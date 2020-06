GfK: 6 na 10 Polaków spodziewa się 2. fali pandemii

Od 20 kwietnia trwa w naszym kraju stopniowe luzowanie obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. Możemy już wchodzić do parków i lasów, korzystać z infrastruktury sportowej, chodzić do galerii handlowych, bibliotek, kin i teatrów. Można umówić się również do fryzjera i masażysty. Otwarte zostały także siłownie, a problemem przestała być organizacja wesela na 150 osób. Czy to sprawiło, że Polacy pozbyli się obaw związanych z koronawirusem? Oto, co udało się ustalić GfK.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie obawy formułujemy w związku z pandemią?

Jakich jej skutków oczekujemy?

Czy są powody do optymizmu?





– Według różnych źródeł zakażonych osób może być dziś w Polsce od 11 tys. (oficjalne rządowe dane) do nawet miliona (szacunki jednego z najbardziej opiniotwórczych i aktywnych medialnie epidemiologów). Istnienie tak dużej rozbieżności wyliczeń sprawia, iż w sytuacji braku wiarygodnego źródła opisującego i wskazującego na realną skalę epidemii, co za tym idzie ograniczonego zaufania ludzi do podawanych statystyk, a z drugiej strony w okolicznościach znoszenia ograniczeń w organizacji życia i w gospodarce, tylko indywidualna osobista trafna ocena aktualnego realnego poziomu ryzyka zakażenia dokonana przez każdego z obywateli, może uchronić społeczeństwo przed kolejnym gwałtownym wzrostem zachorowań.



Takim czynnikiem podtrzymującym społeczne poczucie realnego poziomu ryzyka zakażeń nadal występującego w populacji jest m.in. przekonanie o wystąpieniu drugiej fali zachorowań. Izolowanie (długotrwałe w szczególności) nie jest zgodne ze społeczną naturą człowieka. Więc jeśli po uwolnieniu gospodarki i społeczeństwa ludzie pozostaną ostrożni i nadal będą często myć ręce, używać maseczek w miejscach publicznych, kichać w zgięcie łokcia i unikać zatłoczonych miejsc, to efektem tego powinno być ograniczenie gwałtownie rosnącej liczby nowych zakażeń, przeciążenia szpitali i liczby zgonów.



Badania i historyczne obserwacje przebiegu pandemii prowadzą niestety do wniosku, że istnieje prawidłowość, iż na jej początkowych etapach ludzie przeceniają ryzyko zagrożenia i ich reakcje są nadmierne, z kolei na kolejnych etapach, gdy epidemia rozwija się i obiektywne ryzyko wzrasta, mają skłonność do niedoszacowania ryzyka. Zatem dla nas wniosek na obecnym etapie może być tylko jeden – należy być nadal uważnym i ostrożnym, bo głównie od indywidualnych postaw zależy kierunek i dynamika rozwoju epidemii – komentuje Dominika Grusznic-Drobińska, Team Manager w GfK.

Przed nami wyniki czwartej już fali badania „GfK Corona Mood: dynamika zachowań konsumenckich na rynkach FMCG, dóbr trwałych i usług finansowych”. Dane na potrzeby realizacji tego opracowania zbierano od 8 do 11 maja, a więc w okresie, w którym zniesiono już część związanych z koronawirusem restrykcji.Badanie GfK pokazało, że pomimo luzowania zakazów 59 proc. respondentów jest przekonanych o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia drugiej fali pandemii i konieczności wprowadzania nowych środków ograniczających swobody społeczne. Nie jest zaskoczeniem, że w tej grupie ocena przyszłych skutków pandemii - w okresie już po jej ustąpieniu - jest znacznie bardziej krytyczna, niż w przypadku ogółu badanych.I tak np., pogorszenia sytuacji zawodowej po zakończeniu pandemii spodziewa się 30 proc. ogółu respondentów, ale już wśród osób przekonanych o drugiej fali zachorowań odsetek ten jest o 5 p.proc. wyższy.Zamknięcie wielu małych sklepów i firm jest prawdopodobne 53 proc. wszystkich badanych oraz 60 proc. ankietowanych spodziewających się drugiej fali pandemii.Podobny rozkład głosów zaznacza się, że w pytaniu o upowszechnienie się w firmach pracy zdalnej, odpowiednio 29 i 37 proc. - czyta,y w komunikacie z badania.Powyższe przykłady ilustrują wybrane skutki pandemii oczekiwane przez respondentów w wymiarze gospodarczym. A jak sprawy się mają w zakresie oczekiwanych zmian postaw indywidualnych.Jak czytamy w komunikacie z badania GfK, najważniejsze z punktu widzenia producentów i dystrybutorów ostrożne postawy konsumenckie ukształtowane w trakcie trwania pandemii, pomimo prób uwalniania gospodarki , mogą pozostać w dużym stopniu niezmienione po jej zakończeniu.57 proc. ogółu respondentów deklaruje, że po ustaniu pandemii wielce prawdopodobne jest, iż będą dalej oszczędzać i ograniczą zakupy. Wśród respondentów przekonanych o wystąpieniu drugiej fali zachorowań odsetek ten wzrasta do 66 proc.Unikać chodzenia do centrów handlowych będzie odpowiednio 63 i 71 proc. respondentów. Zamiast wizyt w sklepach respondenci deklarują chęć częstszego wykorzystywania technologii – sklepowych infolinii, chatów i chat botów na stronach www. Podobnie rzecz ma się z dokonywaniem samych zakupów. 36 proc. ogółu respondentów, a 45 proc. w przypadku tych przekonanych o drugiej fali, deklaruje, iż zwiększą liczbę zakupów z dostawą do domu.Z badania GfK wynika również, że najbardziej optymistycznym skutkiem pandemii w tym zestawie jest opinia, iż będziemy bardziej cenić swój czas. Jest to opinia podzielana przez 41 proc. ogółu respondentów (a przez 50 proc. tych, przekonanych o drugiej fali wystąpienia zakażeń).