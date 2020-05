Ranking ubezpieczycieli: na które firmy Polacy skarżą się najczęściej?

Każdego roku, wraz z nadejściem wiosny, Rzecznik Finansowy publikuje podsumowanie swoich zeszłorocznych działań, w tym bilans skarg składanych przez klientów ubezpieczycieli. Porównywarka Ubea.pl postanowiła przyjrzeć się, na które towarzystwa ubezpieczeniowe Polacy uskarżali się w największym stopniu.

Warta wypada dobrze w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Ranking ubezpieczycieli: kto najlepszy w dziale II?

PZU S.A. (2369 skarg),

STU Ergo Hestia S.A. (961 skarg),

TUiR WARTA S.A. (696 skarg).



Warta, podobnie jak rok temu, wyprzedziła wszystkich średnich i dużych konkurentów - zauważa Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.



STU Ergo Hestia S.A. - 64

Concordia Polska T.U. S.A. - 65

PZU S.A. - 77

TUiR Allianz Polska S.A. - 80

Aviva TU Ogólnych S.A. - 80

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. - 87

Generali TU S.A. - 91

Wiener TU S.A. VIG - 102

TU Compensa S.A. VIG - 112

TU Interrisk S.A. VIG - 113

TUW TUW - 132

Link4 TU S.A. - 156

UNIQA TU S.A. - 165

„Warto zwrócić uwagę na fakt, że wyniki ubezpieczycieli z najwyższą skargowością w dziale II znacząco spadły względem 2018 roku” - zaznacza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Przeprowadzona przez Ubea.pl analiza bierze pod uwagę udział, jaki posiadają poszczególni ubezpieczyciele w całym rynku polis komunikacyjnych oraz majątkowych.Jeżeli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, to podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, najwięcej skarg do Rzecznika Finansowego (1346) dotyczyło polis sprzedawanych przez PZU S.A. - wyjaśnił Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl. Kolejne pozycje na niechlubnym podium przypadły w udziale STU Ergo Hestia S.A. (623 skargi) oraz TUiR WARTA S.A. (390 skarg)”Po wzięciu pod uwagę udziału rynkowego wiodących ubezpieczycieli okaże się jednak, że wypadli oni dobrze lub nawet bardzo dobrze. Pod względem liczby wniosków o interwencję Rzecznika Finansowego na 1% udziału rynkowego Warta, z wynikiem 22, zaprezentowała się niemal najlepiej wśród wszystkich ubezpieczycieli sprzedających polisy komunikacyjne. Lepszy wynik (16) osiągnął tylko TUW PZUW posiadający jednak minimalny udział rynkowy.Eksperci porównywarki Ubea.pl sprawdzili także częstotliwość skarg dotyczących wszystkich ubezpieczeń z działu II (tzn. ubezpieczeń majątkowych i pozostałych ubezpieczeń osobowych). Są to nie tylko ubezpieczenia komunikacyjne , lecz także mieszkaniowe, turystyczne czy NNW.Najwięcej wniosków o interwencję Rzecznika Finansowego dotyczyło trzech wiodących ubezpieczycieli:Po uwzględnieniu udziału rynkowego najwięksi ubezpieczyciele znów jednak wypadli dobrze lub bardzo dobrze. Szczególnie pozytywnie przedstawia się wynik Warty (49 skarg na 1% udziału rynkowego).Jakie wyniki osiągnęli inni ubezpieczyciele? Liczba skarg na 1% udziału rynkowego przedstawia się następująco:Pozostaje mieć nadzieję, że w 2020 r. ten trend się utrzyma.