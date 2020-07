Zawody deficytowe: kogo najbardziej potrzebują pracodawcy?

Cieśle, stolarze, betoniarze i zbrojarze, brukarze, dekarze, blacharze, ale także lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i masażyści. Oto najbardziej deficytowe zawody w naszym kraju. Z lukami kadrowymi zmagają się przede wszystkim pracodawcy z województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Przez zawody deficytowe rozumiemy takie profesje, w których liczba wolnych miejsc pracy przewyższa liczbę osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców. W efekcie są to zawody, w których pracodawcom najtrudniej jest znaleźć kandydatów do pracy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Lekarz W Polsce brakuje lekarzy, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów i masażystów.

Fizyczni pracownicy na wagę złota

- W Polsce prowadzi się obecnie wiele inwestycji, dlatego od kilku lat problemy - czasowe lub permanentne - ze znalezieniem rzetelnych pracowników mają zarówno duże firmy deweloperskie, jak i małe firmy remontowo-budowlane. Młodzi Polacy zazwyczaj nie decydują się na pracę fizyczną w trudnych warunkach. Ich zdaniem często wymagania są nieadekwatne do zarobków. W zapełnieniu luki w ostatnim czasie pomagali pracownicy fizyczni ze Wschodu, dla których polskie stawki były bardziej atrakcyjne. Epidemia koronawirusa spowodowała jednak, że wielu z nich wróciło na Ukrainę i to nawet mimo uwzględnienia przez rząd postulatu o automatycznym przedłużaniu ukraińskim pracownikom pozwoleń na pracę. Szacujemy, że najbardziej dotknęło to małe i średnie przedsiębiorstwa budowlane, gdzie deficyty kadrowe, nawet mimo mniejszych zleceń, mogły się pogłębić w trakcie pandemii – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Sytuacja w medycynie zła od lat

- Wynagrodzenie jest znaczącą, ale nie jedyną przyczyną deficytów kadrowych w branży medyczno-opiekuńczej. Na pewno nie możemy konkurować z krajami Europy Zachodniej pod kątem stawek, ale moglibyśmy zatrudniać specjalistów z Europy Wschodniej lub Azji. Tu, oprócz ograniczeń spowodowanych przez koronawirusa, problem stanowi system uznawania kwalifikacji specjalistów spoza UE. Proces uzyskiwania pozwolenia na wykonywanie zawodu takiego jak lekarz, dla mieszkańców krajów nie będących w Unii, jest u nas na tyle skomplikowany, że rocznie wydawanych jest niewiele takich zezwoleń. Dlatego bardzo często wykształceni specjaliści ze Wschodu, zamiast pracować w swoim zawodzie, podejmują prace poniżej swoich kompetencji – zauważa Krzysztof Inglot.

