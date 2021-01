Wyprzedaże poświąteczne w tym roku nie budzą entuzjazmu

Zimowe wyprzedaże w Polsce cieszyły się w minionych latach sporą popularnością. Rok 2020 był jednak inny z uwagi na pandemię i ograniczenia w handlu. Dlatego w styczniu 2021 na okazyjne zakupy planuje się wybrać tylko 27 proc. Polaków - tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Banku - banku od kredytów.

Choć ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczny okres wyprzedaży poświątecznych wygląda inaczej niż w poprzednich latach, nadal niemal jedna trzecia z nas deklaruje, że zamierza nabyć w tym okresie nowe produkty – mówi Arkadiusz Panek Dyrektor Ds. Rozwoju Produktów z Santander Consumer Banku. – Z naszego raportu wynika, że w tym roku Polacy podchodzą do wydatków bardziej powściągliwie i odpowiedzialnie, co nie oznacza oczywiście, że nie zależy im na znalezieniu ciekawych okazji i promocji – dodaje.

W badaniu przeprowadzonym pod koniec listopada 2020 roku zapytano Polaków, czy zamierzają skorzystać z trwających cały styczeń wyprzedaży poświątecznych. Poproszono także badanych o wskazanie, jakie produkty najbardziej opłaca się kupować podczas wyprzedaży i skąd wziąć pieniądze na te zakupy. Oto co odpowiedzieli ankietowani w badaniu „Polaków portfel własny – zakupy w dobie pandemii”.W tym roku Polacy nie podeszli zbyt entuzjastycznie do pomysłu skorzystania z zakupów na wyprzedażach . Tylko 27 proc. z nich planuje skorzystać z poświątecznych promocji. Tegorocznymi wyprzedażami najbardziej zainteresowane są kobiety (32 proc. w porównaniu do 22 proc. mężczyzn), mieszkańcy metropolii (40 proc.) oraz osoby z wyższym wykształceniem (40 proc.), które na ogół zarabiają więcej i mogą pozwolić sobie na dodatkowe wydatki nawet w obecnym trudniejszym okresie.Ankietowani przez Santander Consumer Bank szukają na wyprzedażach głównie ubrań i butów. Tę odpowiedź wskazała aż połowa badanych, z czego najwięcej kobiet (63 proc.). Panowie są zdecydowanie bardziej zainteresowani sprzętem RTV i AGD, w obu przypadkach sięgnąłby po nie co czwarty z nich (kolejno 27 i 25 proc.). Wysoko znalazły się również laptopy i komputery, którymi na wyprzedażach najbardziej zainteresowane jest najmłodsze pokolenie 18-29 latków (29 proc.). Wbrew temu, czego można by się było spodziewać, ta grupa wiekowa jest również najbardziej zainteresowana kupowaniem książek. Na promocjach szuka ich niemal co piąta osoba przed trzydziestką (19 proc.). Tuż za nimi znajdują się seniorzy powyżej 70-tego roku życia (18 proc.).Santander Consumer Bank zapytał również Polaków jak sfinansują zakupy na wyprzedaży. Co piąty z nas wcześniej przeznacza sobie na nie odpowiednią kwotę, której nie przekracza (22 proc.), to podejście jest częstsze u kobiet (25 proc. w porównaniu do 19 proc. mężczyzn). Równie popularnym sposobem na przetrwanie sezonu promocji z małą szkodą dla portfela jest oszczędzanie z wyprzedzeniem, które wskazało 19 proc. badanych. Co trzeci z nas wykorzystuje prezenty gwiazdkowe takie jak bony czy gotówkę (29 proc.), najczęściej robią to najmłodsi ankietowani w przedziale 18-29 lat, co pewnie wiąże się z tym, że część z nich z racji wieku nie osiąga jeszcze znacznych dochodów (48 proc.). Popularnym wyjściem jest również korzystanie z pomocy karty kredytowej, po którą w sezonie promocji sięga co dziesiąty z nas (13 proc.). To rozwiązanie jest zwłaszcza lubiane przez kobiety (16 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (21 proc.) i, co ciekawe, zarabiające ponad 5 tys. zł. (23 proc.). Chociaż sięga po nią także co dziesiąta osoba z najniższymi dochodami, nie przekraczającymi 2 tys. zł (10 proc.).