Ericsson: konsumenci nieprawidłowo oceniają zagrożenia dla środowiska naturalnego

Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń dla środowiska naturalnego. Z opracowanego przez Ericsson badania ConsumerLab wynika, że o kwestiach ekologicznych i wpływie człowieka na środowisko myśli już połowa konsumentów. Dla porównania, przed dwoma dekadami odsetek niezainteresowanych tą tematyką sięgał pokaźnych 80%. Wiele się zatem zmieniło, świadomość ekologiczna niewątpliwie wzrosła, ale ciągle też brakuje nam wiedzy na temat nawyków konsumenckich, które w największym stopniu wpływają na emisję CO2 i zmiany klimatu.

„Nie dla wszystkich jest oczywiste, że korzystanie ze smartfona, może być mniej szkodliwe dla środowiska od jedzenia steka. Wielu konsumentów nie jest świadomych w jaki sposób różnego rodzaju produkty są wytwarzane i jakie obciążenie dla planety kryje się za popularnymi usługami czy czynnościami. Tym samym nie mogą wiedzieć, jaki ślad węglowy zostaje po rocznym korzystaniu ze smartfonu czy regularnych dojazdach do pracy samochodem. Dlatego tak ważna staje się obecnie potrzeba edukacji i współpracy na tym polu wielu osób z różnych środowisk - nauki, biznesu i polityki” – tłumaczy Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson.



Smartfon Używanie smartfona jest mniej szkodliwe dla środowiska od jedzenia steku?

Ochronę środowiska naturalnego zacznij od siebie

„Wyniki badania wyraźnie pokazują, że konsumenci mają trudności z powiązaniem swoich indywidualnych działań z istotnym wpływem na ogólny stan klimatu. Każdego dnia można dokonywać wyborów przyjaznych dla środowiska – od wyboru co jemy, jak żyjemy i czym podróżujemy. Oczywiste jest, że większość konsumentów chce dokonać zmian poprzez swoje codzienne działania, ale szukają wsparcia i wskazania, w którą stronę powinni rozwijać swoje zrównoważone podejście do życia i konsumpcji” – podsumowuje Marcin Sugak.

Globalne badanie Ericsson ConsumerLab wraźnie potwierdza, że proekologiczne zachowania konsumenckie i zwyczaje zakupowe powoli stają się standardem. Jednocześnie jednak nie zawsze mamy świadomość tego, który z naszych codziennych nawyków może stanowić rzeczywiste zagrożenie dla środowiska naturalnego.Respondenci w większości zgadzają się, że zgubne dla środowiska naturalnego i klimatu jest podróżowanie. Wskazują przy tym zarówno codzienne użytkowanie samochodów, jak i podróże samolotem. Z drugiej strony mają wyraźne trudności w ocenie wpływu, jaki wywiera na środowisko dieta, czy też korzystanie z telefonów komórkowych 84% respondentów nie docenia wpływu tej pierwszej, a około 70% przecenia wpływ używania smartfonów - pisze Ericsson.Jesteśmy świadomi oddziaływania na środowisko, ale czy bierzemy za to odpowiedzialność? W rzeczywistości 8 na 10 konsumentów na świecie uważa, że główna odpowiedzialność za ochronę środowiska naturalnego spoczywa na władzach krajowych i samorządowych.Dodatkowo 45% z uczestników najnowszego badania Ericsson ConsumerLab uważa, że regulacje środowiskowe będą miały pozytywny wpływ na przedsiębiorstwa i gospodarkę. Co więcej około 5 na 10 respondentów postrzega również firmy i marki jako kluczowe podmioty odpowiedzialne za ochronę środowiska i oczekuje od nich stosowania praktyk przyjaznych dla środowiska.Warto zauważyć, że około 70% respondentów dostrzega, że to zbiorowo na obywatelach leży odpowiedzialność za środowisko, przy czym tylko 55% uważa, że odpowiedzialność spoczywa również bezpośrednio na nich. Dodatkowo co czwarty uważa, że działania mające na celu złagodzenie wpływu człowieka na środowisko naturalne powinny być zbiorowym wysiłkiem. Wszystkie podmioty państwowe, biznesowe i pozarządowe, a także obywatele powinni przyjąć na siebie tę odpowiedzialność.