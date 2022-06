Ideal Idea City Park Poznań to park logistyczny o powierzchni 17 tys. mkw., z 200 miejscami parkingowymi, który powstanie sześć kilometrów od centrum Poznania u zbiegu ulic Samotnej, 28 Czerwca 1956 r. i Dolna Wilda w dzielnicy Dębiec, kilkadziesiąt metrów od sklepu sieci Lidl.

Nowy projekt dewelopera Ideal Idea Formad (IIF) będzie oferowany w formule BTS przede wszystkim dla dużych podmiotów. Budowa ruszy na początku przyszłego roku, a oddanie parku do użytkowania nastąpi pod koniec III kwartału 2023 r. Wstępnie zakłada się, że ok. 15 tys. mkw. zajmą powierzchnie magazynowe, a ok. dwa tysiące mkw. przypadnie na biura w standardzie klasy A.Ideal Idea City Park Poznań będzie zlokalizowany zaledwie 6 km od centrum miasta, a ponadto niedaleko Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Głównym atutem lokalizacji City Parku Poznań jest jednak niemal bezpośrednie sąsiedztwo autostrady A2 i infrastruktury komunikacji miejskiej. Dodatkowo w najbliższej okolicy znajduje się dużo sklepów, restauracji, a nawet szkół i żłobków. Najemcy będą mieli tylko 160 m od parku do wjazdu na autostradę A2 przechodzącą na zachodzie w niemiecką A12, która łączy Poznań m.in. z Berlinem.Ideal Idea City Park Poznań będzie oferowany przede wszystkim firmom o dużym zapotrzebowaniu na powierzchnię parku logistycznego. Celem jest wynajęcie parku nie więcej niż kilku większym podmiotom. Hala parku jest jednak bardzo elastyczna pod względem konstrukcyjnym i konfiguracyjnym, ponieważ może dzielić się na ponad 20 modułów o powierzchniach magazynowych już od 500 mkw. w połączeniu z reprezentacyjnymi biurami w standardzie klasy A. Na każdy moduł przypada brama z poziomu 0 i dok z platformą dla TIR-a.Ponieważ City Park Poznań będzie zlokalizowany w administracyjnych granicach miasta i wyjątkowo blisko centrum zatem może się okazać, iż część hali o nieco mniejszych modułach będzie bardzo atrakcyjnym miejscem dla firm potrzebujących powierzchni w formule LMD (Last Mile Delivery).Najemcy City Parku Poznań otrzymają halę o wysokości 10 m netto. Dzięki grubej membranie w dachu i nowoczesnym płytom warstwowym temperatura w typowej hali IIF całorocznie zawiera się standardowo w przedziale 16-25° C, jednak na życzenie najemcy zakres temperatur może być znacząco zmieniony. Oferowana jest także stała kontrolowana temperatura i wilgotność powietrza. IIF nie stroni od zmian w bazowych projektach hal i na życzenie najemców mogą one być doświetlane świetlikami dachowymi oraz oknami wycinanymi w elewacjach. Na życzenie wykonuje się także niestandardowe doki i bramy.W światowym sektorze magazynowym od kilku lat obowiązuje kierunek rozwoju zwany ESG (ang. environmental, social, and governance), czyli środowisko naturalne, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. Cała idea ESG będzie zawarta w City Parku Poznań. W jego projekcie zastosowano bogaty katalog tzw. zielonych rozwiązań w budownictwie. Będzie on zbudowany m.in. z płyt warstwowych podlegających w 74 proc. recyklingowi. Obiekt będzie certyfikowany w ramach BREEAM. W parku będzie m.in. stacja ładowania samochodów elektrycznych. Na działce wdrożona będzie m.in. rekuperacja wody deszczowej do podlewania zieleni.Powierzchnia biologicznie czynna przekroczy 20 proc. powierzchni inwestycji, co przekłada się na niespełna 9 tys. mkw. Swoją zielenią i licznymi nowymi nasadzeniami park wpisze się w okolicę tej części Poznania, gdzie po sąsiedzku jest dużo zieleni wraz ogródkami działkowymi. City Park Poznań będzie pokryty zielonym dachem, a na nim znajdą się ule zgodnie z międzynarodową akcją „Adoptuj pszczołę”. Zagospodarowanie terenu zielonego wokół obiektu będzie miało na celu utworzenie strefy relaksu z ławkami.