Branża IT w pandemii: bez podwyżek i awansów

Wprawdzie branża IT w stosunkowo niewielkim stopniu odczuła negatywne konsekwencje pandemii, to jednak i ona nie uniknęła pewnych zawirowań. Wprawdzie połowa pracowników deklaruje, że w związku z koronawirusem warunki ich zatrudnienia nie uległy zmianie, to jednak równie liczna grupa (42%) mówi o zatrzymaniu podwyżek i awansów - donosi opracowany przez Devire raport „Branża IT w nowej rzeczywistości”.

Podwyżki i awanse pod znakiem zapytania

Główną konsekwencją wybuchu pandemii koronawirusa w branży IT było wstrzymanie innowacyjnych projektów w firmach. W zespołach dało się wyczuć niepewność, która w głównej mierze wynikała z małej liczby nowych projektów w stosunku do tych zamrożonych. Przykładowo na dwa nowe projekty przypadało pięć zlikwidowanych - przyznaje Ewelina, Security Specialist w firmie z branży IT.

Mniejsza skłonność do zmian

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy cokolwiek zmieniło się w twojej aktualnej formie zatrudnienia przez COVID-19 Większość badanych wskazuje, że warunki ich zatrudnienia nie uległy zmianie (62%). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Większość pracodawców wprowadziła zdalny tryb pracy, ale ten nie jest dla ekspertów IT żadną nowością. To, co zabolało najbardziej, dotyczy oczywiście kwestii finansowych. Duża część pracodawców wstrzymała podwyżki i planowane awanse, wstrzymano także premie lub obniżono czasowo wysokość wynagrodzenia. Ruchem, który mógł zaskoczyć pracowników, było polecenie wykorzystania zaległych urlopów, zwłaszcza kiedy obowiązywał zakaz podróżowania. To jednak świadome działanie pracodawców szukających oszczędności – dodaje Agata Miller.

Główną zmianą wynikającą z wybuchu pandemii było przejście na pracę zdalną. Aż 84% pracowników IT zaczęło pracować w systemie home office . 42% respondentów zadeklarowało, że ich pracodawcy wstrzymali podwyżki i awanse, a niemal co trzeci został poproszony o wykorzystanie urlopu.Agata Miller, lider zespołu IT w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire wskazuje, że w największych kłopotach znalazły się te firmy z branży IT , które obsługiwały branże w największym stopniu dotknięte negatywnymi skutkami pandemii (np. tworzące oprogramowanie dla linii lotniczych). One musiały się zmierzyć z utratą projektów.Co więcej, jak wynika z badania, w czasie pandemii pracownicy zmagają się z wyzwaniem, jakim jest przesuwanie w czasie lub zamykanie projektów (24%). Dochodzi także do zmniejszenia zakresu danego projektu lub obniżenia wynagrodzenia za jego wykonanie.Rotacja i częste zmiany projektów dotychczas były wpisane w DNA pracy w branży IT. Jak się okazuje, po wybuchu pandemii COVID-19 chęć do zmian znacząco zmalała.Choć specjaliści IT przyznają, że są otwarci na nowe wyzwania zawodowe, to 43% z nich czeka, aż pracodawca przedstawi im atrakcyjną ofertę. Jednocześnie mniej ekspertów z branży aktywnie szuka pracy – 23% ankietowanych w 2020 roku względem 34% w 2019 roku. Badani wskazują również, że nie szukają pracy i nie chcą zmieniać obecnej – 17% w 2020 roku względem 12% w 2019 roku.Co ciekawe, największą bierność w poszukiwaniu pracy wykazują osoby młode, na stanowiskach juniorskich – 64% respondentów z tej grupy przyznaje, że czeka na ofertę pracodawcy. Z kolei największą aktywność wykazują managerowie i project managerowie – co trzeci z nich aktywnie szuka pracy (33%). Może to wynikać ze wspomnianego przesuwania lub zupełnego zamykania projektów.