Kopanie kryptowalut i co jeszcze? Nieczynne serwery firmowe służą cyberprzestępcom?

Czemu mogą służyć lokalne i chmurowe serwery firmowe? Niestety nie tylko celom związanym z codziennym funkcjonowaniem organizacji. Okazuje się, że z bezczynnych serwerów nader chętnie korzystają cyberprzestępcy, używając ich m.in. do kopania kryptowalut. Jak jednak podkreśla Trend Micro, potencjalnych zagrożeń jest znacznie więcej.

Bezczynne serwery firmowe w służbie cyberprzestępczości

Nieczynne serwery firmowe służą cyberprzestępcom? Jak wynika z raportu Trend Micro, lokalne i chmurowe serwery firm są wykorzystywane przez przestępców do nielegalnych celów.

„Od dedykowanych usług hostingu zabezpieczonego przed organami ścigania (tzw. bulletproof hosting) po anonimizację usług, udostępnianie nazw domen i wykorzystywanie działających w pełni legalnie zasobów do celów przestępczych – w cybernetycznym podziemiu można znaleźć szeroką ofertę w zakresie infrastruktury, pozwalającą zainteresowanym zarabiać na różne sposoby” — powiedział Bob McArdle, dyrektor ds. perspektywicznego badania zagrożeń w firmie Trend Micro. „Chcemy zwiększać świadomość i lepiej poznać infrastruktury cyberprzestępców, aby pomóc organom ścigania, klientom i innym analitykom w blokowaniu kanałów używanych w cyberprzestępczości i zwiększaniu kosztowności różnych technik ataku” – dodaje.



Najważniejsze usługi hostingowe w podziemiu



„Legalne zasoby korporacyjne, których bezpieczeństwo zostało naruszone, mogą być obiektem infiltracji i używane do celów przestępczych zarówno w środowiskach lokalnych, jak i w chmurze. Warto trzymać się tu założenia, że największe prawdopodobieństwo wykorzystania przez przestępców wiąże się z zasobami najbardziej narażonymi na ataki” – wskazuje Bob McArdle.



Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Trend Micro, kwestią, która wymaga dziś szczególnej uwagi specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa jest kopanie kryptowalut Wprawdzie tego rodzaju aktywność wcale nie musi prowadzić do perturbacji w funkcjonowaniu firmy, ani też narażać ją na straty finansowe, to jednak należy zdawać sobie z niej sprawę. Tym bardziej, że - jak podkreślają eksperci - cyberprzestępcy podejmują ją głównie w fazie planowania kolejnych, bardziej dochodowych przedsięwzięć.Chodzi tu na przykład o wydobywanie cennych danych, sprzedawanie dostępu do serwerów z myślą o ich wykorzystaniu do dalszych przestępstw lub przygotowywanie się do ukierunkowanych ataków ransomware . Każdy serwer, na którym zostanie zauważone kopanie kryptowalut, powinien zostać oznaczony jako system wymagający natychmiastowej analizy i działań.W najnowszym raporcie firma Trend Micro wymieniła najważniejsze dostępne obecnie podziemne usługi hostingowe. Podano też szczegółowe informacje techniczne na temat ich działania i sposobów wykorzystywania ich przez przestępców. Zawarto w nim również dokładny opis typowego cyklu życia serwera, którego bezpieczeństwo zostało naruszone – od pierwszego włamania po finalny atak.Z zebranych przez Trend Micro danych dowiadujemy się, że na naruszenie bezpieczeństwa i wykorzystanie w podziemnej infrastrukturze hostingowej narażone są zwłaszcza serwery chmurowe, ponieważ nie zawsze dysponują one ochroną na poziomie dorównującym serwerom w środowiskach lokalnych.Cyberprzestępcy mogą szukać luk w zabezpieczeniach w oprogramowaniu serwera, próbować zdobyć dane uwierzytelniające poprzez ataki oparte na algorytmach siłowych (ang. brute force attack) lub wykradać dane logowania i instalować szkodliwe oprogramowanie za pomocą phishingu. Mogą nawet zaatakować oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą (klucze interfejsów API w chmurze), aby tworzyć nowe instancje maszyn wirtualnych lub udostępniać zasoby.Po udanym włamaniu takie chmurowe zasoby serwerowe mogą być sprzedawane na podziemnych forach, specjalnych platformach handlowych, a nawet w sieciach społecznościowych, i używane w różnych atakach.W raporcie Trend Micro omówiono też nowe trendy w zakresie podziemnych usług związanych z infrastrukturą, takie jak wykorzystywanie usług telefonicznych i infrastruktury satelitarnej do celów przestępczych, a także „pasożytniczy” wynajem zasobów obliczeniowych, w tym ukryte połączenia RDP i VNC.