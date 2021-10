Z okazji 11. urodzin Instagrama, eksperci z firmy Kaspersky postanowili przypomnieć, jakie zagrożenia czyhają na jego użytkowników i jak ich unikać.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak bezpiecznie korzystać z Instagrama? Zwróć uwagę na poziom prywatności swojego konta.

1.– w ten sposób uniemożliwisz cyberprzestępcom przejęcie Twoich informacji osobowych. Możesz wybrać opcję konta prywatnego, dzięki której Twoje posty na Instagramie będą widoczne jedynie dla zaakceptowanych przez Ciebie obserwatorów.2.Instagram daje możliwość usunięcia ze swojego konta informacji dotyczących sposobów płatności i innych poufnych danych. Możesz także usunąć swój numer telefonu, aby uniemożliwić nieznajomym kontaktowanie się z Tobą za pomocą tego środka komunikacji.3. Kolejnym ważnym aspektem jest– dzięki temu unikniesz potencjalnych wycieków danych i zachowasz kontrolę nad danymi, które udostępniasz na Instagramie. Przede wszystkim usuń kontakty zsynchronizowane – pamiętaj, że Instagram wykorzystuje je, aby sugerować Ci konta osób, które znasz, lub wyświetlać reklamy ukierunkowane.4.(np. służących do znajdowania obserwatorów, zliczania polubień itd.), ponieważ mogą one mieć dostęp do Twoich informacji, opublikowanych zdjęć i filmów, a także list obserwujących oraz obserwowanych. Blokując takie aplikacje, uniemożliwisz nieautoryzowaną aktywność na swoim koncie i zmniejszysz ryzyko wycieku danych.5., nawet jeśli taki pomysł wydaje Ci się kuszący. Dzięki temu w przypadku kradzieży jednego z Twoich kont pozostałe pozostaną bezpieczne. Jeśli zapamiętanie długich i unikatowych haseł sprawia Ci trudność, skorzystaj z menedżera haseł, który wymaga zapamiętania tylko jednego hasła głównego.6.– ta zasada doskonale sprawdza się w ochronie danych osobowych oraz urządzeń. Szkodliwe odnośniki możesz otrzymać nawet od swoich przyjaciół, współpracowników i członków rodziny. W rzeczywistości zostaną wysłane przez cyberprzestępców, którzy włamali się na ich konta. Dlatego zanim klikniesz odsyłacz od swojego kolegi, sprawdź go – możesz wpisać adres WWW bezpośrednio do przeglądarki internetowej. Jeżeli link znajduje się w wiadomości e-mail, zamiast od razu go kliknąć, najedź na niego kursorem i sprawdź, czy jest w porządku.7.Lepiej powstrzymać się przed ujawnianiem informacji o swoim miejscu pobytu oraz szczegółów dotyczących podróży. Takie dane wskażą przestępcy, kiedy jesteś poza domem i można Cię obrabować, lub pomogą ukraść Twoje wrażliwe dane, takie jak poświadczenia dotyczące bankowości.