Outsourcing IT, Salesforce i Agile, czyli najlepsze rozwiązania dla biznesu

W dzisiejszych czasach digitalizacja procesów firmowych stała się niemalże standardem. Nie da się ukryć, że firmy, które decydują się na wprowadzanie najnowocześniejszych, najbardziej aktualnych rozwiązań mogą liczyć nie tylko na samo utrzymanie przedsiębiorstwa, ale również na jego dynamiczny rozwój. Odpowiednie oprogramowanie i wykorzystywanie odpowiednich technologii we współpracy z doświadczonym dostawcą usług IT, może okazać się dla przedsiębiorcy kluczem do sukcesu. Tego rodzaju rozwiązania mogą znacznie usprawnić praktycznie każdy obszar działania firmy. Jest to pomocne zarówno w przypadku samego zarządzania procesami działającymi w danym przedsiębiorstwie, komunikacji wewnętrznej, jak i zdobywania nowych klientów czy kontaktów biznesowych.

Obsługa IT dla firm – dlaczego jest tak istotna?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jakie są najlepsze rozwiązania IT dla biznesu? Outsourcing IT, Salesforce i Agile to najlepsze rozwiązania dla biznesu.

Outsourcing IT – optymalizacja kosztów i oszczędność czasu

Salesforce – obsługa klienta i wsparcie dla biznesu

Zdalne zespoły Agile – zwinne programowanie

Obecnie proponuje się rozwiązania IT dla biznesu, które mogą okazać się korzystne w przypadku niemal każdej branży, niezależnie od wielkości danego przedsiębiorstwa. Większe bezpieczeństwo danych, wspomaganie bieżących procesów oraz prawidłowo funkcjonujące systemy usprawniające obsługę klienta, komunikację wewnętrzną, zarządzanie zasobami ludzkimi czy księgowość to podstawa, by zapewnić przedsiębiorstwu sprawne funkcjonowanie i w pełni dostosować je do potrzeb współczesnego rynku. Jednakże, nie każdego przedsiębiorcę stać na to, by pozwolić sobie na stałe zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów i wprowadzenie najbardziej optymalnych rozwiązań IT we własnych strukturach. Wiele firm radzi sobie lepiej, korzystając z pomocy zewnętrznych dostawców usług. Jest to także rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw, którym szczególnie zależy na tym, by otrzymywać najlepsze i najbardziej profesjonalne wsparcie techniczne. Podpowiadamy, jakie rozwiązania IT warto wprowadzić w ramach jak najlepszego rozwoju biznesu.To doskonała propozycja dla wszystkich przedsiębiorców, którym szczególnie zależy na optymalizacji budżetu. Outsourcing pozwala zarówno na dużą oszczędność czasu, jak i obniżenie kosztów związanych z rozbudową wewnętrznej struktury IT. Zatrudnianie pracowników na stałe wiąże się z dużymi wydatkami nie tylko na samo wynagrodzenie, ale również rekrutację, benefity czy sprzęt firmowy. Firmy oferujące outsourcing często proponują rozliczanie na podstawie konkretnych usług, co pozwala na jak najlepsze dostosowanie ich do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Nawet, jeśli firma zatrudnia specjalistów na stałe, może przy tym zaoszczędzić ich czas, dzięki czemu mogą skupić się na prowadzeniu bieżących projektów. Współpraca z doświadczonymi specjalistami zapewnia dostęp do najnowszego, specjalistycznego oprogramowania i sprzętu informatycznego. W dodatku, zewnętrzny outsourcing pozwala na korzystanie z pomocy zespołu doświadczonych pracowników o różnych specjalizacjach i kwalifikacjach, co pozwala na znakomite dostosowanie oferty do własnych potrzeb. Dzięki temu wzrost wydajności samego przedsiębiorstwa rośnie.Odpowiednio wykwalifikowany personel nieustannie poszerza własne kompetencje i jest w stanie rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane problemy dotyczące sprzętu, oprogramowania