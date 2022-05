Koniunktura gospodarcza w V 2022 najgorzej oceniana przez budownictwo

Z komunikatu opublikowanego dziś przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w maju 2022 roku koniunktura gospodarcza oceniana jest lepiej niż w kwietniu 2022. Najlepiej oceniają ją podmioty z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a najgorzej - budownictwo.

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy

Handel detaliczny

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Koniunktura gospodarcza najgorzej oceniana przez budownictwo W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 14,0 – zbliżonym do notowanego przed miesiącem (minus 15,4).

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i gastronomia

Informacja i komunikacja

Finanse i ubezpieczenia

W większości badanych obszarów sygnalizowana jest poprawa składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” poprawa lub brak zmian.W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 9,6 – wyższym od notowanego w kwietniu (minus 11,5).W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 14,0 – zbliżonym do notowanego przed miesiącem (minus 15,4).W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 0,4 – podobnym jak w kwietniu (plus 0,9).W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 5,7 – wyższym niż przed miesiącem (minus 7,5).W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 6,1 – zbliżonym do sygnalizowanego w kwietniu (minus 5,8).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w maju na poziomie plus 5,4 wobec minus 4,0 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują korzystne oceny koniunktury (plus 5,2), zbliżone do zgłaszanych przez jednostki gastronomiczne (plus 5,5).W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 12,8 – zbliżonym do sygnalizowanego w kwietniu (plus 14,1).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w maju na poziomie plus 18,4 – wyższym od notowanego w ubiegłym miesiącu (plus 13,9).