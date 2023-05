Z najnowszego raportu Veeam Ransomware Trends Report 2023 wynika, że w co siódmej firmie atakiem ransomware dotkniętych jest ponad 80% danych. 9 na 10 ataków ransomware celuje w kopie zapasowe, co w 75% przypadków skutecznie ogranicza możliwość odzyskania danych. Jakie jeszcze wnioski płyną z raportu?

Raport pokazuje, że nie chodzi już o to, czy firma stanie się celem cyberataku, ale o to, jak często. Choć ochrona i zapobieganie pozostają ważne, każde przedsiębiorstwo musi skupić się na tym, jak szybko będzie mogło odzyskać sprawność, aby zwiększać swoją odporność - powiedział Danny Allan, CTO w Veeam. - Konieczne jest koncentrowanie się na skutecznym przygotowaniu na ataki ransomware, zaczynając od podstaw, w tym silnych środków bezpieczeństwa i testowania zarówno danych produkcyjnych jak i kopii zapasowych, zapewniania przeżywalności rozwiązań do tworzenia backupu oraz uzyskania zgodności i jednolitego stanowiska między zespołami ds. kopii zapasowych i cyberbezpieczeństwa.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 9 na 10 ataków ransomware celuje w kopie zapasowe Atakując rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych przestępcy eliminują możliwość odzyskania danych i zasadniczo wymuszają zapłacenie okupu.

Zapłacenie okupu nie zapewnia możliwości odzyskania danych

Żeby uniknąć płacenia okupu, twoje kopie zapasowe muszą przetrwać

Nie dopuszczaj do ponownego ataku w trakcie odzyskiwania danych

Ubezpieczenie od cyberataków staje się zbyt kosztowne: 21% firm stwierdziło, że oprogramowanie ransomware jest obecnie wyraźnie wyłączone z ich polis. Ci, którzy mają ubezpieczenie od cyberataków, zauważyli zmiany w swoich ostatnich odnowieniach polis: 74% odnotowało wzrost wysokości składek, 43% - wzrost udziału własnego, a 10% zauważyło ograniczenie świadczeń ubezpieczeniowych.

Podręczniki reagowania na incydenty zależą od kopii zapasowych: 87% firm dysponuje programem zarządzania ryzykiem, który kieruje ich bezpieczeństwem, ale tylko 35% uważa, że ich program działa dobrze, podczas gdy 52% stara się go poprawić, a 13% nie ma go jeszcze wypracowanego. Wyniki badań pokazują, że najczęstszymi elementami "podręcznika" przygotowań do cyberataku są czyste kopie zapasowe i regularne weryfikowanie, czy zasoby można odzyskać.

Problem z dostosowaniem organizacyjnym utrzymuje się: Podczas gdy wiele przedsiębiorstw może uznać ransomware za katastrofę i w związku z tym uwzględnić cyberataki w swoich planach ciągłości działania lub odzyskiwania po awarii (BC/DR), 60% firm twierdzi, że nadal potrzebuje znacznych usprawnień lub całkowitej przebudowy swoich zespołów ds. backupu i cyberbezpieczeństwa, aby być gotowym na ten scenariusz.

Raport Veeam Ransomware Trends Report 2023 zawiera spostrzeżenia z 1200 przedsiębiorstw dotkniętych atakami oraz prawie 3 tys. cyberataków. W badaniu przeanalizowano kluczowe wnioski z incydentów, ich wpływ na środowiska IT, a także kroki już podjęte lub potrzebne, aby wdrożyć strategię ochrony danych, która zapewni odporność biznesową. Raport obejmuje odpowiedzi udzielone przez osoby zaangażowane w cyberbezpieczeństwo i/lub łagodzenie skutków ataku na czterech typach stanowisk, w tym specjalistów ds. bezpieczeństwa, CISO lub podobnych dyrektorów IT, specjalistów ds. operacji IT i administratorów kopii zapasowych.Drugi rok z rzędu większość (80%) ankietowanych firm zapłaciła okup, aby poradzić sobie z atakiem i odzyskać dane (wzrost o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim), pomimo że 41% przedsiębiorstw w przypadku ransomware ma politykę "nie płacimy". Podczas gdy 59% firm zapłaciło okup i było w stanie odzyskać zasoby, 21% zapłaciło przestępcom, ale ich nie odzyskało. Ponadto tylko 16% firm uniknęło płacenia okupu, ponieważ były w stanie odzyskać dane z kopii zapasowych. Niestety, globalna statystyka przedsiębiorstw, którym udało się samodzielnie odzyskać zasoby bez płacenia okupu, spadła z 19% odnotowanych w zeszłorocznym badaniu.Po ataku ransomware liderzy IT mają dwa wyjścia: zapłacić okup lub przywrócić dane z kopii zapasowej. W przypadku odzyskiwania danych badanie ujawnia, że w prawie wszystkich (93%) incydentach przestępcy próbują zaatakować repozytoria backupu, w wyniku czego 75% firm traci przynajmniej część swoich kopii zapasowych podczas ataku, a ponad jedna trzecia (39%) repozytoriów zostaje utracona całkowicie.Atakując rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych przestępcy eliminują możliwość odzyskania danych i zasadniczo wymuszają zapłacenie okupu. Najlepsze praktyki, takie jak zabezpieczanie uwierzytelniania kopii zapasowych, automatyzacja skanowania backupu pod kątem wykrywania incydentów i automatyczna weryfikacja, czy można przywrócić kopie zapasowe - są korzystne w ochronie przed atakami. Jednak kluczową taktyką jest zapewnienie, że repozytoria backupu nie mogą zostać usunięte lub uszkodzone. W tym celu firmy muszą skupić się na niezmienności. Dobra wiadomość jest taka, że można uczyć się na błędach tych, którzy padli ofiarą ataków - 82% z nich korzysta z niezmienności w chmurze, 64% z niezmiennych dysków, a tylko 2% firm nie posiada niezmienności na co najmniej jednym poziomie swojego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych.Respondentów zapytano, w jaki sposób zapewniają czystość danych podczas ich przywracania – 44% firm wskazało, że przeprowadza pewną formę izolowania, aby ponownie przeskanować dane z repozytoriów kopii zapasowych przed ponownym wprowadzeniem ich do środowiska produkcyjnego. Niestety oznacza to, że większość (56%) przedsiębiorstw naraża się na ryzyko ponownego zainfekowania środowiska produkcyjnego, nie mając środków zapewniających czystość danych podczas odzyskiwania. Dlatego tak ważne jest dokładne skanowanie danych podczas procesu ich odzyskiwania.Inne kluczowe wnioski z raportu Veeam Ransomware Trends Report 2023 obejmują: