Zatrudnienie mniej stabilne, pracownicy mniej ufni

Poznaliśmy wyniki drugiej już edycji „Barometru nastrojów pracowników”. Bieżące odpowiedzi zestawiono z tymi, których Polacy udzielili na potrzeby badania opublikowanego we wrześniu minionego roku. Tym sposobem uzyskano obraz aspektów, które uległy, bądź nie uległy zmianie na skutek pandemii. Pod lupę wzięto takie kwestie jak: wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia, satysfakcja z pracy oraz zaufanie do przełożonego.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy są zadowoleni z wynagrodzenia?

Jak oceniana jest stabilność pracy?

Jak zdaniem pracowników szefowie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych?



Spośród pracowników, którzy ocenili swoje wynagrodzenie na 6 lub niżej – trzy czwarte deklaruje, że szuka lepiej płatnej pracy. W pierwszej edycji było to aż 89 proc. pytanych. Oznacza to, że pracownicy boją się zmiany nawet niżej płatnej pracy, ale jednak pewnej. Mniej osób więc bierze pod uwagę zmianę pracodawcy – komentuje Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment.

Takie wyniki to potwierdzenie tezy, że wraz z trwaniem pandemii COVID-19, pracownicy coraz bardziej obawiali się i nadal obawiają się o pracę. Pracodawcy za to są coraz częściej przekonani, że ich działania poprawiają nadszarpnięte obawą o pracą nastroje pracowników – mówi Magdalena Furs, Service & Delivery Director Gi Group.

To zastanawiające dane: wynika z nich, że pracodawcy zdecydowanie pozytywniej oceniają poziom zaufania pracowników do szefów i ocenę działań szefa w sytuacjach kryzysowych niż to deklarują sami pracownicy. Każdy z szefów powinien poświęcić chwilę uwagi na zastanowienie, skąd się biorą te różnice? W trudnej dla firmy sytuacji zarządzający skupiają się na działaniu – ratowaniu, stabilizowaniu czy rozwijaniu biznesu. Zdarza się, że zaniedbują wtedy komunikację z zespołem. To błąd! – podkreśla Paweł Prociak, Business Director Wyser.



Gi Group, Grafton Recruitment, Wyser oraz TACK TMI przedstawiają wyniki badania „Barometr nastrojów pracowników“. Objęło ono swoim zasięgiem zarówno zatrudnionych, jak i pracodawców, którym zadano te same pytania, sprawdzając tym samym „co ich zdaniem uważają pracownicy”. Taki zabieg miał pokazać, czy mają wspólne perspektywy, gdzie widać różnice w ocenie sytuacji na rynku pracy i z czego mogą one wynikać. Wynikiem jest jedna liczba – średnia wyciągnięta ze wszystkich odpowiedzi udzielonych w danym bloku tematycznym kwestionariusza, w skali od 1 do 10.Widać zmiany w niektórych aspektach badania, które można przypisać ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz sytuacji na rynku pracy wywołanej przez pandemię COVID-19.I tak w kwestii wynagrodzenie barometr nastrojów wynosi: u pracowników 6,07 – w I edycji było to 6,6; u pracodawców natomiast 6,09 – w I edycji 6,2.Jeśli chodzi o stabilność zatrudnienia to odnotowaliśmy duży spadek u pracowników i wzrost u pracodawców. Pracownicy oceniają swoją sytuację na 6,4, gdy w I edycji dali aż 7,1. Pracodawcy natomiast przyznają średnio 7,3, przy czym w I edycji wskaźnik wynosił u nich równo 7.W bloku pytań o satysfakcję z pracy poziom barometru dla pracowników niewiele spadł – wynosi 5,9, gdy w I edycji sięgnął 6. Natomiast u pracodawców wynosi 6,2, gdy w I edycji było to tylko 5,9.W odpowiedziach dotyczących zaufania do przełożonego, uwidocznił się spadek nastrojów u pracowników – z 6,6 do 6,2 obecnie i niewielki wzrost ocen u pracodawców – z 6,6 do 6,7.