Czy w 2022 r. Polacy ograniczą wydatki na zakupy?

Polacy weszli w nowy rok w stosunkowo optymistycznych nastrojach co do swojej sytuacji finansowej. Nie oznacza to jednak, że w nadchodzących miesiącach pieniądze będą wydawać bezrefleksyjnie. Rzesza osób planujących ograniczanie wydatków na niektóre grupy zakupów jest całkiem pokaźna - wynika z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia dla fintechu Mokka.

Ocena sytuacji finansowej 2022

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy ograniczymy wydatki na zakupy? Meble, elektronika, odzież, podróże, artykuły sportowe, wyjścia do restauracji i kultura – to kategorie wydatków, na które 25-30% ankietowanych chce wydawać w 2022 r. mniej.

Wydatki na różne kategorie produktowe

W przypadku niektórych kategorii produktowych, nawet co czwarty konsument planuje ograniczać wydatki. Po stronie sprzedawców detalicznych rodzi to pytanie o sposoby utrzymania tych grup klientów. Takim sposobem może być wdrożenie zróżnicowanych form finansowania, w tym płatności odroczonych” – podsumowuje Marek Biernacki, szef fintechu Mokka w Polsce.

Zakupy i wydatki: online, czy tradycyjnie

Przyszły rok będzie stał pod znakiem wielokanałowości zakupów. Chodzi już nie tylko zapewnienie dostępu do produktów przez internet i stacjonarnie, ale o zaawansowane zarządzanie stanami magazynowymi i sprzedażą, tak by zapewnić klientom wybór kanału i dostępność wszystkich produktów. Trend ten obejmuje nie tylko sprawne rozwiązania logistyczne, ale również dostępne metody płatności, w tym płatności odroczone” – komentuje Marek Biernacki, szef fintechu Mokka w Polsce.

Poziom wydatków na poszczególne kategorie produktowe

Polacy wchodzą w 2022 r. oceniając swoją sytuację finansową bardzo dobrze (34%) i neutralnie (40%). W odróżnieniu do tej grupy źle lub bardzo źle swoją aktualną sytuację ocenia 24% badanych, a 2% nie ma zdania w tej kwestii. 60% z nas oczekuje w przyszłym roku utrzymania statusu finansowego lub jego poprawy, przy czym w tej drugiej kategorii znajduje się 25% badanych. Z kolei 31% przewiduje, że 2022 r. będzie dla nich gorszy. Dla 9% badanych przyszły rok to niewiadoma.W kontekście tej oceny osobistej sytuacji finansowej respondenci odpowiedzieli również na pytania o poziom wydatków na poszczególne kategorie produktowe w skali miesiąca oraz jak wydatki te planują zmieniać w 2022 r. Badani zostali zapytani m.in. o odzież, kosmetyki, restauracje, kulturę (kino, teatr itp.) oraz leki, artykuły sportowe, a także usługi takie jak np. fryzjer.Respondenci wskazali, że na ubrania wydajemy miesięcznie średnio 184 zł, na obuwie 149 zł, a na kosmetyki 95 zł, z kolei wyjścia do restauracji to wydatek rzędu 86 zł w skali miesiąca, wydatki na kulturę (kino, teatr itp.) pochłaniają średnio 49 zł, a leki 160 zł. Artykuły sportowe 65 zł, a usługi typu fryzjer – 73 zł. W skali roku statystyczny Polak wydaje na elektronikę ok. 716 zł, na meble 636 zł, a na podróże 1335 zł.Gdzie będziemy generować oszczędności ? Meble, elektronika, odzież, podróże, artykuły sportowe, wyjścia do restauracji i kultura – to kategorie wydatków, na które 25-30% ankietowanych chce wydawać w 2022 r. mniej. Co ciekawe, na kosmetyki chce wydawać mniej już tylko 16% badanych.Kolejną wyraźną zakupową tendencją na 2022 r. jest wyraźne przenikanie się kanałów sprzedaży on-line i off-line. Konsumenci z coraz większą swobodą poruszają się pomiędzy światem wirtualnym i rzeczywistym, poszukując korzyści wynikających z różnych typów sklepów. W przyszłym roku znakomita większość respondentów planuje korzystać zarówno z zakupów zarówno w formie stacjonarnej, jak i online (67%). Tylko 15% planuje zakupy wyłącznie stacjonarnie. Z kolei aż 10% deklaruje, że chce kupować praktycznie wyłącznie w sieci.Dotychczas najbardziej preferowanymi formami robienia zakupów są te w sklepie internetowym lub przez aplikację mobilną (30%) oraz w punkcie stacjonarnym (29%). 13% konsumentów sprawdzała dostępność i ceny on-line, żeby wiedzieć, gdzie kupić stacjonarnie dany produkt. Co ciekawe 7% dokonywało zakupu w sklepie internetowym, a odbierało stacjonarnie. 6% trudno wskazać, jaką formę zakupów preferuje.Najczęściej będziemy korzystać z zakupów on-line w sklepach odzieżowych (22%), z elektroniką (19%) oraz z kosmetykami (13%), a także z artykułami spożywczymi (12%). 8% z nas kupi w ten sposób rzeczy do domu i ogrodu, a 8% asortyment dla dzieci. Platformy oferujące usługi turystyczne online wybierze jedynie 3% z nas, 15% badanych trudno wskazać preferowany typ sklepu.Co drugi Polak (49%) wydaje na ubrania miesięcznie między 51-200 zł, 16% między 201-400 zł, a jedynie 10% osób 400 zł lub więcej. 25% osób nie wydaje na ubrania miesięcznie więcej niż 50 zł. Na kosmetyki 46% z nas przeznacza do 50 zł miesięcznie, dla 41% jest to wydatek rzędu 51-200 zł, 6% mieści się zakupami kosmetycznymi w przedziale 201-400 zł, a jedynie 1% wydaje na kosmetyki miesięcznie więcej niż 400 zł.Badania pokazują wyraźnie, że Polacy bardzo ograniczają wyjścia do restauracji i placówek kulturalnych. Aż 44% respondentów deklaruje, że w ogóle nie chodzi do restauracji. Co drugi Polak (49%) w ogóle nie chodzi do placówek kulturalnych (kina, koncerty, wystawy etc.), co może być podyktowane sytuacją pandemiczną.W porównaniu do innych kategorii istotną część naszych wydatków pochłaniają leki. 31% z nas wydaje na ten cel do 50 zł miesięcznie, 44% od 50-200 zł, 12% mieści się w przedziale 201-400 zł, a 5% więcej niż 400 zł miesięcznie. 8% deklaruje, że w ogóle nie kupuje leków.Zaskakujące jest to, że Artykuły sportowe mają marginalne znaczenie w naszych wydatkach. Co drugi Polak w ogóle nie kupuje tego typu przedmiotów (50%), 25% przeznacza na ten cel do 50 zł miesięcznie, 19% od 51-200 zł a 2% 200 zł lub więcej.