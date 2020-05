Magazyny: 19 mln mkw. i odporność w dobie pandemii

Magazyny to ta część rynku nieruchomości komercyjnych, która jak do tej pory wykazuje się zdecydowanie największą odpornością na zawirowania związane z wybuchem pandemii. Kolejnym tego potwierdzeniem są najnowsze doniesienia płynące z raportu opracowanego przez firmę Savills. Eksperci są jednak przekonani, że w kolejnych kwartałach negatywny wpływ koronawirusa będzie większy. Optymizmem napawa jednak fakt, że mocne fundamenty rynku powierzchni magazynowych powinny mu pozwolić na szybki powrót na dotychczasowe tory.

Warszawa - 4,4 mln m kw.; Górny Śląsk - 3,2 mln m kw.; Polska Centralna - 3,1 mln m kw.; Wrocław - 2,2 mln m kw. oraz Poznań - 2,1 mln m kw.).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Popyt brutto wg regionu, 1 kw. 2020 r. Najemcy znowu najbardziej aktywni byli w Warszawie podpisując umowy na ponad 317 300 m kw. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

„Pandemia koronawirusa tylko wzmocniła trendy, które nadawały ton rynkowi magazynowemu już od dawna. W wyniku wzrostu obrotów w handlu internetowym zwiększył się popyt na magazyny generowany przez sektor e-commerce. Nasilił się również pęd w kierunku automatyzacji w logistyce, który nabiera teraz zupełnie nowego znaczenia. Pozwala uniezależnić się od rynku pracy już nie tylko w kontekście alternatywy dla trudności w dostępie do pracowników i rosnących wynagrodzeń, ale także niesie za sobą dodatkową zaletę w postaci odporności maszyn na czynniki zdrowotne” – mówi Kamil Szymański, dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w Savills.



„Większa ostrożność deweloperów w stosunku do budów spekulacyjnych, jakiej należy się spodziewać w najbliższym czasie, może spowodować większą konkurencję o powierzchnię dostępną na wynajem w momencie powrotu koniunktury” – dodaje Kamil Szymański.





„Na rynku nieruchomości sektor magazynów niewątpliwie jest jednym z najbardziej odpornych na kryzys związany z koronawirusem, choć nazwanie go beneficjentem obecnej sytuacji byłoby z pewnością określeniem na wyrost. Spowolnienie w przemyśle, problemy z łańcuchem dostaw i spadek konsumpcji, jeśli utrzymałyby się w dłuższym terminie, z pewnością nie będą działały korzystnie na popyt na magazyny. Z drugiej strony, Polska może okazać się atrakcyjną alternatywą dla europejskich firm rozważających przeniesienie produkcji do rejonów bliższych rynkom zbytu, w ramach wdrażania popandemicznych strategii niwelowania ryzyka zaburzeń ciągłości łańcucha dostaw” – podsumowuje Kamil Szymański z Savills.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zasoby, powierzchnia w budowie i pustostany, 1 kw. 2020 r. Na koniec marca stopa pustostanów wyniosła 7,2% i była stabilna w stosunku do poprzedniego kwartału (wzrost o 0,1 pkt. proc.), ale wzrosła rdr. o 1,8% pkt. proc. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jak czytamy w komunikacie z raportu Savills, w I kwartale br. rynek powierzchni magazynowych powiększył się o 428 100 m kw., w efekcie czego u schyłku marca istniejące w naszym kraju magazyny zajmowały 19,0 mln m kw.Pięć największych rynków to:Odpowiadają one za za 80% zasobów magazynowych naszego kraju. Podaż magazynów w innych regionach prezentuje się znacznie skromniej. W Szczecinie jest to ok. 738 100 m kw.,671 400 m kw. w Trójmieście i 592 300 m kw. w Krakowie.W pierwszym kwartale na rynek dostarczono ponad 428 000 m kw., z czego blisko połowę w regionie Wrocławia. W budowie na koniec marca w całej Polsce pozostawało 2,2 mln m kw. Coraz więcej nowej powierzchni przybywa w Trójmieście, który to obszar znalazł się na podium pod względem ilości nowobudowanej powierzchni, z rekordowym dla tego rynku wynikiem blisko 290 000 m kw. Rośnie również liczba realizowanych projektów dedykowanych logistyce miejskiej.Jak wynika z raportu firmy Savills, w pierwszym kwartale roku nie był dostrzegalny wpływ koronawirusa na popyt. Od początku stycznia do końca marca wynajęto w Polsce zbliżoną ilość powierzchni magazynowych, co w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,1 mln m kw.). Wyraźnie widoczny był wzrost zapotrzebowania na powierzchnię tymczasową.Na koniec marca 2020 r. stopa pustostanów wyniosła 7,2% i pozostała stabilna w stosunku do poprzedniego kwartału, ale wzrosła rdr. o 1,8 pkt. proc. Poza kilkoma wyjątkami czynsze w całej Polsce były stabilne. Jak podaje Savills, za wynajem nowoczesnej powierzchni magazynowej i przemysłowej, w zależności od regionu, trzeba zapłacić od 2,70 do 4,40 euro/m kw./miesiąc za moduły wielkopowierzchniowe, do nawet 5,25 euro/m kw./miesiąc za małe moduły (SBU).