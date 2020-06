Ciągle pandemia, a Polacy chcieliby już wrócić do kin i na koncerty

Na czas pandemii wydarzenia kulturalne w naszym kraju praktycznie zamarły. I wprawdzie ludzie kultury i sztuki robili, ile w ich mocy, aby dać Polakom chociażby namiastkę normalności, to jednak nie zniwelowało to tęsknoty za kinami, teatrami, czy koncertami. Brak tego rodzaju aktywności towarzyszył 6 na 10 z nas - wynika z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia. Pytanie jednak, czy powrócą do nich w obliczu konieczności sprostania reżimom sanitarnym?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polakom brakuje odwołanych na czas pandemii wydarzeń kulturalnych?

Jak zapewnialiśmy sobie rozrywkę w izolacji?

Jak ocenialiśmy postawy ludzi kultury podczas epidemii?



Czas pandemii paradoksalnie może zwiększyć zainteresowanie Polaków kulturą. To, co dotychczas było na wyciągnięcie ręki, na co często nie było czasu, okazało się niedostępne, mimo iż czasu mieliśmy więcej. Ponadto, stęskniliśmy się za ludźmi, dlatego, mimo popularności platform streamingowych Polacy deklarują, że pójdą do kina. Czy stanie się tak rzeczywiście? Zgodnie z decyzją rządu w Polsce kina mogą być już otwarte, jednak obostrzenia sanitarne są dość surowe: tylko połowa miejsc może być zajęta, a widzowie i personel muszą nosić rękawiczki i maseczki. I tutaj pojawia się pytanie, na ile te obostrzenia zniechęcą Polaków do korzystania z imprez w zamkniętych pomieszczeniach? – komentuje Agnieszka Doktorska, autorka badania, Senior Project Manager z ARC Rynek i Opinia.

Pandemia wywarła przemożny wpływ na wszelkie właściwie aspekty naszego życia. Zamknięcie kin, teatrów, muzeów i odwołanie koncertów sprawiło, że kultura to jeden z obszarów, który ucierpiał na koronawirusie w największym stopniu. Teraz nadeszło lato i nie jest zaskoczeniem, że Polacy z chęcią wróciliby już do tego rodzaju aktywności.Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że Polakom w największym stopniu doskwiera brak możliwości pójścia do kina czy na koncert. Mniejsza tęsknota dotyczy wydarzeń sportowych, meczy i spektakli teatralnych, ale być może wynika to z tego, że i poza pandemią uczestniczy w nich mniejsze grono widzów.Jednocześnie jednak lockdown wydarzeń kulturalnych i sportowych nie oznaczał, że zamarło kompletnie wszystko. Podczas pandemii wysoką aktywnością w Internecie wyróżniali się artyści: nagrywali utwory muzyczne, angażowali się w zbiórki pieniężne na walkę z koronawirusem, wystawiali sztuki. Połowa Polaków doceniła te starania.Zdecydowanie najbardziej popularnym sposobem na kontakt z kulturą podczas pandemii było czytanie książek oraz oglądanie filmów i seriali na platformach streamingowych. Co piąty badany deklaruje, że oglądał transmisje na żywo prowadzone przez twórców. 14% Polaków zwiedzało wirtualnie muzea.