Masz aplikacje bez aktualizacji? Narażasz swoje cyberbezpieczeństwo

Doświadczenie pokazuje, że wielu użytkowników nie zaprzestaje korzystania z aplikacji, które już dawno zostały usunięte z AppStore czy sklepu Google Play. Warto pamiętać, że brak wsparcia i aktualizacji ze strony ich wydawcy toruje drogę wszelkiej maści cyberprzestępcom. Jeśli używasz takiego oprogramowania, najprawdopodobniej narażasz swoje cyberbezpieczeństwo.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Artur Marciniec - Fotolia.com Porzucone aplikacje są furtką dla hakerów Wiele osób korzysta z aplikacji nierozwijanych przez programistów i usuniętych z AppStore oraz Google Play. To duże ryzyko dla użytkowników - ostrzegają specjaliści od bezpieczeństwa.



- Nie wszyscy wymieniają telefon co sezon. Część osób używa wiekowych smartfonów i nie znajduje motywacji, aby zastąpić działającą aplikację, narażając się tym samym na ryzyko cyberataku. Ciekawym przykładem jest Samsung Keyboard, który posiada co najmniej jedną, powszechnie znaną lukę. Użytkownicy muszą mieć świadomość, że nie wszystkie ich aplikacje są nadal wspierane przez producentów i powinni zainstalować rozwiązanie bezpieczeństwa, które powinno zapobiec ewentualnym problemom. - tłumaczy Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.



Sklepy z oprogramowaniem dla Androida i iOS oferują nam przeszło 5 milionów aplikacji. Jedne z nich dostępne są latami, inne kończą swoją karierę bardzo szybko. W przypadku tych ostatnich powodem ich zniknięcia z zasobów Google Play oraz AppStore jest przeważnie zastąpienie ich nowym rozwiązaniem bądź też zupełne wycofanie ich z oferty.To jednak, że aplikacje nie są już dostępne w sklepie Google Play czy AppStore nie oznacza, że nie pozostają w użyciu. Przeciwnie - praktyka dowodzi, że zwykliśmy je wykorzystywać dopóki nie przestaną działać, tym bardziej, jeśli przyzwyczailiśmy się do ich funkcjonalności. Niestety - z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa nie jest to najlepszym pomysłem.Aplikacje wycofane z rynku nie są aktualizowane i bardzo często posiadają luki w zabezpieczeniach. Według badania opracowanego przez firmę Wandera najczęściej porzucane są aplikacje zwiększające produktywność (38,7 proc.), a w dalszej kolejności programy z kategorii gry i rozrywka (30,3 proc.), styl życia (14,1 proc.), wideo i zdjęcia (10,6 proc.) oraz komunikacja (6,3 proc).Właściciele smartfonów najczęściej wychodzą z założenia, że duże koncerny nie porzucają swoich aplikacji. Ale to nieprawda, wiele popularnych programów na smartfony, opracowanych przez znane firmy i wycofanych z rynku, wciąż znajduje się w użyciu. Najbardziej spektakularne przykłady to Samsung Keyboard, SideSync, S Note, Google Now Launcher i ES File Explorer.