Lewandowski vs Świątek, czyli rozpoznawalność kontra sympatia

Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia zaprezentował wyniki badania dotyczącego rozpoznawalności polskich sportowców. Nie jest zaskoczeniem, że główny pojedynek w tej dyscyplinie toczą ze sobą Iga Świątek i Robert Lewandowski. Jeśli jednak przyjrzeć się zestawieniu najbardziej lubianych sportsmenek i sportsmenów, to w tym wypadku zestawienie jest nieco bardziej zaskakujące.

Iga Świątek najbardziej lubianym polskim sportowcem, Robert Lewandowski najbardziej znanym

Najbardziej znani polscy sportowcy

Rok 2023 nie był rokiem obfitym w sportowe emocje. Kibice sportowi nie mieli zbyt wielu okazji do uczestnictwa lub śledzenia globalnych wydarzeń sportowych takich jak mundial czy igrzyska olimpijskie. Warto też zauważyć, że w Polsce z uwagi na rok wyborczy i intensywną kampanię wyborczą, uwaga kibiców odciągana była od beztroskiej sportowej rozrywki. Pomimo niesprzyjających kibicowaniu okoliczności poziom zainteresowania sportem utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Co prawda obserwujemy w przypadku poziomu zainteresowania sportem spadek o 2 p. p. w porównaniu do wyników zeszłorocznych, trzeba jednak przyznać, że jest to zmiana niewielka i nie upatrywałabym w niej nowego spadkowego trendu



Dyscypliną, która dostarczała nam w 2023 sportowych emocji, a co więcej satysfakcji z kibicowania był niewątpliwie tenis ziemny. Jest to kolejny rok z rzędu, kiedy polscy kibice mogą cieszyć się z sukcesów Igi Światek w wielkoszlemowych turniejach. Odzwierciedlenie tych emocji widać w naszych wynikach. Popularność Igi Świątek rośnie z roku na rok. W roku 2023 zajęła drugie zaraz po Robercie Lewandowskim miejsce w rankingu znajomości sportowców. Co więcej swoim usposobieniem zdobyła również sympatię kibiców i jest najbardziej lubianym polskim sportowcem. Nie można tego niestety powiedzieć o Robercie Lewandowskim, który w przypadku rankingu sympatii nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce.

Mimo, że 2023 nie przyniósł spektakularnych sukcesów sportowych polskim drużynom czy sportowcom, to nadal trzy czwarte Polaków deklaruje zainteresowanie sportem. Ostatni rok przyniósł jednak obniżenie odsetka osób deklarujących silne zainteresowanie tą dziedziną w regularnym badaniu dotyczącym sportu i sponsoringu sportowego „Sponsoring Monitor" realizowanym przez ARC Rynek i Opinia.

Od wielu lat niekwestionowanym liderem w rankingu rozpoznawalności polskich sportowców jest Robert Lewandowski. Na drugim miejscu znalazła się Iga Świątek, której znajomość systematycznie wzrasta od kilku lat. Wśród najlepiej znanych sportowców czołowe pozycje zajmują nasi skoczkowie- Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki. Na popularności traci nieco w ostatnich latach Robert Kubica, choć ciągle jest wśród 10 najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców.

Popularność nie zawsze idzie w parze z sympatią. Liderem sympatii Polaków wśród sportowców (według danych za cały 2023 rok) jest Iga Świątek. Na kolejnych miejscach znaleźli się Kamil Stoch i Kuba Błaszczykowski. Co ciekawe, w gronie najbardziej lubianych sportowców nie znalazł się Robert Lewandowski. Z kolei Kuba Błaszczykowski, jego były kolega z reprezentacji, nie znalazł się w grupie najbardziej znanych polskich sportowców, ale ma za to bardzo pozytywny wizerunek.

Komentarz Sylwii Miszczyk, kierownika projektu badawczego Sponsoring Monitor: