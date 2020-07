Wybory prezydenckie 2020: głos 16 tys. Polaków bez znaczenia, co poszło nie tak?

Druga tura wyborów prezydenckich już za nami. Mimo niemal rekordowej frekwencji mamy powody do niepokoju. W pierwszej turze prawie 21 tysięcy oddanych głosów zostało unieważnione w wyniku błędów formalnych w procesie głosowania korespondencyjnego. W drugiej niewiele mniej, bo 15,5 tys. Symetria wzięła pod lupę cały proces i sprawdziła co jest ich źródłem i jak można by ich uniknąć.

– Tylko w pierwszej turze korespondencyjnie zagłosowało ponad 12 razy więcej osób niż przed pięcioma laty. Taki skok zainteresowania został wywołany prawdopodobnie obawą przed zakażeniem COVID-19. Pandemia zdaje się ustępować, jednak wciąż wolimy być ostrożni w kontaktach międzyludzkich. To mogło być właśnie przyczyną, że wyborcy chcieli celowo uniknąć pójścia do lokalu wyborczego – mówi Piotr Chwiedziewicz, Marketing Manager z Symetrii, przodującej polskiej agencji UX (User Experience).

Kliknij, aby powiekszyć fot. niyazz - Fotolia.com Wybory Co w drugiej turze wyborów prezydenckich poszło nie tak?

– Ta kampania prezydencka ma wielu bohaterów, natomiast wszyscy oni muszą zmierzyć się z tym najniebezpieczniejszym antagonistą – koronawirusem. Ze względu na trwającą pandemię, wiele osób zrezygnowało z osobistego uczestniczenia w wyborach, nie rezygnując jednocześnie z oddania głosu. Dzięki temu wyborcy stali się bardziej zdeterminowani, ponieważ celowo nie udali się do lokalu wyborczego ze względów epidemiologicznych, ale i ze względu na fakt, że był to akt ich własnej woli. Nie zapominajmy też o promocji tej formy głosowania – mówi Banach.

Elekcyjny egzamin dojrzałości

- Gdybyśmy wszyscy głosowali korespondencyjnie, a frekwencja byłaby na takim poziomie jak w niedzielę wyborczą to oznaczałby to, że w pierwszej turze około 840 tys. głosów nie zostałoby uwzględnione,a drugiej byłoby to 655 tys. To prawie tyle, ile w pierwszej otrzymali razem kandydaci Biedroń i Kosiniak-Kamysz. Wyglądałoby to tak, jakbyśmy pozbawili głosu wyborczego więcej niż wszystkich obywateli Poznania i Białegostoku, a w drugiej turze – wszystkich mieszkańców Wrocławia – mówi Piotr Chwiedziewicz, Marketing Manager z Symetrii.

– Najpopularniejszym błędem wciąż pozostaje brak oświadczenia w odesłanych pakietach, ale co należy uznać za pozytywny trend, znacznie zmniejszyła się liczba pakietów z tym błędem. W 2020 w pierwszej turze w porównaniu z poprzednimi wyborami odnotowano spadek o 11 punktów procentowych, w drugiej natomiast o 9 punktów – analizuje Monika Banach z Symetrii i następnie tłumaczy: – Można przypuszczać, że to zasługa większej akcji informacyjno-edukacyjnej, co spowodowało większe wyczulenie wyborców na temat.

– Prawdopodobnie karta do głosowania została od razu włożona do zbiorczej koperty, a nie do oddzielnej, tak jak zostało to wskazane w instrukcji. Ten błąd razem z błędem wynikającym z braku oświadczenia sumarycznie odpowiadają za około 93% odnotowanych błędów (w 2015 ok 96%) – zauważa ekspertka Symetrii.

Nie zabrakło i pozytywów

Komunikacyjny impas

– Gdyby organy państwowe były firmą komercyjną, sprzedającą swoje produkty, istnieje ryzyko, że klienci skorzystaliby z oferty konkurencji. Zgodnie z obliczeniami Baymard Institute, przedsiębiorstwa ignorujące doświadczenia użytkowników korzystających z ich usług czy produktów sporo tracą. Blisko 70% klientów twierdzi, że gdy ich poziom UX spada, opuszczają sklep i rezygnują z zakupu. Co więcej inna analiza American Express podkreśla, że ludzie rozczarowani jakością obsługi, podzielą się swoją negatywną opinią z około 15 osobami. Władza ma zatem szczęście, że Państwo to nie korporacja i użytkownicy nie wybierają jego usług na zasadach wolnego rynku – zwraca uwagę Piotr Chwiedziewicz z Symetrii.

Ocena wizualna

– Ludzki mózg przetwarza obrazy 60 000 razy szybciej niż tekst, a 90% informacji przekazywanych do mózgu ma charakter wizualny. Dlatego to, jak wygląda dokument jest kluczowe dla pomyślnego transferu komunikatu. Nie od dziś wiadomo, że jesteśmy wzrokowcami, a wiele z odbieranych bodźców traktujemy pobieżnie i oceniamy na zasadzie szybkiego rzutu okiem – tłumaczy Piotr Chwiedziewicz z Symetrii.

– W obecnej formie byłoby ciężko przeprowadzić taki proces, szczególnie na tak szeroką skalę, jednak uważam, że wystarczyłoby nanieść kilka drobnych poprawek, które znacznie usprawnią procedurę głosowania korespondencyjnego – twierdzi Monika Banach i wskazuje na kluczowe elementy, jakie jej zdaniem pozwolą odmienić oblicze procesu. – Biorąc pod uwagę nasze obserwacje, istotnym problemem z punktu widzenia osoby oddającej swój głos jest instrukcja, która jest mało zrozumiała i nieprzyjazna dla odbiorcy. To właśnie niezastosowanie się do niej sprawiło, że część nadesłanych pakietów wyborczych nie była w ogóle brana pod uwagę podczas liczenia głosów. Dlatego rekomendowałabym przygotowanie kilku różnych koncepcji instrukcji i następnie przeprowadzenie badań w grupie potencjalnych użytkowników. Na tej podstawie jesteśmy w stanie dosyć szybko wybrać tę, która jest zrozumiała, daje czytelne wskazówki i pozwala wyborcom uniknąć błędów – podsumowuje ekspertka Symetrii.