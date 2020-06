Uwaga na fałszywe maile z „Black Lives Matter” w temacie!

Śmierć George'a Floyda to jeden z najgorętszych tematów ostatnich tygodni. I nie ma w tym nic zaskakującego - tragiczne wydarzenia odbiły się na świecie szerokim echem, doprowadzając do antyrasistowskich demonstracji, a w Stanach Zjednoczonych również do poważnych zamieszek. Zdziwienia nie budzi fakt, że nie umknęły one także uwadze cyberprzestępców, którzy do przeprowadzania ataków typu phishing nader chętnie wykorzystują wydarzenia o globalnym zasięgu. Tym razem wabikiem na ofiary okazała się akcja „Black Lives Matter”.



Załącznik jest standardowym dokumentem programu Microsoft Word zachęcającym użytkownika do włączenia makr, które są chronione hasłem, jak to ma miejsce w przypadku wielu złośliwych dokumentów. – Należy pamiętać o tym, aby w przypadku otrzymania podejrzanie wyglądającej wiadomości z załącznikiem pakietu Office, nigdy nie włączać makr – przypomina Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet w Polsce.



Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Fortinet, globalna kampania spamowa , wycelowana w osoby zainteresowane wydarzeniami związanymi z akcją „Black Lives Matter”, wykryta została 10 czerwca 2020 roku.Analitycy FortiGuard Labs dostrzegli wówczas, że do skrzynek mailowych użytkowników trafiają wiadomości z załącznikiem w formacie Microsoft Word. Podejrzenia adresatów powinna już wzbudzać sama treść wiadomości, w której nie uniknięto licznych błędów gramatycznych. Fałszywe maile mają różne tematy i nazwy nadawców. To celowa zagrywka, która służyć ma obejściu filtrów antyspamowych lub po prost wywoływać zamieszanie.Analitycy z FortiGuard Labs badając domeny i infrastrukturę wykorzystywaną przez cyberprzestępców, odkryli, że wszystkie one znajdują się na terenie Republiki Czeskiej (CD-Telematika a.s.). Głównymi celami cyberprzestępców były Stany Zjednoczone i Kanada, ale fałszywe maile trafiały także, w zależności od wariantu kampanii, do internautów na całym świecie, również w Polsce .Specjaliści Fortinet przypominają, że w czasie wydarzeń o globalnym zasięgu należy być ostrożnym wobec wszystkich podejrzanych maili odwołujących się do tych tematów. Najrozsądniej jest w ogóle nie otwierać maili od nieznanych nadawców, a już na pewno nie wolno klikać w przesyłane za ich pomocą linki ani nie otwierać załączników.