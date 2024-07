Igrzyska olimpijskie jednoczą świat, ale nie Polaków

26 lipca rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Zdaniem Polaków to wydarzenie sportowe zjednoczy ludzi na całym świecie, ale nie w naszym kraju - wynika z badania Ipsos.

Przeczytaj także: Igrzyska olimpijskie to dla Polaków duma i fair play

Kliknij, aby powiekszyć fot. Агзам Гайсин z Pixabay Igrzyska olimpijskie jednoczą świat Polki i Polacy wierzą, że Igrzyska będą okazją do zbliżenia ludzi różnej narodowości.

Igrzyska olimpijskie dla Polek i Polaków to ważne wydarzenie, ale nie budujące nadziei na wzrost konsensusu w społeczeństwie. Być może sytuację tę zmienią medale polskich sportowców w Paryżu. Z całą pewnością reprezentacja olimpijska jednoczy serca kibiców, którzy po niedawnej porażce naszej drużyny w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, z utęsknieniem czekają na chwile sportowej chwały. – Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska.

Przeczytaj także: Paraolimpijczycy polscy 2012

Ipsos zbadał stosunek do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 33 krajach. Zainteresowanie tym wydarzeniem sportowym okazuje się większe niż poprzednimi igrzyskami w Tokio. Największe zainteresowanie deklarują badani z krajów azjatyckich, np. w Chinach jest to aż 86%. We Francji jedynie 44% badanych śledzi informacje o zbliżających się igrzyskach. Jak to wygląda w Polsce?Zainteresowanie igrzyskami w Paryżu wyraża 56% polskich badanych. Tym samym Polska znajduje się na poziomie średniej dla wszystkich 33 krajów. Wyraźny jest także trend obserwowany na całym świecie w odniesieniu do płci: igrzyskami interesują się zdecydowanie częściej polscy mężczyźni niż kobiety (67% vs. 47%). Najbardziej wyczekiwanymi wystąpieniami drużyn olimpijskich są: rozgrywki siatkarzy (40%), lekkoatletyka (35%) i piłka nożna (29%).Niemal trzech na czterech badanych z Polski (74%) uważa, że igrzyska olimpijskie będą ważną okazją do refleksji i wzajemnego zbliżenia ludzi różnej narodowości. Z kolei 72% deklaruje, że reprezentacja olimpijska sprawia, że czują dumę ze swojego kraju. Takie wyniki tłumaczą, dlaczego zdecydowana większość Polek i Polaków zgadza się, by igrzyska olimpijskie odbywały się pomimo światowych problemów gospodarczych i konfliktów (76%), a także pomimo wpływu, jaki wywierają na klimat (71%).Znaczna większość polskich badanych (72%) zgadza się również ze stwierdzeniem, że igrzyska olimpijskie inspirują przyszłe pokolenia do uprawiania sportu. Zapytani jednak o ich własne doświadczenia w tym zakresie, badani nie byli już tak entuzjastyczni. Tylko 38% zadeklarowało, że igrzyska zainspirowały ich do uprawiania sportu, w tym więcej mężczyzn (43%) niż kobiet (33%).