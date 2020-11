Poczta Polska ostrzega przed oszustami. Uważaj na maile z jej logo

"Informujemy, że Twoja przesyłka dotarła do naszego biura. Nasz kurier nie mógł dostarczyć przesyłki z powodu błędnego adresu (...)". To początek maila, którego rzekomym nadawcą jest Poczta Polska. Jeżeli dostrzeżesz w swojej skrzynce tej właśnie treści wiadomość, opatrzoną dodatkowo logo państwowego operatora pocztowego, zachowaj czujność i nie klikaj w żaden załącznik - najpewniej masz do czynienia z phishingiem, czyli próbą wyłudzenia danych osobowych lub pieniędzy.

Prosimy o czujność i uważne czytanie otrzymanych wiadomości oraz zawartych w niej linków. W przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości lub w przypadku podejrzenia nieprawidłowości bądź niezgodności, prosimy o zgłoszenie sprawy na policję i niezwłoczne poinformowanie nas na adres mail cyberbezpieczenstwo@poczta-polska.pl , cyberbezpieczenstwo@poczta-polska.pl lub https://incydent.cert.pl/ To nam pozwoli na ostrzeżenie naszych klientów, a także zablokowanie fałszywej strony – apeluje Justyna Siwek.

Jakie maile wysyła Poczta Polska?

Maile tego typu opierają się na socjotechnice – najczęściej zachęcają do kliknięcia w załączony link lub pobrania pliku (w rzeczywistości zakażonego wirusem komputerowym). Ma do tego skłonić fałszywa oferta promocyjna albo rzekome ostrzeżenie o nieuregulowanych środkach płatności.



8 zasad unikania phishingu

Zawsze miej ograniczone zaufanie do otrzymywanych wiadomości. Nie otwieraj załączników, jeżeli nie spodziewałeś się wiadomości od danego nadawcy. Jeżeli nie znasz nadawcy, bardzo dobrze zastanów się nad otworzeniem wiadomości. Nie przekazuj swoich danych (wrażliwych, poufnych) w otwartej wiadomości bez zabezpieczenia. Sprawdzaj dokładnie linki, jakie są zawarte w otrzymanej wiadomości czy też umieszczone na stronie. Zawsze uaktualniaj program do odbierania poczty i przeglądarkę internetową. Instaluj dodatki do klienta pocztowego czy też przeglądarki zwiększające ich bezpieczeństwo. Zawsze instaluj dodatki od oryginalnych dostawców, zalecanych przez producentów danego oprogramowania.

Phishing jest jedną z metod internetowego oszustwa. Ma na celu wyłudzenie od użytkownika wrażliwych danych, jak: hasła, loginy, adresy, PESEL czy numery kont bankowych i kart kredytowych. Polega na podszywaniu się pod znane, często państwowe instytucje, np. urząd skarbowy, ministerstwa bądź ZUS. Wiadomości są spreparowane w ten sposób, by przypominały potencjalne pismo od podmiotu, za który podaje się ich autor.

Jak już wspomniano we wstępie, jeden z ataków polega na rozsyłaniu fałszywych wiadomości mailowych dotyczących niepoprawnie zaadresowanej przesyłki. Po otworzeniu maila widzimy logo Poczty Polskiej, a w załączniku plik, którego otworzenie może być początkiem prawdziwych problemów. Kryje się w nim bowiem złośliwe oprogramowanie.Inna metodą cyberprzestępców jest wysyłka fałszywych wiadomości dotyczących wygranej w konkursie najnowszego modelu smartphona. Cyberprzestępcy informują, że aby otrzymać nagrodę wystarczy kliknąć w podany link, który przekierowuje na spreparowaną stronę internetową w celu wyłudzenia danych oraz pieniędzy. Spółka zgłosiła już to zdarzenie do Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego – CSIRT GOV.Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej, podkreśla, że inicjatorem tych kampanii są oszuści.Poczta Polska wysyła e-maile o przesyłkach z adresu informacja@poczta-polska.pl, które są wyłącznie informacyjne, jak widać na poniższym screenie. Spółka przekazuje informacje o tym gdzie można znaleźć informację o aktualnym statusie przesyłki i w sposób jawny kieruje do strony Poczty Polskiej https://emonitoring.poczta-polska.plna której nasz klient może sprawdzić na jakim etapie podróży jest jego przesyłka.