Wyskakujące reklamy w telefonie groźniejsze niż się wydaje?

Zagrożeń internetowych nieustannie przybywa. Działań niektórych z nich możemy w ogóle nie zauważyć, inne z kolei będą bardzo uciążliwe. Do tej drugiej grupy zaliczają się wyskakujące reklamy w telefonie. Często pojawiają się one w ilości zdecydowanie przekraczającej próg tolerancji przeciętnego użytkownika. Check Point przypomina, że działalność złośliwych reklam jest nie tylko irytująca, ale również niebezpieczna.

Kliknij, aby powiekszyć fot. andreacionti - Fotolia.com Hakerzy kryją się za reklamami w smartfonach Złośliwe oprogramowanie reklamowe w smartfonach może nieść ryzyko kolejnych ataków hakerskich. W zeszły roku ofiarą ataków na urządzenia mobilne padło aż 27% firm na całym świecie.

Jak "spacyfikować" wyskakujące reklamy w telefonie

Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście zapobieganie, ponieważ usunięcie oprogramowania reklamowego po zainstalowaniu na urządzeniu jest zwykle bardzo trudne. Oto kilka wskazówek, jak chronić siebie i swoją organizację przed reklamami mobilnymi:

Pobieraj tylko aplikacje z oficjalnych sklepów Google Play lub App Store. Zwróć uwagę na liczbę pobrań i recenzje użytkowników.

Sprawdź, czy funkcje, o które prosi aplikacja, są niezbędne. Na przykład, jeśli aplikacja latarki prosi o dostęp do kontaktów, może być to sygnał o zagrożeniu.

Unikaj zezwalania aplikacji na działanie w tle (chyba że wydaje się to całkowicie konieczne)

Zaktualizuj urządzenie i aplikację do najnowszej wersji, korzystając ze wszystkich niezbędnych poprawek zabezpieczeń.

- Cyberprzestępcy potrzebują tylko jednego zainfekowanego urządzenia mobilnego, aby ukraść poufne informacje i uzyskać dostęp do korporacyjnej sieci organizacji - wyjaśnia Wojciech Głażewski, zarządzający polskim oddziałem Check Pointa. - Każdego dnia powstaje coraz więcej zagrożeń mobilnych, o większym poziomie zaawansowania i z wyższymi wskaźnikami sukcesu. Mobilny adware to forma złośliwego oprogramowania - wyskakujące reklamy w telefonie mogą być wykorzystywane przez cyberprzestępców m.in. do przeprowadzania cyberataków szóstej generacji.

Jak pisze Check Point, mobilny adware reklamowy to jeden z najbardziej powszechnych cyberataków wymierzonych w użytkowników urządzeń mobilnych. Ich celem jest kradzież danych. Szacuje się, że w minionym roku ofiarą działań naruszających bezpieczeństwo urządzeń mobilnych padło 27% firm.Oprogramowanie reklamowe rozpowszechnia się najczęściej za sprawą aplikacji mobilnych . Tych ostatnich jest niemało, więc wyskakujące reklamy w telefonie mają spore pole do popisu.Według Statisty istnieje 2,5 miliona aplikacji dostępnych dla użytkowników Androida i Google Play oraz 1,8 miliona aplikacji dostępnych w Apple Store. Liczby te pokazują jak szeroki jest zakres prowadzenia tego rodzaju ataków. Nic dziwnego, że cyberprzestępcy koncentrują się głównie właśnie na urządzeniach mobilnych.Głównym problemem związanym z oprogramowaniem reklamowym jest wskazanie, w jaki sposób telefon został zainfekowany. Adware opracowano w celu niezauważalnego wkradnięcia do urządzenia, bez możliwości jego odinstalowania. Usunięcie tego typu wirusa może być niezwykle trudne, a gromadzone przez niego informacje, takie jak system operacyjny urządzenia, lokalizacja, obrazy itp. mogą stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa.Jednym z przykładów możliwości adware’u jest Agent Smith, wariant mobilnego szkodliwego oprogramowania wykryty w ubiegłym roku przez badaczy firmy Check Point. Agent Smith zainfekował około 25 milionów urządzeń mobilnych na całym świecie, jednak nie został zauważony przez użytkowników. Aby pozostać w ukryciu celu naśladował aplikację Google i wykorzystywał znane luki w zabezpieczeniach systemów Android, automatycznie zastępując zainstalowane aplikacje wersjami zawierającymi złośliwy kod - wszystko bez wiedzy użytkownika. Wykorzystał również zasoby urządzeń, wyświetlając fałszywe reklamy, które mogłyby generować dodatkowy zysk np. poprzez kradzież danych uwierzytelniających banku i podsłuchiwanie.