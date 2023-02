Hakerzy z rosyjskiej grupy Killnet zaatakowali 15 lutego 2023 roku serwery Naczelnego Sądu Administracyjnego - poinformowali analitycy firmy Check Point Research.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Atak hakerów KillNet Serwery Naczelnego Sądu Administracyjnego zaatakowane przez hakerów KillNet.

Dziś znakomita większość usług dostarczana jest online, stąd zakłócenia spowodowane atakami DDoS ataki mogą być wyjątkowo szkodliwe. Celem takich akcji jest zakłócenie funkcjonowania instytucji publicznych oraz wywołanie paniki w dobrze zorganizowanym państwie. Działania grupy Killnet stanowią ostrzeżenie, że rządy państw oraz instytucji o znaczeniu strategicznych muszą istotnie zwiększyć nakłady i nadać priorytet zabezpieczeniu swoich systemów – komentuje ataki Wojciech Głażewski, country manager firmy Check Point Software w Polsce.

Hakerzy z rosyjskiej grupy Killnet, łączonej z rosyjskim rządem, zaatakowali wczoraj serwery dwóch polskich urzędów państwowych w Poznaniu i Warszawie – poinformowali analitycy firmy Check Point Research. Jednym z potwierdzonych celów ataków rosyjskich hakerów były serwery Naczelnego Sądu Administracyjnego.Jak informują eksperci Check Point Research hakerzy z grupy Killnet ogłosili niedawno na swoim kanale Telegram, że „ich 2-miesięczna obserwacja krajów wspierających nazizm i rusofobię” została zakończona i są gotowi do ataku hakerskiego na rządy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Litwy, Estonia, Łotwa, Rumunia, Niemcy, Polska i Ukraina. Akcję zorganizowaną akcje rozpoczął lider – KillMilk i nawoływał rosyjskich cyberprzestępców do wspólnego ataku na wybrane strony administracji państwowych.Killnet specjalizuje się w atakach typu DDoS, które są odmianą cyberataków zaprojektowanych w celu powodowania tymczasowych zakłóceń, w działalności systemów ofiar, poprzez wysłanie dużej ilości żądań na serwery.Już w maju 2022 roku przedstawiciele Pełnomocnika rządu ds. Cyberbezpieczeństwa (CSIRT) informowali, że w ostatnim czasie zwiększyła się częstotliwość ataków typu DDoS wymierzonych w instytucje i podmioty krajowe. Może to powodować utrudnienia w dostępie do usług realizowanych za pomocą strony internetowej. Ataki te nie wpływają na poufność danych przetwarzanych przez zaatakowane podmioty.