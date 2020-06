Gry wideo: ilość ataków wzrosła o 50%, 130 tys. uderzeń w Minecraft

W czasie pandemii internauci oddali się cyfrowym rozrywkom. Na popularności zyskał m.in. streaming, a także gry wideo. Nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, że fakt ten niemal natychmiast spostrzegli cyberprzestępcy - tylko w kwietniu ilość blokowanych każdego dnia przekierowań na lub ze szkodliwych stron związanych z grami podskoczyła o pokaźne 54%. Z samym Minecraftem powiązano aż 130 tys. ataków. Zagrożeń dla graczy było jednak znacznie więcej - czytamy w komunikacie Kaspersky.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gracz Liczba ataków sieciowych związanych z grami wzrosła w kwietniu o 50%



W wielu przypadkach ataki związane z grami online nie są szczególnie wyrafinowane i to, czy się powiodą, zależy w dużej mierze od działań potencjalnej ofiary. Niestety ostatnich kilka miesięcy pokazało, że użytkownicy są bardzo podatni na ataki phishingowe oraz skłonni do klikania szkodliwych odnośników w kontekście gier – szczególnie gdy szukają ich tańszych wersji lub tzw. cheatów, które pomogą im łatwiej ukończyć rozgrywkę – powiedziała Maria Namiestnikowa, ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

Wiosenna izolacja, którą zalecono w związku z pandemią, zamknęła w domach około 4 miliony ludzi na całym świecie. To w naturalny sposób napędziło zainteresowanie różnorodnymi formami zabijania czasu. Czytaliśmy, medytowaliśmy, ale również oglądaliśmy udostępniane na platformach streamingowych materiały oraz graliśmy w gry wideo.Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Kaspersky, popularnością wśród amatorów gier wideo cieszyła się zwłaszcza platforma Steam (najpopularniejszej platformy gier online, która posiada własną społeczność oraz sklep), która znaczące wzrosty użytkowników zaczęła notować już od początku marca. To pozwoliło jej u schyłku miesiąca odnotować rekord zarówno pod względem liczby aktywnych użytkowników, jak i tych grających jednocześnie w gry.Po zauważeniu tego trendu badacze z firmy Kaspersky postanowili dokładniej zbadać krajobraz cyberzagrożeń związanych z grami wideo w czasie lockdownu. To, co ustalili, nie było dla nich niespodzianką: cyberprzestępcy wykorzystywali zwiększone zainteresowanie grami wideo w celu przeprowadzania różnych ataków.Z danych pochodzących z chmury Kaspersky Security Network wynika, że nastąpił znaczący wzrost liczby zagrożeń wykrytych na stronach, których nazwy nawiązywały do tematyki gier (tj. nazw popularnych gier i platform): dzienna liczba zablokowanych przekierowań wzrosła w kwietniu o 54% w stosunku do stycznia. Często użytkownicy byli wabieni obietnicami otrzymania za darmo popularnych gier, uaktualnień, dodatków, a także sposobów na oszukanie gry i uzyskanie lepszych wyników. Gdy użytkownik kliknął taki odnośnik, mogło dojść do pobrania szeregu szkodliwych programów – od narzędzi kradnących hasła po oprogramowanie ransomware i koparki kryptowaluty, które bez wiedzy ofiary wykorzystują moc obliczeniową zainfekowanego komputera do zarabiania pieniędzy na rzecz przestępców.Cyberprzestępcy najczęściej wykorzystywali wizerunek Minecrafta – jednej z najpopularniejszych gier, jakie kiedykolwiek stworzono. Powiązano z nią około 130 000 ataków online. Atakujący często podszywali się także pod treści związane z grami Counter Strike: Global Offensive oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon.Co więcej, z danych statystycznych pochodzących z systemu antyphishingowego firmy Kaspersky wynika, że w porównaniu z lutym liczba zablokowanych przekierowań na strony phishingowe zawierające słowo „Steam” wzrosła w kwietniu o 40%.