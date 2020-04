Aplikacja 4family od mPTech zadba o bezpieczeństwo bliskich

mPTech udostępnia aplikację mobilną 4family. Pozwoli ona zadbać o bezpieczeństwo bliskich, a szczególnie tak bardzo teraz narażonych na koronawirusa seniorów. Jest to możliwe dzięki takim jej funkcjom jak: wysyłanie alertów SOS w nagłych sytuacjach zagrożenia, zdalne dodawanie kontaktów i przypomnień w kalendarzu, przesyłanie komunikatów głosowych, czy możliwość ustalenia przybliżonej lokalizacji podopiecznego.

Zintegrowane urządzenia: opiekun i podopieczny

Funkcje i korzyści okiem opiekuna

Funkcje i korzyści okiem podopiecznego

Jakie funkcje ma aplikacja 4family? Najważniejsze funkcje to: wysyłanie alertów SOS w nagłych sytuacjach zagrożenia, zdalne dodawanie kontaktów i przypomnień w kalendarzu, przesyłanie komunikatów głosowych, czy możliwość ustalenia przybliżonej lokalizacji podopiecznego.

Aplikacja 4family - jak zacząć?

Aplikacja 4family jest dostępna bezpłatnie w Google Play dla smartfonów z Androidem. Jest też zainstalowana na specjalnie oznaczonym telefonie myPhone Halo Q dedykowanym osobom starszym.Dzięki aplikacji można zdalnie dbać i lokalizować podopiecznego oddalonego nawet o setki czy tysiące kilometrów, bez ciągłego zdzwaniania się - to wszystko po prostu dzieje się na bieżąco i niejako w tle. Jakie możliwości daje jeszcze 4family? Jak wykorzystać potencjał aplikacji? Odpowiedzi na te i inne pytania poniżej.Aplikację 4family można zainstalować na dowolnym smartfonie z systemem Android 5.0 lub nowszym. Natomiast dla wygody i z myślą o osobach w podeszłym wieku, mPTech przygotował telefon klasyczny tj. znany już myPhone Halo Q z aplikacją 4family. Model wyposażony jest w duże, wygodne klawisze, spory, kolorowy wyświetlacz, a także bazę ładującą z funkcją odnajdywania telefonu i wytrzymałą baterię pozwalającą na ciągłe rozmowy aż do 7 godzin.W konsekwencji opiekun ze swojego smartfona może kontaktować się z bliskim, lokalizować jego położenie i zarządzać funkcjami telefonu podopiecznego - tj. myPhone Halo Q 4family. W przyszłości mPTech zamierza udostępnić kolejne kompatybilne urządzenia takie jak: smartband, smartwatch oraz następny klasyczny telefon myPhone.Aplikacja 4family pozwala z poziomu opiekuna w sposób zdalny pomagać bliskiemu w obsłudze telefonu np.: ustawiać przypomnienia o wizytach u lekarza, zdalnie zapisywać kontakty na telefonie podopiecznego, monitorować jego stan baterii i w razie potrzeby przypomnieć o jej naładowaniu. Opiekun może również sprawdzić, gdzie w chwili obecnej znajduje się jego podopieczny za pomocą przybliżonej i niezawodnej lokalizacji GSM. W końcu, opiekun może wysyłać do podopiecznego krótkie wiadomości głosowe i tekstowe. Opiekun może również odbierać alerty SOS lub powiadomienia od podopiecznego uzyskując w ten sposób możliwość szybkiej reakcji w razie potrzeby.Podopieczny: dziecko, rodzic lub dziadek, zyskuje przede wszystkim zdalną pomoc w zarządzaniu telefonem, jego ustawieniami i kontaktami przez opiekuna. Dotyczy to również rozszerzenia spektrum możliwości jeżeli chodzi o kontakt podopiecznego i opiekuna ponieważ ten pierwszy dzięki 4family zyskuje opcję odbierania i wysyłania wiadomości głosowych z poradami lub wskazówkami, albo powiadomieniami. Aby podopieczny mógł wysłać komunikat głosowy do opiekuna z telefonu myPhone Halo Q 4family, nie musi nawet wchodzić w aplikację, wystarczy, że dłużej przytrzyma klawisz "5" i zacznie mówić do telefonu. Podopieczny zyskuje także możliwość wysyłania alertów SOS w razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia i wsparcie bieżące w zakresie jego położenia oraz lokalizacji.Instalacja i korzystanie z aplikacji są łatwe i intuicyjne. Począwszy od startu, po wspólny kontakt i wsparcie za pomocą 4family, należy przejść przez 4 proste kroki tj.: pobranie aplikacji ze sklepu Google Play, rejestracja, dodanie osoby, którą chcemy się opiekować (podaje się numer IMEI), zadbanie o zgodę bliskiego na lokalizowanie (jednorazowo) i gotowe.Aplikacja umożliwia tworzenie licznych grup kontaktów dla wielu osób. Muszą one wszystkie korzystać z aplikacji i kompatybilnych z nią urządzeń. Niezależnie – to opiekun zawsze jest posiadaczem smartfona z 4family, który ma najwięcej możliwości jeżeli chodzi o zarządzanie i wgląd w prostsze urządzenia będące w posiadaniu podopiecznych.Ważne: warunkiem korzystania z aplikacji 4family jest aktywna transmisja danych w telefonie. Bieżące działanie aplikacji 4family potwierdza wyświetlanie się jej logo tj. czterolistnej koniczyny na ekranie urządzenia mobilnego oraz w pasku powiadomień.