Cudzoziemcy w Polsce: zadowoleni z pracy, ale ciągle wolą Niemcy

EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego prezentuje wyniki najnowszego badania „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”. Gros napływających z niego wniosków prezentuje się nader optymistycznie. Okazuje się m.in., że 92% cudzoziemców nie żałuje, że pozostało w Polsce na czas pandemii, a 84% deklaruje, że czuje się w naszym kraju bezpiecznie. Oczywiście nie oznacza to, że pracownicy z zagranicy nie zdradzają pewnych obaw. Największa grupa z nich boi się utraty pracy (36,1%), nadejścia kryzysu gospodarczego (26,9%) oraz konieczności powrotu do swojego kraju (25,7%).

braku możliwości przyjazdu do Polski przez dłuższy czas (25,6%);

obniżenia wynagrodzenia 19,5%;

zakazu podróżowania (17%);

niemożności wyjazdu do swojej ojczyzny przez dłuższy czas (11,8%);

zakażenia koronawirusem (10,3%).

Pandemia sprawiła, że zainteresowanie zatrudnieniem w innych niż Polska państwach zagranicznych zmalało z ponad 31% do niespełna 19%.

przedłużenie ważności dokumentów zezwalających na dalszy pobyt i pracę w Polsce;

udzielania informacji na temat zaleceń związanych z pandemią w moim ojczystym języku;

bezpłatna opieka medyczna.

zapewnienie bezpłatnych środków ochrony przeciwwirusowej i higieny;

pokrycie kosztów zakwaterowania w przypadku kwarantanny;

bezkompromisowa dbałość o warunki sanitarne i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

„Skuteczność działań podnoszących atrakcyjność Polski dla migrantów zarobkowych staje się bowiem tym wyższa, im bardziej konsekwentnie się do tych działań wspólnie odnosimy. Poczynając od procesów legislacyjnych i dalszej liberalizacji procedur dla migrantów krótko- i długookresowych, poprzez rolę agencji pośrednictwa pracy w budowaniu transparentnych procesów rekrutacyjnych, na pracodawcach kończąc. Wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za polski rynek pracy i jego konkurencyjność na arenie międzynarodowej” – komentuje wyniki badania Andrzej Korkus, Prezes EWL. S.A

Znakomita większość badanych nie żałuje decyzji o przyjeździe do Polski.

Powodem do obaw są również:Jednocześnie 22,6% cudzoziemców w Polsce deklaruje, że nie obawia się zupełnie niczego.Badanie pokazuje również, że blisko 8 na 10 badanych poleciłoby pracę w Polsce swoim znajomym i bliskim. Odmiennej odpowiedzi udzieliło jedynie 2,5% badanych. Co więcej, 9 na 10 zatrudnionych w Polsce obcokrajowców jest zadowolonych ze swojej decyzji o pozostaniu bądź przybyciu do Polski w czasie pandemii.Na uwagę zasługuje również fakt, że pandemia koronawirusa zmniejszyła wśród cudzoziemców zainteresowanie pracą w innych niż Polska państwach zagranicznych. Jeżeli za tego rodzaju ofertami pracy w innych niż Polska państwach rozglądało się przed pandemią ponad 31% respondentów, to po jej wybuchu odsetek ten skurczył się do niespełna 19%.Wśród krajów, w których chcieliby pracować zatrudnieni obecnie w Polsce cudzoziemcy, przodują Niemcy (58,5%), Polska zaś uplasowała się na drugim miejscu z wynikiem 57%. Ponad dwukrotnie mniej chciałoby pracować w Czechach (28%). Do czołowej piątki wymarzonych kierunków migracji zarobkowej weszły także Norwegia oraz USA. Dla porównania, w Rosji obecnie chce pracować jedynie 2% migrantów zarobkowych zatrudnionych w naszym kraju.Dla wysokiej pozycji naszego kraju nie jest z pewności bez znaczenia wsparcie, jakie pracujący w Polsce cudzoziemcy otrzymali ze strony polskiego rządu i swoich pracodawców. Najistotniejszym elementem pomocy ze strony polskich władz okazały się:Jeżeli chodzi natomiast o pomoc, którą zapewnili cudzoziemcom ich pracodawcy, to zainteresowani najbardziej docenili: