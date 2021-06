Czy fast food rządzi? Gdzie Polacy zamawiają gotowe posiłki?

Pomimo tego, że dyskusje na temat zdrowego odżywiania właściwie nie schodzą z ust Polaków, to jednak okazuje się, że cieszący się złą sławą fast food nie tylko nie traci nic na swojej popularności, ale wręcz ją zyskuje. Potwierdzeniem tego może być najnowsze badanie ARC Rynek i Opinia, z którego wynika, że serwujące go restauracje są najczęściej wybieranym przez Polaków miejscem zakupu gotowych posiłków. Co jeszcze udało się ustalić w jego trakcie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sposób zamawiania jedzenia z restauracji na wynos W kwietniu tego roku tylko 22% respondentów zamawiało jedzenie na wynos bezpośrednio przychodząc do restauracji. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jest oczywiste, że zniesienie ograniczeń spowodowało wzrost popytu na gotowe posiłki. Jednocześnie można przypuszczać, że część osób, która w większym stopniu korzystała z takiej opcji podczas pandemii, nie zrezygnuje z niej. Wiele osób polubiło gotowe jedzenie z dowozem czy odbiorem osobistym, gdyż z jednej strony pozwala im to na oszczędność czasu - nie ma konieczności wychodzenia z domu, z drugiej zaś na oszczędność finansową w porównaniu z wyjściem do restauracji, gdzie dużą część rachunku stanowią na przykład napoje.



Oczywiście powstaje pytanie, na ile odsetek osób, które kupują gotowe posiłki z dowozem będzie wyższy po pandemii niż przed pandemią. To jest jedna z niewiadomych, dlatego warto to zjawisko obserwować – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Po otwarciu gastronomii Polacy nieco częściej korzystają z gotowych posiłków. Odsetek osób w wieku 18-65 lat zamawiających jedzenie danego dnia wzrósł o 5 p.p. z 32% w kwietniu 2021 roku do 38% w czerwcu 2021 roku. Może to mieć związek z powrotami do pracy oraz częstszymi podróżami. Warto zauważyć, że wśród zamawianych gotowych posiłków dominują szybkie i niedrogie przekąski, z których można skorzystać na stacjach paliw czy w sklepach convenience. Ich popularność jest taka sama jak posiłków zamawianych w restauracjach.Zwyczaje konsumentów różnicuje demografia – mężczyźni dwa razy częściej niż kobiety korzystają z posiłków na stacjach paliw. Z kolei sklepy convenience są najbardziej popularne wśród najmłodszej badanej grupy wiekowej (18-24). Z restauracji i barów z kolei najczęściej korzystają osoby w wieku 25-34 lata.Widoczne są istotne zmiany w sposobie zamawiania jedzenia teraz względem czasu, kiedy punkty gastronomiczne były jeszcze zamknięte i serwowały tylko jedzenie na wynos, a podróże ograniczone. O ile w kwietniu tego roku tylko 22% respondentów zamawiało jedzenie na wynos bezpośrednio przychodząc do restauracji, o tyle teraz takie osoby stanowią 55%. Wcześniej dominującym sposobem składania zamówień było zamawianie przez internet, natomiast obecnie jego znaczenie w tym obszarze zmalało.25% respondentów przyznaje, że w ciągu ostatniego tygodnia spożywała gotowy posiłek na miejscu, czyli w barze, restauracji czy cukierni. Najpopularniejszym miejscem wśród nich są restauracje typu fast food. Warto podkreślić, że bary i food-trucki oraz restauracje typu fast food częściej odwiedzają mężczyźni niż kobiety.