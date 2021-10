Polska energetyka odnawialna: czy ma znaczenie?

EY przedstawia wyniki najnowszej odsłony rankingu RECAI, czyli zestawienia najatrakcyjniejszych krajów dla inwestycji w sektor energetyki odnawialnej. Na szczycie listy uplasowały się kolejno: USA, Chiny kontynentalne oraz Indie. Polsce udało się w nim obronić 22. pozycję, ale już w nowo powstałym rankingu korporacyjnego PPA, który wskazuje na atrakcyjność poszczególnych krajów dla inwestorów, znaleźliśmy się na 12. miejscu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wyzwania rysują się przed polskim sektorem energetyki odnawialnej?

Jak daleka droga dzieli nas od osiągnięcia celu zeroemisyjności?

Które państwa znajdują się w czołówce najbardziej atrakcyjnych dla energetyki odnawialnej?



Polska na stabilnym 22 miejscu w zestawieniu RECAI

Polska, tak jak inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, będzie musiała wdrożyć szereg zmian, by spełnić unijne cele klimatyczne. Wraz z napływem środków unijnych i zmniejszeniem barier regulacyjnych, zmienia się klimat dla inwestycji w energetykę odnawialną w naszym kraju. Kolejne firmy analizują inwestycje w Polsce, największym rynku energii odnawialnej w Europie Środkowo-Wschodniej, posiadającym równolegle jeden z droższych i „bardziej emisyjnych” systemów energetycznych. Inwestycje analizują inwestorzy instytucjonalni, którzy wcześniej nie interesowali się naszym krajem a ci, którzy mieli Polskę już wcześniej na radarze, teraz zwiększają zainteresowanie – mówi Jarosław Wajer, Partner EY Polska, Lider Działu Energetyki w Polsce i regionie CESA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Indeks korporacyjnego PPA Polska otrzymała 12 miejsce w nowo powstałym sub-rankingu z prognozą na szybki marsz do przodu w zestawieniu. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wąskie gardło infrastruktury przesyłowej

Różnorodne źródła zasilania, które coraz częściej są rozproszone i w różnym stopniu dostarczają energię w skali całej doby, są narastającym obciążeniem dla sieci przesyłowej, która jest modernizowana i rozwijana w niewystarczającym stopniu. Konieczny jest wzrost inwestycji rzędu 50% w ciągu kolejnej dekady, jeśli sieć ma sprostać wymogom jej użytkowników – mówi Jarosław Wajer.

USA, Chiny kontynentalne i Indie wciąż w ścisłej czołówce

Polska, gospodarczy lider regionu, jest również czołowym emitentem dwutlenku węgla. Jest jednak w naszym kraju szereg obszarów atrakcyjnych dla inwestorów w energetykę odnawialną.Jednym z nich są korporacyjne PPA (Power Purchase Agreement), czyli rynek obrotu prawami na dostawy energii elektrycznej. Polska otrzymała 12 miejsce w nowo powstałym sub-rankingu z prognozą na szybki marsz do przodu w zestawieniu – wynika z 58. edycji rankingu EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI), indeksu obejmującego 40 krajów najbardziej atrakcyjnych dla energetyki odnawialnej pod względem inwestycji i rozwoju technologii.PPA są ważne, bo pozwalają korporacjom na obniżenie wskaźników emisyjności i firmy coraz chętniej z nich korzystają, chcąc sprostać kwestiom ESG (ekologicznym, społecznym i zarządczym). PPA z kolei są dźwignią rozwoju OZE.Jednym z wiodących tematów ostatniej edycji RECAI 58 jest analiza, w jaki sposób kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą osiągnąć cel zeroemisyjności, który Unia Europejska planuje osiągnąć w 2050 r. Tylko Polska i Węgry znalazły się w najnowszym zestawieniu RECAI, a rozwój infrastruktury energetyki odnawialnej jest w tyle za Europą Zachodnią. Polska utrzymała stabilną, 22 pozycję w głównym rankingu RECAI. Największe nadzieje na wzrost w kolejnych edycjach rankingu RECAI ma rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Po ostatnich aukcjach na farmy wiatrowe, firmy zdobyły kontrakty na prawie 6GW mocy, co powinno być co najmniej podwojone w kolejnej rundzie, zwiększając całkowitą moc morskiej energetyki wiatrowej do poziomu 10-12GW do 2030 r.Energetyka odnawialna w skali całego globu przeżywa złoty okres w obliczu korzystnych dla niej decyzji regulacyjnych, otoczenia rynkowego, poprawy warunków inwestycyjnych i technologii. Kluczem do utrzymania dynamiki rozwoju jest rozwiązanie problemu wąskich gardeł – wynika z rankingu RECAI.Inwestycje w moce energetyki odnawialnej wzrosły o 2% do 303,5 mld USD w ubiegłym roku, pomimo pandemii koronawirusa i recesji. Instalacje odnawialnych źródeł energii wzrosły 45% rok do roku do 265GW w 2020 r, pokazując największą dynamikę wzrostu od 1999 r. Prognozy są jeszcze bardziej optymistyczne: Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency – IEA) spodziewa się, że sektor wytwarzania odnawialnej energii wzrośnie o ponad 8% do 8 300 TWh – taka dynamika wzrostu byłaby największa od lat 1970-tych.Pierwsze miejsce w światowym zestawieniu RECAI zajmuje USA. Spodziewamy się, że kraj ten utrzyma pozycję leadera w kolejnych edycjach rankingu dzięki szeregu inicjatyw ogłoszonych za prezydentury Joe Bidena. Kontynentalne Chiny i Indie utrzymały odpowiednio drugie i trzecie miejsce, dzięki panującym w nich przyjaznym warunkom regulacyjnym i inwestycyjnym.Kraje ze ścisłej czołówki utrzymały miejsca w rankingu - żaden z pierwszych ośmiu krajów nie spadł na niższą pozycję, nikt też nie dołączył do ścisłego grona leaderów rankingu RECAI. Francja (czwarte miejsce, oczko do góry) i Wielka Brytania (piąte miejsce, jedna pozycja w dół) zamieniły się miejscami, podczas gdy Niemcy zastąpiły na szóstym miejscu Australię (która spadła o jedno miejsce w dół w rankingu) po bardzo dobrej pierwszej połowie 2021 r., gdy w systemie pojawiło się dodatkowe 971MW pochodzące z energetyki wiatrowej, co oznacza wzrost o 62% w porównaniu do pierwszej połowy 2020 r.Najnowsza edycja RECAI analizuje również rosnące znaczenie sektora wodoru w obszarze energetyki odnawialnej w krajach takich jak Niemcy, Kazachstan, Niderlandy, Wielka Brytania i USA, szczegółowo opisując różnorodne modele finansowania inwestycji i redukcji ryzyka. Raport opisuje też rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Japonii, Niderlandach, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, z Francją i Belgią (pozycja 26, cztery miejsca do góry) poprawiającymi swoje miejsca w zestawieniu po tym jak ogłosiły plany rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.