dostaw.Dodatkową barierą dla projektów wydobywczych w Ameryce Łacińskiej są konflikty ze społecznościami lokalnymi na tle społeczno-środowiskowym. 28 proc. wszystkich tego typu sporów na całym świecie toczy się w tym regionie, z czego blisko jedna trzecia dotyczy projektów górniczych. Przyczyną konfliktów jest z jednej strony luka regulacyjna na poziomie wdrażania przepisów dotyczących badania wpływu na środowisko i konsultacji społecznych, a z drugiej – brak zaufania społeczności lokalnych do rządów i firm zagranicznych. W rezultacie konsultacje społeczne są blokowane, a kopalnie wstrzymują działalność lub są zamykane.