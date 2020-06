Ericsson: COVID-19 ujawnił rolę, jaką sieć pełni w społeczeństwie

Wprawdzie wdrożenia sieci 5G ciągle trwają i kontynuowane będą zapewne jeszcze przez długi czas, to już dziś można zakładać, że jej popularność będzie ogromna. Potwierdza to najnowszy Ericsson Mobility Report. Szacunki w nim zawarte wskazują, że do końca nadchodzącego roku korzystać będzie z niej przeszło 190 mln, a pięć lat później - 2,8 mld abonentów. W najświeższej odsłonie opracowania poświęcono również uwagę roli, jaką w czasie pandemii odgrywają sieć i infrastruktura cyfrowa.

Główne wnioski z Ericsson Mobility Report

do końca 2020 roku liczba abonentów ma przekroczyć 190 mln., a do końca 2025 r. 2,8 mld;

do zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych w czasie kryzysu niezbędna jest infrastruktura cyfrowa;

na przestrzeni 5 lat liczba połączeń stałego dostępu bezprzewodowego (FWA) osiągnie blisko 160 mln, co stanowić będzie 1/4 globalnej transmisji danych w sieciach komórkowych.

Pandemia pokazała rolę infrastruktury cyfrowej

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixelkorn - Fotolia.com 5G Ericsson prognozuje się, że do końca 2020 roku liczba abonentów 5G przekroczy 190 mln., a do końca 2025 r. 2,8 mld.

FWA – stały dostęp bezprzewodowy



– Rozprzestrzenianie się COVID-19 sprawiło, że ludzie na całym świecie zmienili swoje codzienne życie zaczęli pracować lub uczyć się zdalnie. Ruch sieci przeniósł się nagle z firm do domów. Najnowsze wydanie Ericsson Mobility Report prezentuje, że sieci mobilne i stacjonarne odgrywają coraz większą rolę w krajowej infrastrukturze krytycznej - zauważa Fredrik Jejdling, wiceprezes firmy Ericsson i dyrektor ds. sieci. – Ostatecznie sukces sieci 5G będzie oceniany na podstawie korzyści, które przynosi ludziom i przedsiębiorstwom, a nie tylko liczby abonentów. Sieć 5G powstała z myślą o innowacjach. Obecny kryzys uwypuklił znaczenie stabilnej łączności i pokazał jak kluczową rolę może odgrywać w pobudzaniu gospodarek - dodaje Jejdling.

Konieczność zachowywania dystansu społecznego, izolacji oraz gospodarczy lockdown przełożyły się na istotne zmiany w korzystaniu z sieci stacjonarnych i mobilnych.Nie jest zaskoczeniem, że w okresie zagrożenia koronawirusem największy wzrost przypadł w udziale sieciom stacjonarnym w obszarach mieszkalnych. Odnotowano tam wzrost na poziomie 20-100 procent. Wielu operatorów zaobserwowało skok zapotrzebowania na ich sieci komórkowe.Według badania przeprowadzonego niedawno przez Ericsson Consumer Lab 83 procent respondentów z 11 krajów twierdzi, że dzięki technologiom teleinformatycznym znacznie lepiej znieśli zakaz wychodzenia z domu. Wyniki sugerują wzrost wykorzystania usług teleinformatycznych, takich jak e-learning oraz aplikacji do monitorowania stanu zdrowia, które pomagają konsumentom przystosować się do nowej rzeczywistości opartej na łączności.Planując przyszłość, 57 procent osób twierdzi, że będzie oszczędzać, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe. Jedna trzecia badanych zamierza zainwestować w technologię 5G i lepsze łącze szerokopasmowe w domu, aby przygotować się na ewentualność kolejnej fali epidemii COVID-19.Przewiduje się, że do końca 2025 r. liczba połączeń FWA, stałego dostępu bezprzewodowego, dojdzie do niemal 160 mln, co będzie stanowić około 25 procent globalnej transmisji danych w sieciach komórkowych. Według szacunków, na koniec 2019 r. globalny przepływ danych FWA stanowił około 15 procent łącznego przepływu danych na świecie. Obecnie przewiduje się niemal ośmiokrotny wzrost do 53 eksabajtów w 2025 r., co stanowi 25 procent łącznego przepływu danych w sieciach komórkowych na świecie.Stały dostęp bezprzewodowy 4G lub 5G to coraz bardziej opłacalne rozwiązanie w zakresie świadczenia dostępu do szerokopasmowego internetu. Na rynek stałych sieci bezprzewodowych ma wpływ kilka czynników: zapotrzebowanie konsumentów i firm na usługi cyfrowe, jak również programy finansowane przez rząd i dotacje.