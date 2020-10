Biura w Warszawie: w oczekiwaniu na dawny popyt

O tym, że w efekcie pandemii popyt na biurowce w Warszawie ulegnie zmniejszeniu, a wskaźnik pustostanów nieco się podwyższy, wspominano już przed kilkoma miesiącami. Najnowsze doniesienia JLL wskazują, że ten scenariusz się zmaterializował. Odnotowane w pierwszych trzech kwartałach br. zapotrzebowanie na stołeczne biura spadło o 35% rdr., a współczynnik powierzchni niewynajętej podniósł się względem końca minionego roku o 1,8 p.p.

Przeczytaj także: Co czeka biurowce w Warszawie? 2 możliwe scenariusze

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak kształtuje się popyt na biura w Warszawie?

Co jest nowym trendem na warszawskim rynku biurowym?

Ile kosztuje wynajem stołecznego biura?



Popyt na warszawskie biura

W ostatnich trzech miesiącach największa transakcja sięgnęła 6200 mkw., a siedem największych umów stanowiły przedłużenia, czasem połączone z ekspansją. Obecnie najemcy często decydują się na przedłużenie umowy na krótki okres i czekają na powrót do normalności przed podjęciem długoterminowych zobowiązań -podkreśla Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL.

Kliknij, aby powiekszyć fot. piccaya - Fotolia.com Warszawski rynek biur reaguje na pandemię Popyt na koniec III kwartału 2020 był o 35% niższy niż w tym samym okresie w ubiegłym roku, a na rynku rośnie ilość przestrzeni biurowej przeznaczonej na podnajem.

Nowym trendem na warszawskim rynku biurowym jest zwiększona podaż biur na podnajem. Obecnie w stolicy na zainteresowane nim firmy czeka ok. 118 000 mkw. tego typu przestrzeni, z czego ok. 60% przypada na centralne części miasta. Istnieją jednak pewne ograniczenia związane z podnajmem biur, tj. w zakresie wykończenia, długości trwania umowy czy też w ogóle obowiązku uzyskania zgody wynajmującego na transakcję podnajmu. Dlatego też nie dla każdego najemcy jest to optymalne rozwiązanie. W tej sytuacji wiele przedsiębiorstw rozważa jako alternatywę biura typu flex. Mogą one być lepszym rozwiązaniem dla najemców oczekujących na oddanie docelowych budynków biurowych, wykończenie powierzchni, bądź też ustalających dopiero docelowy model środowiska pracy – komentuje Jakub Sylwestrowicz, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemcy, JLL.

Podaż



W ostatnich latach w realizacji pozostawało od 700 000 mkw. do 800 000 mkw., a teraz jest to ok. 600 000 mkw. Deweloperzy znacznie ostrożniej podchodzą do rozpoczynania nowych budów, co w rezultacie może spowodować powstanie luki podażowej, zwłaszcza poza centrum miasta. To z kolei prawdopodobnie zwiększy atrakcyjność i konkurencję o powierzchnie w najlepszych budynkach tam zlokalizowanych.

Jakub Sylwestrowicz, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemcy, JLL.

Pustostany i czynsze

Rynek inwestycyjny – trzeci najlepszy wynik

Na warszawski rynek przypadło 61% kapitału zainwestowanego w polskim sektorze biurowym w tym roku. W okresie od stycznia do września zawarto w stolicy aż osiemnaście transakcji biurowych o łącznej wartości blisko 940 mln euro. Jest to trzeci najlepszy wynik dla pierwszych dziewięciu miesięcy roku w ciągu ostatniej dekady. Jednocześnie ograniczenia związane z podróżowaniem i wizytowaniem nieruchomości opóźniają do pewnego stopnia realizację nowych transakcji, pomimo zainteresowania Warszawą ze stroną inwestorów – mówi Tomasz Puch, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych, JLL.

Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL, potwierdza, że bieżąca dynamika warszawskiego rynku biurowego jest niższa od tej, którą notowano w minionych latach, a współczynnik pustostanów rośnie, co z kolei jest w głównej mierze efektem dość wysokiej nowej podaży. Podkreśla przy tym, że skala zaplanowanych na najbliższe lata projektów jest skromniejsza niż tych, które są realizowane i oddawane do użytkowania obecnie. Niedobory popytu najprawdopodobniej zostaną więc zrównoważone.Między pierwszym a trzecim kwartałem tego roku wynajęto w Warszawie łącznie 447 000 mkw. powierzchni. Największą popularnością ponownie cieszyły się Centrum i Mokotów, odpowiedzialne za 71% całkowitego zapotrzebowania na biura.Do największych transakcji najmu w tym roku. należały: rekordowa umowa przednajmu PZU w Generation Park Y – pierwszym budynku wieżowym Skanska w Polsce (46 500 mkw.), umowa typu sale and leaseback DSV na Mokotowie (20 000 mkw.) oraz odnowienie umowy i ekspansja Poczty Polskiej w Domaniewska Office Hub (19 800 mkw.).O stycznia do końca trzeciego kwartału na warszawski rynek dostarczono 238 000 mkw. biur, z czego największą nową inwestycją jest kompleks The Warsaw Hub, zrealizowany przez Ghelamco Poland. Ponadto, po kilku latach stale rosnącej aktywności deweloperskiej, wolumen powierzchni w budowie spada.Obecna sytuacja gospodarcza bezpośrednio wpływa na wskaźnik pustostanów w Warszawie. W III kwartale wzrósł on do 9,6% (8,4% w strefach centralnych i 10,4% w strefach poza centrum), co stanowi wzrost o 1,8 p.p. w stosunku do końca 2019 r. (i 1,7 p.p. w ujęciu kwartalnym). Tym statystykom towarzyszy zwiększona podaż przestrzeni na podnajem. Co ważne, w perspektywie kolejnych lat na rynek dostarczane będzie mniej nowych biur, co przełoży się na stopniową absorpcję dostępnej powierzchni.Najwyższe czynsze transakcyjne dla najlepszych nieruchomości w szerokim centrum wynoszą od 18 do 24 euro/mkw./m-c, a poza nim do 16 euro/ mkw./m-c.Warto zauważyć, że wszystkie obiekty biurowe, które zmieniły właścicieli w trzecim kwartale (Generation Park Z, Chmielna 89 (65%) i Concept Tower) znajdują się w obszarze Zachodniego Centrum.