czy systemów. Dzięki temu, że tacy specjaliści pracują dla klientów z wielu różnych branż i posiadają bardzo szerokie doświadczenie, często są w stanie pozbyć się awarii znacznie szybciej, niż informatycy zatrudnieni w konkretnej firmie. Korzystanie z tak kompleksowego wsparcia technicznego może szybko przełożyć się na rozwój i widoczny sukces danego przedsiębiorstwa.Kolejnym rozwiązaniem, z którego warto skorzystać z punktu widzenia przedsiębiorcy, jest wdrożenie platformy Salesforce. To jedno z najpopularniejszych na świecie rozwiązań stanowiących wsparcie obsługi klienta ( CRM ), które jest oparte o rozwiązania chmurowe. Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, iż platforma nie ogranicza się wyłącznie do wsparcia sprzedaży oraz kompleksowej obsługi klienta, a może pomóc również w planowaniu innych działań biznesowych i samym zarządzaniu firmą. Istnieje możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika, zarówno poprzez samodzielne kodowanie, jak i dedykowane funkcje oraz aplikacje dostępne w sklepie internetowym. Platforma opiera się w całości na chmurze, a aplikacjami są tak naprawdę strony internetowe, co czyni rozwiązanie niezwykle wygodnym. Żeby w pełni korzystać z Salesforce, potrzebna jest wyłącznie przeglądarka oraz stały dostęp do internetu. Dzięki temu rozwiązaniu wszystkie dane są bezpieczne, nawet w przypadku nagłej awarii sprzętu. Strony ładują się bez większych opóźnień, co czyni takie rozwiązanie niezwykle wygodnym. Na uwagę zasługuje również fakt, że Salesforce doskonale synchronizuje się ze wszystkimi wewnętrznymi systemami w firmie. Dzięki temu możemy w bardzo szybki sposób zarządzać procesami biznesowymi. Dużą zaletę tej platformy stanowi również to, że jest całkowicie uniwersalna i działa na różnych urządzeniach, systemach operacyjnych oraz przeglądarkach.Agile to podejście do zarządzania projektami oraz tworzenia oprogramowania, które pomaga zdalnym zespołom dostarczyć klientom konkretne produkty i usługi znacznie szybciej oraz przy mniejszej liczbie problemów, niż ma to zazwyczaj miejsce w przypadku tzw. modelu kaskadowego, gdzie konkretne osoby odpowiedzialne są za dany segment projektu, a zadania przechodzą do kolejnego etapu. W przypadku Agile, zdalne zespoły nie dostarczają całej pracy za jednym razem, a raczej przynoszą ją w niewielkich, użytecznych przyrostach. Praca poddawana jest ocenie na bieżąco, co pozwala zespołom szybko reagować na wszelkie zmiany i szybko dostosowywać się do wymagań klienta. W tego rodzaju podejściu wyznacza się tzw. sprinty, czyli krótkie okresy, w których dany zespół pracuje nad konkretnym zagadnieniem. Odpowiednio zaplanowana i wdrożona transformacja Agile pod okiem doświadczonych kierowników wyższego szczebla, pozwala na znaczne podniesienie efektywności zespołów oraz szybsze dostarczanie wysokiej jakości produktów, co przekłada się na szybki sukces danego przedsiębiorstwa. Firmy, które decydują się na współpracę z zespołami wdrażającymi metodyki Agile, mogą szybciej reagować na zmiany rynkowe oraz opinie klientów, modyfikując swoje usługi na bieżąco. Dzięki bieżącemu planowaniu i dostarczaniu małej ilości pracy w określonym czasie, możemy gromadzić feedback danego klienta na temat praktycznie każdej zmiany i uwzględniać go w kolejnych planach. To model, w którym autentyczne interakcjemiędzyludzkie i bieżąca współpraca są istotniejsze niż sztywne procesy. I choć z początku taki rodzaj działań może wydawać się ryzykowny, wielu przedsiębiorców potwierdza, że jest to jeden z najlepszych sposobów na spełnianie i często przekraczanie potrzeb klienta.