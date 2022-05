3 na 4 polskie firmy padły ofiarą ransomware w 2021 roku

2021 rok przyniósł gwałtowny wzrost liczby ataków ransomware na średnie i duże firmy w Polsce - wynika z badania Sophos. Podczas gdy w 2020 roku doświadczyło ich tylko 13% firm, w ubiegłym roku - aż 77% zostało zaatakowanych w ten sposób.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile firm doświadczyło ataków ransomware w 2021 roku?

Jakie koszty ataków ransomware ponoszą firmy?

Ile firm zdecydowało się na zapłacenie okupu?



Okupy coraz wyższe i częściej płacone

Zwiększa się nie tylko skala ataków i ich koszt, ale też odsetek firm, które płacą okup, nawet jeśli mają inne opcje odzyskania danych. Powodów może być kilka: niekompletne kopie zapasowe, obawa przed wyciekiem skradzionych informacji, presja, aby jak najszybciej wrócić do funkcjonowania. Przywracanie danych za pomocą kopii zapasowych może być trudne i czasochłonne, wiele firm myśli więc, że zapłacenie okupu będzie szybsze. Niesie to jednak duże ryzyko dla bezpieczeństwa. Firma nie wie, co atakujący zrobił w sieci, jakie dane mógł skopiować i jakie furtki zostawił sobie na kolejne ataki – tłumaczy Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy w firmie Sophos.

Miliony na przywrócenie sprawności

Przywracanie systemu po ataku to skomplikowany proces. Firma w takiej sytuacji może być wyłączona na wiele tygodni, co generuje ogromne koszty. Dlatego konieczne jest przygotowanie się na atak, tworzenie kopii zapasowych, ćwiczenie i aktualizowanie planu działania, aby jak najszybciej wznowić pracę. Ważne są również regularne kontrole bezpieczeństwa oraz inwestowanie w wysokiej jakości zabezpieczenia. Najlepszą ochroną jest aktywne „polowanie” na zagrożenia i identyfikowanie atakujących jeszcze zanim dostaną się do sieci. Firmy, które nie mają specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa mogą powierzyć to zadanie zewnętrznym ekspertom odpowiedzialnym za wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie – radzi Grzegorz Nocoń.

Odsetek firm zatrudniających ponad 100 osób, które zostały dotknięte atakami ransomware, wzrósł na całym świecie – z 37% w 2020 roku do 66% w 2021. Średni płacony okup był prawie pięciokrotnie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 812 tys. dolarów. Trzykrotnie wzrósł też odsetek przedsiębiorstw, które zapłaciły przestępcom co najmniej milion dolarów. Firmy są coraz bardziej skłonne przesłać atakującym okup – w 2021 roku zrobiło to aż 46% (w 2020 roku było to 32%).W Polsce 8 na 10 ataków kończyło się zaszyfrowaniem firmowych danych. Aż połowa przedsiębiorstw, których dotknął ten problem, zapłaciła przestępcom, nawet jeśli dysponowały one innymi sposobami odzyskiwania informacji, takimi jak kopie zapasowe. Firmy płaciły przestępcom średnio 670 tys. zł.22% polskich firm w wyniku ataku ransomware poniosło koszt od 2,8 mln do nawet 5,8 mln złotych. Co dziesiąta zanotowała straty rzędu 5,8-29 mln zł. Wydatki te związane były z przestojami w działalności, straconymi możliwościami biznesowymi, kosztami operacyjnymi oraz koniecznością opłacenia okupu – średnio było to 7,6 mln zł. To znaczny wzrost w porównaniu z 2020 rokiem, gdy średni koszt wynosił 1,49 mln zł.Jedynie 5% polskich firm nie odczuło negatywnego wpływu ataku na codzienną działalność. 62% przyznało, że ransomware miał poważne skutki dla działania biznesu. Połowa przedsiębiorstw znacząco odczuła utratę szans biznesowych i przychodów. W porównaniu ze średnią światową, w Polsce przedsiębiorstwa dłużej neutralizują skutki ataku. Tylko 39% firm udało się to w mniej niż tydzień (globalnie było to 53%). Co czwarta firma przywracała normalną działalność do miesiąca, a 31% – od 1 do nawet 3 miesięcy.