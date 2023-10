Model biznesowy oparty na regeneracji: na czym polega i komu służy?

Lata pandemii stały się areną dla firm skupionych na wypracowaniu odporności na nagłe zawirowania i minimalizowaniu negatywnych skutków tych wydarzeń. Obecnie aż 56 proc. liderów globalnych korporacji uważa, że bieżące procesy transformacji biznesowej nie są w stanie sprostać pokładanym w nich nadziejom i oczekiwaniom. Coraz wyraźniej zaznaczającym się trendem jest obranie kierunku na REGENERACJĘ. Na taki krok decydują się m.in. ci, którzy dostrzegli, że defensywna strategia może stanowić hamulec przyszłego wzrostu.

Nadchodzi nowa era biznesu, która stawia na "REGENERACJĘ"

Wyniki naszego badania jednoznacznie wskazują, że firmy pragną przejść od strategii opartej wyłącznie na odporności do pełnowartościowej strategii regeneracyjnej. To dla nich o wiele głębsza transformacja bez względu na to, czy oznacza prawdziwą digitalizację przestarzałych globalnych łańcuchów dostaw, wdrożenie analizy danych w całym modelu działania czy też podniesienie jakości rozwoju i inspiracji różnorodnymi i zrównoważonymi miejscami pracy. To co nieoczekiwane staje się normalnością, a ciągła zmiana staje się obowiązującym stanem dla tych, którzy chcą pozostać liderami. Ciągle potrzebujemy więc czegoś więcej, ale jednocześnie coraz więcej jest możliwe.



Model biznesowy oparty na regeneracji pozwala zmierzyć się z nowymi wyzwaniami rzeczywistości i prowadzi firmy o krok dalej, umożliwiając fundamentalne, transformacyjne zmiany. Firmy muszą cofnąć się o krok i przeanalizować swoje modele biznesowe, ocenić swoje produkty lub usługi i skoncentrować się na tworzeniu maksymalnej wartości dodanej dla wszystkich interesariuszy oraz szerszego ekosystemu, w którym działają – komentuje Alex Liu, Dyrektor Zarządzający Kearney.

Nasze badania potwierdzają, że firmy coraz bardziej zbliżają się do działania w modelu regeneracyjnym. Powinny jednak pamiętać, by na tej drodze nie stracić z pola widzenia końcowego celu, któremu ma to służyć. Regeneracja to nie tylko restrukturyzacja i usuwanie bolączek. Ważne jest, aby każdy plan określał, co oznacza sukces w ujęciu długoterminowym, przełamywał wewnętrzne bariery w dzieleniu się wiedzą i wnosił realną wartość dodaną do świata, w którym działamy.



Firmy muszą wykorzystywać swoje mocne strony i identyfikować nowe możliwości rozwoju i wpływu w przyszłości. Odporność była hasłem przewodnim ostatnich kilku lat, teraz będzie nim "regeneracja” – dodaje Abby Klanecky, Partner i Dyrektor ds. Marketingu i Obsługi Klienta w Kearney.

Co to oznacza? Zrównoważone łańcuchy dostaw , zrównoważone modele zarządzania personelem, zrównoważone zarządzanie ścieżką klienta to jedne z kilku krytycznych założeń prowadzących do wspólnego rozwoju biznesu i otaczającego środowiska.Korporacje, które chcą spełnić te założenia, muszą przyjąć długoterminowe podejście do swojego modelu działania i stać się prawdziwie "REGENERACYJNYMI". To oznacza spojrzenie na czynniki zewnętrzne wykraczające poza samą ODPORNOŚĆ, która może hamować rozwój w symbiozie z otaczającym światem i zwrócenie uwagi na współtworzenie wartości dodanej dla klientów, pracowników, otoczenia i środowiska.Zamiast dążyć do maksymalnej efektywności wykorzystania zasobów, nowe plany transformacji skupiają się na działaniu na zasadzie "REGENERACJI" – wykorzystanie zewnętrznych danych, analiz, nowych modeli cyfrowych i zaawansowanej sztucznej inteligencji , aby na podstawie wydarzeń i warunków, poza własnymi murami przedsiębiorstw szybko i precyzyjnie podejmować taktyczne i strategiczne decyzje wspierające kreację wartości dodanej dla bardzo szeroko rozumianych interesariuszy.Poprzez REGENERACJĘ całego systemu biznesowego – od początku łańcucha dostaw po doświadczenie klienta i kulturę organizacyjną - zarówno biznes, jak i sektor publiczny, mogą zagwarantować, że pojedyncze zespoły, firmy, klienci, społeczeństwo i środowisko osiągną i utrzymają swój pełny potencjał kreowania wartości dodanej.Nowy raport badawczy firmy Kearney pt. Regenerate: For a future that works for everyone (Regeneracja: przyszłość, która działa dla wszystkich) opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród 800 CXO (członków kadry zarządzającej) z całego świata. Wyniki tej ankiety wyraźnie pokazują, że aż 99 proc. globalnych liderów biznesowych uważa, że stanie się "REGENERACYJNYM" przedsiębiorstwem jest istotne. Jednocześnie tylko 43 proc. twierdzi, że ich firmy już skutecznie działają w ten sposób. Podobnie, tylko 40 proc. liderów uważa, że skutecznie wdrożyły kulturę REGENERACJI, a 45 proc. stwierdziło, że już teraz operuje REGENERACYJNYM łańcuchem dostaw. To istotna luka do zapełnienia, wskazująca na dużą potrzebę wsparcia kompetencyjnego i transformacyjnego.Idea REGENERACYJNEGO biznesu wśród CEO wskazuje, że ponad połowa firm może obecnie potrzebować pomocy z wdrożeniem lub wsparciem w dążeniu do osiągnięcia nowego modelu biznesowego. O ile tylko 2 proc. CEO odrzuca model REGENERACYJNY jako nieistotny dla ich korporacji, o tyle jedynie 47 proc. tej samej grupy twierdzi, że już w tym momencie odpowiednio stosują ten model w business-as-usual.Różnice zauważalne są również pomiędzy stanowiskami w kadrze kierowniczej. Prawie połowa (48 proc.) CEO na całym świecie twierdzi, że ich firma jest bardzo efektywna w operowaniu w duchu REGENERACJI. COO (dyrektorzy operacyjni) potwierdzają działanie w takim modelu, jednak 58 proc. uważa, że wciąż można osiągnąć większy postęp.Mimo że aż 92 proc. liderów wierzy w odpowiedzialność biznesu za stworzenie „przyszłości, która działa dla wszystkich”, badania firmy Kearney pokazują, że sektor detaliczny wyprzedza konkurencję w realizacji tego celu. Ponad połowa firm detalicznych (53 proc.) działa w duchu REGENERACJI, a ponad jedna trzecia (35 proc.) robi to bardzo efektywnie, częściowo wykorzystując technologię w celu efektywnego wykorzystywania energii i materiałów.Przykładowo, sektor energetyczny również podąża śladem REGENERACJI i podejmuje REGENERACYJNE podejście do zrównoważonego rozwoju. Aż 46 proc. liderów zespołów zarządzających w tym sektorze zgłasza, że już teraz działa REGENERACYJNIE. Oprócz zmian w łańcuchu dostaw, liderzy sektora energetycznego uważają, że największą szansą na REGENERACJĘ są systematyczne zmiany w ich modelu biznesowym, w tym wykorzystanie odpowiedzialnego i pogłębionego spojrzenia na zaawansowaną analitykę.