Wyroby betonowe: w 2022 roku rynek podwoi swoją wartość

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek wyrobów betonowych w Polsce 2020-2025”, pomimo obserwowanego spowolnienia aktywności w budownictwie, producenci wyrobów betonowych powinni utrzymać ubiegłoroczną wartość przychodów na poziomie nieco ponad 9 mld zł.

Od blisko dekady sektor wyrobów betonowych – zdefiniowany jako działalność produkcyjna w zakresie elementów z betonu zbrojonego, sprężonego, wirowanego oraz wibroprasowanego – powiększa swój udział w budownictwie . W związku z tym, po oczekiwanej w latach 2020-2021 niższej dynamice, w 2022 r. rynek wyrobów z betonu powinien powrócić do wyższej dynamiki, a jego wartość może sięgnąć 10 mld zł, czyli dwa razy więcej niż 10 lat wcześniej.Znaczący przyrost wartości rynku to jednak nie tylko zasługa wzrostu wolumenu zamówień, ale także efekt rosnących kosztów. W latach 2017-2018 producenci wyrobów betonowych doświadczyli znaczącego wzrostu cen stali (stanowiącej 60-70% kosztów materiałowych w branży ciężkiej prefabrykacji), a także cementu i kruszyw. Wzrósł także koszt siły roboczej i usług obcych. Rosnące koszty znalazły odzwierciedlenie w wyraźnie wyższych cenach produktów.W ujęciu ilościowym, głównym segmentem rynku wyrobów betonowych jest segment szeroko rozumianej kostki brukowej (wraz z płytami chodnikowymi, krawężnikami czy obrzeżami). Natomiast w ujęciu wartościowym, największą częścią rynku jest segment prefabrykacji ciężkiej, który to z uwagi na wzrost cen stali od 2017 r. wyprzedza segment kostki brukowej pod względem wartości. Trzecim w ujęciu wartościowym segmentem rynku jest grupa produktów z betonu komórkowego.Łącznie te trzy specjalizacje odpowiadają za ponad 75% wartości rynku wyrobów betonowych. Całość rynku dopełniają takie grupy produktowe jak: bloczki i pustaki betonowe, rury, studnie, przepusty i inne elementy kanalizacji, pokrycia dachowe i materiały fasadowe a także ogrodzenia, mała architektura i galanteria betonowa.Rynek wyrobów betonowych pozostaje rynkiem bardzo rozdrobnionym, w którym nawet czołowi producenci posiadają jednocyfrowe udziały. Jak wynika z kalkulacji Spectis, 15 największych graczy rynkowych odpowiada za 50% całkowitej produkcji analizowanych w raporcie 150 producentów. Z punktu widzenia poszczególnych segmentów, najbardziej skoncentrowana jest branża betonu komórkowego, którą reprezentuje mniej niż 10 grup producenckich.Najbardziej rozproszonymi segmentami są te, w których bariery wejścia na rynek są niewielkie, technologie produkcji są stosunkowo tanie, a transport wyrobów na dalsze odległości jest nieopłacalny – chodzi o takie segmenty jak kostka brukowa czy bloczki i pustaki betonowe (np. fundamentowe, ścienne, stropowe czy kominowe).