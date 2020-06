Browary Warszawskie coraz większe: powstaje 1. woonerf stolicy

Miejski kwartał, który Echo Investment realizuje na warszawskiej Woli kontynuuje swój rozwój. Browary Warszawskie to zakrojona na szeroką skalę inwestycja zakładająca rewitalizację historycznych obiektów oraz odtworzenie miejskiego charakteru lokalizacji. Deweloper zdradził właśnie swoje plany odnośnie powstania na ich terenie pierwszego warszawskiego woonerfu.



Woonerf pokryje jednolita posadzka nawiązująca do postindustralnego charakteru tego miejsca. Prowadzić nas będą po niej poziome, malowane oznaczenia inspirowane również fabrycznym stylem organizacji przestrzeni. Między innymi w dawnych browarach, znaki namalowane na betonowych płytach rozgraniczały strefy załadunku, trasy przejazdu i transportu surowca. W nowych Browarach Warszawskich specjalna ikonografia będzie wyznaczać strefę restauracyjną, wypoczynku, ruchu pieszego i rowerowego czy drogi pożarowe - mówi Michał Gerwat, dyrektor projektu Browary Warszawskie.



Woonerf to pochodzące z języka holenderskiego określenie oznaczające w wolnym tłumaczeniu „ulicę do mieszkania”.



Jest to tzw. żyjąca ulica - alejka miejska z zielenią, pozbawiona tranzytowego ruchu komunikacyjnego, z obsługą jedynie lokalną, o spowolnionym ruchu. Nie ma w nim rygorystycznej separacji strefy dla pojazdów i pieszych, są za to udogodnienia dla ruchu pieszego i rowerowego. Łączy restauracje, sklepy czy punkty usługowe z przestrzenią ulicy i przyjmuje wydarzenia epizodyczne: jarmarki, kiermasze, pokazy i wystawy plenerowe.



Idea woonerfu w projektowaniu ulic istnieje od lat 60. XX wieku. Była odpowiedzią na lawinowy rozrost komunikacji kołowej i próbą przeciwstawienia się zagarnianiu dotąd wielofunkcyjnych, „wolnych” przestrzeni miejskich ulic przez samochody. Ta koncepcja zachęca do promowania przestrzeni miejskiej i jej tradycyjnego charakteru jako miejsca spotkań, rekreacji, spaceru, handlu, gastronomii, wolnego ruchu, tworzenia miejsc, gdzie wir intensywnego życia może spowolnić.



Browary Warszawskie coraz większe Nowy pasaż Haberbuscha i Schielego będzie miał długość 135 metrów i 6 metrów szerokości

Pofabryczny charakter woonerfu - miejska instalacja w Browarach Warszawskich

Prace nad zagospodarowaniem dawnych terenów Browarów Warszawskich trwają już od 2016 roku. Wewnętrzna ulica od początku była istotnym elementem tej inwestycji. O tym, jak będzie nazywał się pierwszy warszawski woonerf zadecydowali mieszkańcy stolicy, uznając, że powinien on być hołdem dla słynnych wolskich browarników Błażeja Haberbuscha i Konstantego Schielego.Ideą, która przyświecała Echo Investment i pracowni Jems Architekci było stworzenie przestrzeni, która nawiązuje do współczesnych trendów w projektowaniu przestrzeni dla ludzi, łączących trakty komunikacyjne z okalającymi placami i terenami rekreacyjnymi.Nowy pasaż Haberbuscha i Schielego będzie miał długość 135 metrów i 6 metrów szerokości. Ruch samochodowy po woonerfie będzie tylko jednokierunkowy i spowolniony.Znaczną część woonerfu zajmą „wyspy” zarezerwowane dla restauratorów, którzy przy ulicy Haberbuscha i Schielego mają swoje lokale. Pojawią się na nich stoliki restauracji i kawiarni, gdzie można zjeść śniadanie, spotkać się na kawę czy businessowy lunch. Cały teren pozbawiony zostanie krawężników i słupków. Wzdłuż całej ulicy pojawi się zróżnicowana zieleń w postaci drzew, krzewów i bylin. Echo Investment posadzi tu 18 drzew – dęby błotne, wiśnie jedońskie, graby pospolite.Echo Investment wspólnie z architektami z pracowni JEMS Architekci opracowali wyjątkowy mebel miejski. „Rurociąg”, bo tak potocznie nazywają tę miejską instalację, poprowadzi gości Browarów Warszawskich od Placu Brama Browarów aż na Rynek Warzelni.Jedną z części tej konstrukcji będzie specjalne, ledowe oświetlenie, które wieczorami poprowadzi gości od Bramy Browarów, aż na Rynek Warzelni. W okresie świątecznym będzie można na nim powiesić dodatkową iluminację. Przy Rynku na rurociągu zawisną podwieszane ławki. Instalacja będzie także miejską galerią, stałą infrastrukturą do organizowania wystaw zdjęć, obrazów czy grafik.Browary Warszawskie to fragment miasta w sercu stołecznej Woli, realizowany przez Echo Investment. Miejska przestrzeń z mieszkaniami i biurami łączy się z autorskimi lokalami gastronomicznymi, które swoim gościom serwować będą dania z całego świata. Pojawią się klimatyczne kawiarenki, pachnące kwiaciarnie czy salony urody. Całość dopełnią przestrzenie społeczne – reprezentacyjny Rynek Warzelni z zacisznym dziedzińcem Laboratorium, tętniąca życiem Leżakownia w 170-letnich piwnicach, zielony park w Ogrodzie Centralnym oraz kameralny Plac Śniadaniowy i Plac Brama Browarów.Dotychczas niedostępny teren przypominający o piwowarskiej tradycji i bogatej historii przedsiębiorczości wróci na mapę Warszawy w zupełnie nowej odsłonie.Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec 2020 roku.