Świąteczne wyszukiwania w Google - kiedy, jak i czego szukają Polacy?

W 2020 roku wyszukiwania świąteczne w Google nasiliły się już pod koniec października i trwały do połowy grudnia. Największym zainteresowaniem cieszyła się elektronika oraz przepisy na świąteczne potrawy. A jak będzie w tym roku? Kiedy, jak i czego będę szukać Polacy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kiedy rośnie liczba świątecznych wyszukiwań w Google?

Jakich prezentów szukamy w Google?

Gdzie kupujemy prezenty świąteczne?



Kiedy szukamy prezentów? Szczyt przypada na Black Friday i grudzień

Pierwsze oznaki zainteresowania tematyką świąteczną odnotowujemy już pod koniec sierpnia, natomiast szczyt przypada na okolice Black Friday i kończy się tuż po 26 grudnia – tłumaczy Weronika Zaręba, analityczka z Google. – Według badania Deloitte, nadal ponad połowa świątecznego budżetu jest wydawana w grudniu, natomiast z roku na rok rośnie zainteresowanie zakupami świątecznymi w Black Friday. Ponadto, w Polsce zaczęło się pojawiać zainteresowanie chińskim Dniem Singla, który przypada na 11 listopada, podczas którego w wielu sklepach pojawiają się atrakcyjne promocje – dodaje.

Co nas interesuje? Przepisy świąteczne, ale także elektronika i odzież

Co roku Polacy w okresie świątecznym szukają w Google podobnych rzeczy. Prym wiodą inspiracje prezentowe, przepisy na różne potrawy oraz życzenia świąteczne. W 2020 roku zdecydowanie postawiliśmy na komfort i częściej szukaliśmy kosmetyków do pielęgnacji oraz wygodnych ubrań niż makijażu i sukienek. W tym roku już teraz w wyszukiwarce obserwujemy zainteresowanie tematyką świąteczną, więc ten trend pozostał niezmienny. Widać również wzrost zainteresowania np. sukienkami, można więc przypuszczać, że tych świąt duża część z nas nie planuje już spędzić “pod kocem” – mówi Weronika Zaręba z Google.

Co kupujemy na święta? “Piżamy świąteczne dla rodziny” hitem w wyszukiwarce

Gdzie kupujemy prezenty? Częściej wybieramy internet i aplikacje

Zgodnie z danymi z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej w 2021 już 84% respondentów zadeklarowało, że robi zakupy przez internet, a 71% z nich robi je częściej niż 2 razy w miesiącu. W przypadku zakupów na urządzeniach mobilnych coraz chętniej korzystamy z aplikacji danego sklepu. W 2019 roku tylko 22% wszystkich zakupów mobilnych było robionych poprzez aplikację, reszta poprzez stronę w wersji mobilnej. W zeszłym roku ten odsetek urósł do 30%. Rośnie na popularności także omnichannel, czyli połączenie zakupów online ze stacjonarnymi – mówi Marta Guzek, Retail Industry Head w Google.

Dane wewnętrzne Google, 1.10.2020 do 31.12.2020 Dane wewnętrzne Google, 2020 vs 2021 rok

Z wewnętrznych danych Google za okres od stycznia 2019 do grudnia 2020 wynika, że zainteresowanie wyszukiwaniami świątecznymi zarówno na YouTube, jak i w wyszukiwarce Google mocno rośnie w okolicy Black Friday i trwa aż do drugiego dnia Świąt.W 2020 roku w okresie świątecznym zainteresowanie elektroniką wzrosło aż o 66%. Najpopularniejszymi subkategoriami w tym segmencie były laptopy oraz słuchawki, zaś największy wzrost popularności zanotowały tablety graficzne (wzrost o 93%) oraz klawiatury (wzrost o 76%). W kategorii odzież, która w okresie świątecznym wzrosła w tamtym roku o 38%, najpopularniejsze były sukienki, zaś największy wzrost zaliczyły piżamy (o 84%) oraz spodenki (65%). Co ciekawe, rok temu zainteresowanie przepisami wzrosło o 30% rok do roku. Jednocześnie ta subkategoria była prawie 7-krotnie większa od subkategorii pieczywo.Jakie hasła związane z prezentami wpisujemy w wyszukiwarkę najczęściej? W 2020 roku były to świąteczne prezenty dla par, które od października do grudnia zaliczyły wzrost o 1650%. Hasło wyprzedziło świąteczne prezenty dla nastolatki oraz świąteczne prezenty dla dziewczyny. W tamtym roku w kręgu naszych świątecznych zainteresowań były często przepisy, stąd popularność takich haseł jak wykwintne ciasta na święta (wzrost o 43400% w danym okresie), lekkie sałatki na święta (wzrost o 11187%) lub przepis na miękkie ciasteczka świąteczne (wzrost o 8186%)W tym roku widzimy zaś już bardzo duże zainteresowanie ozdobami świątecznymi. Hasło ekskluzywne ozdoby świąteczne zanotowało wzrost o 2562% r/r. Wiele osób planowało też w tym roku świąteczny wyjazd. Hasła takie jak Święta Bożego Narodzenia w górach czy po prostu święta w górach zanotowały wzrost popularności o 142% rok do roku. Na święta szykujemy się już też pod kątem naszego stroju. Zdecydowanym hitem są świąteczne swetry dla par (wzrost o 116% r/r) oraz wspomniane wcześniej sukienki na święta (wzrost o 115% r/r). Hasło piżamy świąteczne dla rodziny zaliczyło zaś wzrost o 3033% w porównaniu z 2020 rokiem.Pandemia zmieniła przyzwyczajenia konsumentów, którzy ze względu na bezpieczeństwo, szybkość i wygodę częściej zaczęli kupować online. Gdzie szukamy produktów i rekomendacji? Tutaj znacznie przeważają źródła online: 44% respondentów wykorzystuje wyszukiwarki internetowe do tego celu, 42% - porównywarki cen, a aż 41% interesują strony internetowe z opiniami konsumentów (Badanie Data Reportal, Polska, 2020, Poland; respondenci w wieku 16 do 64 lat).