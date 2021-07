W których komunikatorach internetowych najwięcej ataków phishingowych?

Za pomocą których komunikatorów internetowych przeprowadzono najwięcej ataków phishingowych? Sprawdzili to eksperci z firmy Kaspersky. Oto, co udało im się ustalić.

Statystyki pokazują, że phishing w komunikatorach internetowych nadal stanowi jedno z najpopularniejszych narzędzi wśród oszustów. Wynika to częściowo z szerokiej popularności tych aplikacji wśród użytkowników, jak również możliwości wykorzystania wbudowanych funkcji aplikacji w celu przeprowadzenia ataków. Czasami trudno rozpoznać, czy dany atak stanowi phishing, ponieważ adres różni się tylko jednym znakiem lub zawiera niezauważalną na pierwszy rzut oka literówkę. Dlatego użytkownicy muszą zachowywać czujność i wspomagać się skutecznymi narzędziami chroniącymi przed phishingiem – powiedziała Tatiana Szczerbakowa, starsza analityczka zawartości WWW w firmie Kaspersky.

Porady bezpieczeństwa

Zachowaj czujność: zwracaj uwagę na błędy w pisowni lub inne nieprawidłowości w linkach.

Powszechną praktyką jest tzw. łańcuszek, polegający na tym, że oszust prosi użytkownika o przesłanie szkodliwego odsyłacza do wszystkich kontaktów. Jest on traktowany jako godny zaufania, ponieważ pochodzi od znanej osoby. Dlatego staraj się nie przesyłać swoim kontaktom podejrzanych odsyłaczy.

Oszuści często wykorzystują WhatsAppa oraz inne komunikatory do kontaktowania się z użytkownikami napotkanymi w różnych legalnych zasobach (np. różne giełdy oraz serwisy rezerwacji noclegów), które wykorzystują również jako metodę komunikacji w szkodliwych wiadomościach. Nawet jeśli wiadomości i strony internetowe wyglądają na autentyczne, linki będą prawdopodobnie zawierały błędną pisownię lub mogą prowadzić do innego miejsca.

Nawet jeśli wiadomość lub e-mail pochodzi od Twojego najlepszego przyjaciela, pamiętaj, że ktoś mógł się włamać do jego konta. Zachowaj ostrożność w każdej sytuacji. Uważaj na linki i załączniki, nawet jeśli wiadomość wydaje się niewinna.

Zainstaluj godne zaufania rozwiązanie zabezpieczające i postępuj zgodnie z jego zaleceniami. Rozwiązania bezpieczeństwa automatycznie rozwiążą większość problemów oraz ostrzegą Cię w razie potrzeby.

