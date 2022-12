Największe przeceny na świecie w polskim eCommerce

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że w dobie inflacji kupujący bardziej niż zwykle rozglądają się za przecenami. Tym lepszą dla polskich konsumentów informacją są najnowsze dane DataFeedWatch, z których wynika, że aż ¾ produktów reklamowanych w polskim eCommerce było przecenionych już przed świętami Bożego Narodzenia, a Polska pod względem liczby artykułów oferowanych w obniżonych cenach okazała się globalnym liderem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak oferowane przez polski eCommerce przeceny wypadają na tle ofert z innych krajów?

Od czego zależy skłonność sprzedawców do przecen?

Czy dostępność produktów rośnie na całym świecie?

Skąd dane?

Rabaty w górę

Skąd przeceny?

Istnieje bezpośrednia korelacja między dostępnością produktów, a liczbą produktów w promocji, wyjaśnia Jacques van der Wilt, dyrektor generalny ds. feed marketingu w Cart.com. Polscy sprzedawcy dzięki bardzo wysokiej dostępności towarów mają wiele opcji rabatowych, których nie mają ich koledzy i konkurenci z większości pozostałych krajów Europy, a nawet świata. Skorzystają konsumenci – dodaje ekspert ds. feed marketingu.

Statystyki z różnych krajów - braki w magazynach

Czy dostępność produktów rośnie na całym świecie?

Już na początku listopada 29,88% wszystkich produktów globalnego eCommerce znalazło się na wyprzedaży . Poziom rabatów był umiarkowany, średnia globalna to 33%, ustalił raport DataFeedWatch firmy Cart.com. Polski eCommerce osiągnął najwyższy wskaźnik produktów przecenionych w stosunku do wszystkich produktów w sklepach online, zgodnie ze stanem z początku listopada 2022 r. Z dostępnością na poziomie 91,02% produktów w magazynach i 76,06% przecenionych, Polska stała się liderem promocji oraz jednym z liderów dostępności według najnowszego badania DataFeedWatch, przeprowadzonego na próbie 14 tys. sklepów internetowych z ponad 60 krajów.A jak wypadły inne kraje?DataFeedWatch dostosowuje informacje o produktach z tzw. feedu i przygotowuje je do reklam na wszystkich kanałach sprzedaży oraz platformach marketplace. Obsługując ponad 17 tys. sklepów internetowych, brandów, agencji marketingowych obsługuje 0,5 miliarda list produktów dziennie. Taka skala operacji pozwala na wyciąganie globalnych wniosków. Dane w formie anonimowej analizowane są przy tworzeniu raportów dla poszczególnych krajów oraz branż biznesu. Prezentowane poniżej wyniki pochodzą z najnowszej analizy rynku eCommerce w Polsce i na świecie.Porównując okres przedświąteczny – dwa tygodnie przed Czarnym Piątkiem – do kwietnia tego roku, różnica w globalnej średniej 3,39% nie jest tym, co przewidywali eksperci rynkowi, zwłaszcza przy stale rosnącej wrażliwości konsumentów na ceny oraz w związku z globalną inflacją i spodziewaną recesją. Skąd tak małe różnice w wysokości rabatów? Czy to efekt problemów ekonomicznych, z którymi borykają się obecnie producenci i detaliści, a mianowicie rosnące koszty produkcji, logistyki, robocizny itp., które znacznie obniżają ich marże?W porównaniu z danymi z Feed Marketing Raport z kwietnia 2022 r., w pierwszym tygodniu listopada liczba przecenionych produktów wzrosła zaledwie o 12,8%. Ale są wyjątki. Do czołówki należą Polska, Włochy, Hiszpania i Finlandia. Francja w rankingu znalazła się na samym końcu z zaledwie 10,94% towarów na przecenach, prawdopodobnie ze względu na poważne problemy z dostępnością produktów.Średni globalny wskaźnik „braku produktów w magazynie w stosunku do wszystkich produktów reklamowanych” na początku listopada 2022 r. wyniósł 15,63%, co oznacza, że około 15% wszystkich produktów eCommerce było niedostępnych. W kwietniu ubiegłego roku, zgodnie z Feed Marketing Report 2022, było to 16,66%. To niewielka różnica, ale obserwujemy znaczne wahania w niektórych krajach i branżach.Średni poziom rabatów w polskich sklepach internetowych wyniósł w listopadzie 30,79% co nie odbiega znacząco od światowej średniej 33,18%.Kraje z największą liczbą rabatów to kraje o bardzo wysokiej dostępności produktów - Polska, Finlandia, Włochy, Hiszpania, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Nowa Zelandia. Znajdują się one również w pierwszej szóstce krajów o największej dostępności produktów na świecie. To nie przypadek, to schemat.Najniższy stosunek produktów przecenionych do wszystkich produktów dostępnych w sprzedaży występuje we francuskim sektorze biznesowym eCommerce – zaledwie 10,49%. Nic więc dziwnego, że Francja z 37,7% brakami w magazynach jest liderem w kategorii braków w magazynie wśród ponad 60 krajów analizowanych przez DataFeedWatch.Tak, rośnie, ale bardzo powoli. Globalna średnia produktów dostępnych w magazynach wzrosła z 83,34% w kwietniu 2022 r. do 84,27% w listopadzie. Wzrost o mniej niż 1% w ciągu 6 miesięcy to niewiele, ale wystarczający, aby spowodować zmianę o 3,39% w przecenionych produktach online. Feed Marketing Report 2022 wykazuje 26,49% produktów przecenionych w kwietniu i 29,88% w listopadzie.Niektóre wahania są radykalne. Dwa najbardziej uderzające przykłady poprawy dostępności produktów to Szwajcaria - 25,2% braków w kwietniu i 8,35% w listopadzie oraz Finlandia - 18,84% w kwietniu i 4,68% w listopadzie. Kraje LATAM poprawiły również swoje parametry braku zapasów, z 34,96% do 24,76%.Dostępność produktów znacznie się pogorszyła w Irlandii, gdzie w kwietniu brakowało 26,57% produktów, osiągając najwyższy poziom na świecie w listopadzie (43,8%). Istotna negatywna zmiana widoczna jest również w Norwegii: z 9,85% do 15,63%, tylko w tym przypadku norweski sektor e-commerce pozostaje nadal w stabilnej kondycji.