DSA i DMA, czyli przepisy, które zmienią internet

W nadchodzącym roku zaczną obowiązywać przyjęte przez Unię Europejską Akty o usługach cyfrowych (DSA) oraz o rynkach cyfrowych (DMA). Przełomowe przepisy cyfrowe dotyczą dużych platform internetowych, a głównym celem, który przyświecał ustawodawcy było stworzenie bezpieczniejszego, sprawiedliwszego i bardziej przejrzystego środowiska online oraz ograniczenie nieuczciwej konkurencji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co mają zmienić regulacje aktów DSA i DMA?

Które firmy skorzystają z nich w największym stopniu?

Jak dużym problemem jest nieuczciwa konkurencja ze strony dużych platform internetowych?

35 proc. przedsiębiorstw zetknęło się, lub wie o istnieniu problemów z nieuczciwą konkurencją ze strony największych platform

DSA i DMA mogą na nowo ułożyć relacje między największymi platformami, a korzystającymi z nich przedsiębiorcami i użytkownikami internetu. DSA zawiera między innymi szereg nowych wymagań dla platform oferujących zawieranie umów na odległość, czyli przede wszystkim platform e-commerce. Ma to na celu ujednolicenie przepisów rynku wewnętrznego. DMA ma natomiast zapewnić równy dostęp do rynku cyfrowego oraz uczciwe warunki konkurowania wszystkim uczestniczącym w nim firmom. Wpłynie zwłaszcza na rynek reklamy internetowej i rynek aplikacji mobilnych – mówi Ignacy Święcicki, Kierownik Zespołu gospodarki cyfrowej PIE.



Na zmianach wprowadzonych przez oba Akty – DSA i DMA najbardziej skorzystają firmy już obecne w sieci. Dzięki wyrównaniu konkurencji i otwarciu nowych kanałów sprzedaży powiększą swoją przewagę nad firmami nieobecnymi w internecie. Zmiany w prawie cyfrowym mogą również przyczynić do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i pozytywnie wpłynąć na zatrudnienie – dodaje Krystian Łukasik, starszy analityk w Zespole Gospodarki Cyfrowej.



Większość treści w internecie dostępnych jest poprzez platformy, które są pośrednikami pomiędzy ich wydawcami, a odbiorcami. Nowe regulacje unijne mają zapewnić uczciwą konkurencję firm działającym w sieci i nie dopuszczać do monopolistycznej pozycji największych z nich. Według badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny, 35 proc. przedsiębiorstw zetknęło się, lub wie o istnieniu problemów z nieuczciwą konkurencją ze strony największych platform.Regulacje określają odpowiedzialność za publikowane treści, działania algorytmów, a także określają katalog niedopuszczalnych działań.DSA ma na celu ujednolicenie przepisów rynku wewnętrznego i jest modernizacją i rozszerzeniem unijnej Dyrektywy e-commerce z 2000 r. Reguluje m.in. rynek reklamy internetowej oparty o profilowanie użytkownika wprowadzając chociażby zakaz reklamy profilowanej skierowanej do osób małoletnich czy stosowania tzw „dark patterns” – mechanizmów manipulujących wyborem użytkownika poprzez specyficzne ustawienie interfejsu.Celem przepisów zawartych w DMA jest zwiększenie konkurencji na rynku cyfrowym, obecnie w wielu obszarach zdominowanym przez wielkie platformy. W obszarze rynku aplikacji mobilnych oznacza to m.in. zapewnienie możliwość korzystania z zewnętrznych systemów płatności oraz korzystanie z alternatywnych sklepów z aplikacjami mobilnymi.W Polsce, podobnie jak na całym świecie, dominującym systemem operacyjnym na urządzeniach mobilnych jest Android (87 proc. rynku) a na drugim miejscu znajduje się iOS (13 proc.) Dominacja dwóch pośredników przekłada się na możliwość pobierania prowizji od twórców aplikacji. Szacuje się, że po wejściu w życie nowych przepisów, wysokość prowizje mogą być niższe o 10-20 proc. Niższe ceny pośredników mogą przełożyć się na obniżkę cen aplikacji dla konsumentów i większe przychody deweloperów. Wartość rynku aplikacji mobilnych w Polsce szacuje się obecnie na ok. 3,2 mld zł.Szacowane korzyści dla całej Unii, to 76,786 mld EUR dodatkowego PKB do 2030 r. oraz 82 tys. dodatkowych miejsc pracy w skali całej Unii Europejskiej.W wyniku wejścia w życie obu regulacji szacunkowy wzrost wartości PKB w Polsce do 2030 roku ma wynieść 2,5-3 mld zł.