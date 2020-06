Żyjemy w czasach, w których jesteśmy nieustannie testowani. Nie inaczej dzieje się w sektorze TELCO. Główne wyzwania sektora to poważne rozbieżności między konfiguracją sieci, a nowymi wzorcami ruchu, ponadto fizyczne ataki na infrastrukturę 5G (choćby domniemaną) i wyszukane formy cyberataków ze strony nowych, złych graczy.

Infrastruktura mobile zaprojektowana pod centra biznesu

Wzrost zapytań od klientów

Nie tylko koronawirus testuje firmy telekomunikacyjne.

Równowaga w kanałach obsługi klienta

Edukacja społeczna

Zautomatyzowane cyberataki i algorytmy obrony

Roaming w dół

Największym wyzwaniem dla firm telekomunikacyjnych (TELCO) była nagła zmiana – w ciągu jednej nocy - ruch z centrów miast i kampusów korporacyjnych przeniósł się na przedmieścia, gdzie pracownicy umysłowi wykonują teraz prawie całą swoją pracę zdalnie.Sieci komórkowe, zaprojektowane z myślą o całych rzeszach osób dojeżdżających do pracy, nagle zostały obciążone obsługą dużej liczby połączeń w ciągu dnia w dzielnicach mieszkaniowych. Podobnie dzieje się w obszarze Internetu szerokopasmowego. Cały ruch w sieci , który kiedyś przechodził przez sieci światłowodowe łączące biurowce na obszarach miejskich, musi teraz przeciskać się przez linie DSL funkcjonujące w podmiejskich osiedlach. Ci z dostawców, którzy w opisany sposób zaprojektowali swoje sieci znaleźli się w chwili lockdown w kłopocie, choć jak dotąd większość z nich poradziła sobie ograniczając usługi transferu strumieniowego wideo, w tym konferencji online.Niemniej kompromis w zakresie jakości nie będzie dla sektora rozwiązaniem długoterminowym i spodziewamy się, że dostawcy przegrupują siły. Tym bardziej, że nowi klienci są proaktywni. Sektor zmaga się ze wzrostem zapytań: konsumenci mają czas, ale są także pod presją finansową, więc sprawdzają rachunki i chcą dostosować taryfy do potrzeb zwiększającego się obciążenia pracą z domu. Dostawcy usług telekomunikacyjnych , którzy dotychczas nie scyfryzowali odpowiednio swoich operacji obsługi klienta mogą doświadczać opóźnień z racji nadmiaru zgłoszeń.Jeśli wpłynie to na doświadczenia klientów, może negatywnie przełożyć się na biznes.Niemniej, chociaż kanały cyfrowe są często najtańszym i najskuteczniejszym sposobem interakcji z klientami, firmy telekomunikacyjne szukające oszczędności nie powinny myśleć o całkowitym wycofaniu swoich salonów z ulic i centrów handlowych.Obecność w tradycyjnych punktach handlu detalicznego jest ważnym kanałem sprzedaży nowych usług i sprzętu konsumentom coraz bardziej zainteresowanym technologiami, w tym Internetem Rzeczy. Klienci będą chcieli dotknąć nieznanych produktów, jak np. kamery monitoringu i urządzenia nasobne. Większość klientów potrzebuje wsparcia i porady, zanim kupią coś opartego o nowe technologie. Zwłaszcza, że wiedza w tym zakresie wciąż jest niewielka, czego dowodem są fizyczne ataki na (domniemaną) infrastrukturę 5G.Fałszywe przekonanie o szkodliwości infrastruktury 5G najczęściej wynika właśnie z niewiedzy. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że najbezpieczniejszym miejscem do korzystania z telefonu komórkowego jest stacja bazowa. Przy stacji występują emisje o najniższej częstotliwości radiowej, również telefon komórkowy może się komunikować korzystając z niskiej mocy. Edukacja społeczna staje się kolejnym wyzwaniem dla firm telekomunikacyjnych.Firmy telekomunikacyjne, ale też banki, linie lotnicze i inni usługodawcy muszą zmagać się z nowymi rodzajami wielopłaszczyznowych cyberataków, w których boty są wykorzystywane do równoległego hakowania różnych usług. Automatyzacja służy cyberprzestępcom do jednoczesnego wypróbowywania poświadczeń dostępu ze skradzionych kont w wielu witrynach. Te same dane uwierzytelniające można również wykorzystać do wdrożenia wysoce ukierunkowanego ataku, w którym są wykorzystywane do działania pozornie uzasadnionego i zapewniającego bezpieczeństwo uwierzytelniania dwuskładnikowego – by oszukać ochronę.Algorytmy wykorzystywane w Shape Security mogą wykryć, kiedy bot próbuje uzyskać dostęp do konta. Zamiast polegać na tradycyjnych formach uwierzytelniania, identyfikujemy wzorce behawioralne. Rozpoznajemy, które zachowania są cechami zautomatyzowanych ataków hakerów jak w powyższych przykładach oszustw. Zamiast natychmiastowego blokowania botów, preferujemy utrzymywanie ich pod kontrolą i badanie ich „zachowań”.Wpływ sytuacji makro na operatorów będzie wyjątkowo silny. Firmy telekomunikacyjne, którew dużej mierze polegają na wysokomarżowych przychodach z roamingu (i związanych z nimi opłatach kursowych) szczególnie silnie odczują skutki pandemii. W miarę słabnięcia przepływów pieniężnych konsolidacja w sektorze może się okazać nieunikniona, a regulatorzy w świetle wzmocnienia sektora rzadziej sprzeciwiają się fuzjom.Jednak najzwinniejsi w sektorze telekomunikacyjnym poradzą sobie ze spowolnieniem znacznie lepiej niż inne firmy. Ograniczenie interakcji personalnych wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na łączność innymi dostępnymi środkami. W chwili, gdy społeczności zaczną podróżować, nawet przychody z roamingu powinny ponownie rosnąć. Obecny kryzys pokazał, jak bardzo ludzie doceniają usługi telekomunikacyjne i elastyczność dostawców.