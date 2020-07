Masz konto na Instagramie i sporo followersów? Uważaj na hakerów!

Ekspert ESET ostrzega przed cyberprzestępcami, którzy kradną konta na Instagramie. Jeśli posiadasz takie konto i sporo followersów, to musisz uważać.

- Prawdopodobnie Roberts tym samym hasłem zabezpieczyła nie tylko konto na Instagramie, ale również swoją skrzynkę mailową – mówi Kamil Sadkowski z firmy ESET, specjalizującej się w zabezpieczeniach dla sieci IT. – Warto przypomnieć zasadę, by hasła traktować jak klucze – jeden klucz powinien otwierać jeden zamek. W przeciwnym wypadku, utrata jednego klucza (hasła) oznacza spore kłopoty – dodaje Sadkowski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. weerapat1003 - Fotolia.com Fałszywa wiadomość Masz konto na Instagramie i sporą liczbę followersów? Uważaj, jesteś łakomym kąskiem dla cyberprzestępców.

- Cyfrowe bezpieczeństwo tożsamości jest wyjątkowo ważne. Nie tylko w kontekście banku internetowego, ale również profili w mediach społecznościowych. Jak widać na przykładzie młodej surferki, konsekwencje przechwycenia tożsamości przez hakerów mogą być nie tylko dotkliwe finansowo, ale również wizerunkowo – chyba nikt nie chciałby być na miejscu tej Australijki i rozsyłać w sieci pornografii pod swoim nazwiskiem – dodaje Kamil Sadkowski z ESET.

O tym, jak bardzo łakomym kąskiem jest takie konto dla hakerów, przekonała się 18-letnia australijska surferka i influencerka Blaze Roberts. Jej konto zostało przejęte przez hakerów po to, by za jego pośrednictwem docierać z materiałami o treści pornograficznej do ponad 40 tys. followersów.Jak doszło do kradzieży konta? Blaze Roberts otrzymała wiadomość email, której nadawca bardzo umiejętnie podszył się pod Instagram . Roberts została poproszona o weryfikację danych dostępowych. Wiadomości wyglądały na tyle wiarygodnie, że zrealizowała ona polecenia zawarte w treści maila. Dostarczyła w ten sposób hasło do swojego konta. Jakiś czas później okazało się, że hakerzy przejęli i zablokowali swojej ofierze dostęp nie tylko do Instagrama, ale również do skrzynki mailowej.Jak podkreśla Blaze Roberts, administratorzy Instagrama nie pomogli jej do tej pory odzyskać dostępu do swojego profilu. Może się to wydać dziwne, ponieważ Roberts dostarczyła Instagramowi zdjęcia (prawdopodobnie) swoich oprawców. Przypomnijmy, że Instagram, w celu weryfikacji uprawnień do konta, prosi o przesłanie swojego zdjęcia z wypisanym na kartce hasłem. Roberts, po odzyskaniu dostępu do skrzynki mailowej, uzyskała dostęp do nie jednego, a dwóch zdjęć swoich oprawców. Instagram nie zareagował jednak na zgłoszenia Roberts, uznając je za mało wiarygodne. W odpowiedzi influencerka zarzuciła Instagramowi odcinanie jej od źródła dochodu. W wyniku ataku Blaze Roberts ponosi również „straty wizerunkowe” – za pośrednictwem jej konta atakujący udostępniają ponad 40 tys. fanów zdjęcia o charakterze pornograficznym.