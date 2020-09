Przemysł słabnie, wskaźnik PMI spada o 2,2 pkt

Wskaźnik PMI w sierpniu wyniósł 50,6 pkt, wobec 52,8 pkt w lipcu. Oznacza to, że ankietowane przedsiębiorstwa odczuwają poprawę warunków gospodarowania, lecz w wolniejszym tempie niż miesiąc wcześniej – podał dzisiaj IHS Markit.

Przewaga notujących poprawę jest jednak mniejsza niż przed miesiącem - wtedy wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu sięgał 52,8 pkt. Jak pokazujemy dalej, jest to sygnał, że odmrażanie gospodarki przynosi rezultaty, ale jednocześnie nie oznacza to automatycznie wysokiego popytu na wszystkie kategorie dóbr. Obawy o drugą falę i niski popyt inwestycyjny to cześć obrazu gospodarki.Subwskaźniki PMI w sierpniu tworzą dość ciekawy obraz. Utrzymany poziom nowych zamówień zawdzięczamy podmiotom zagranicznym. Wzrost produkcji w istotnej części przypisuje się nadrabianiu zaległości. Zatrudnienie nadal spada, mimo tarcz antykryzysowych obwarowanych kryterium utrzymania zatrudnienia (tu zapewne znaczenie ma dostęp do wsparcia dla dużych podmiotów).Redukowane są zapasy materiałów i półproduktów, jak również wyrobów gotowych. Jest to czytelny sygnał niepewności gospodarczej.Pesymistycznego kontekstu nadaje systematyczny wzrost kosztów produkcji przy spadających cenach wyrobów gotowych.