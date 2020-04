Leasing pracowniczy: rozwiązanie na miarę pandemii?

Z jednej strony rozprzestrzeniające się pandemia w istotnym stopniu przyczynia się do osłabienia koniunktury na rynku pracy, z drugiej jednak pobudza rozwój nowych metod zarządzania zasobami ludzkimi. Widoczne jest to wyraźnie na rynku chińskim. Zachodzącym tam procesom przygląda się Capgemini Invent. Jak chińskie firmy radzą sobie z kwestiami związanymi z zatrudnieniem? Czy wypracowane tam rozwiązania można zaszczepić również na rynku europejskim?

Dynamiczna zmiana popytu

Rozprzestrzeniające się pandemia w istotnym stopniu przyczynia się do osłabienia koniunktury na rynku pracy, z drugiej jednak pobudza rozwój nowych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

Problem nie do przeskoczenia?

Potrzeba matką wynalazku

Chiny, jak też obecnie niemalże każdy kraj zmagający się z kryzysem, poświęciły gospodarkę na rzecz opanowania epidemii. Zatrzymanie większości sektorów działalności gospodarczej było koniecznością podyktowaną ograniczeniem rozwoju wirusa. Wyłączenie poszczególnych gałęzi gospodarki wskutek zmiany priorytetów potrzeb rynku przyniosło zatrzymanie produkcji, zamknięcie wielu fabryk, hoteli, restauracji. W konsekwencji te działania doprowadziły do redukcji w ilości pracowników, szczególnie w sektorze gastronomicznym i hotelarskim. Zrodziło to pytanie – co dalej?Z drugiej zaś strony nastąpił ogromny wzrost zainteresowania zakupem produktów spożywczych online. Poszerzająca się liczba osób objętych kwarantanną, ograniczenie dostępu do sklepów czy restauracji i troska o własne zdrowie wzbudziły duży popyt na e-zakupy Zgodnie z danymi Walmarta, do końca stycznia wielkość podaży warzyw w Chinach przekroczyła 10 000 ton, a mięsa 2 000 ton. Po dwóch tygodnia rozprzestrzeniania się wirusa popyt na te produkty wzrósł 1,5-krotnie i nieustannie eskalował. W ciągu zaledwie pierwszych 9 dni stycznia lider chińskiego rynku odnotował wzrost obrotu o ok. 374 proc. Według danych Nielsen'a we Włoszech sprzedaż internetowa wzrosła o 80 proc. Z tygodnia na tydzień ilość zakupów online rosła nawet o 30 p. p. Wszyscy główni sprzedawcy żywności online odnotowali progres sprzedaży, co przekłada się na wzrost liczby zamówień, ich wartości oraz nowych klientów.Dynamiczne natężenie popytu nałożyło na spożywczy sektor e-commerce szereg nowych i nieoczekiwanych wyzwań. Ogromną korzyścią wynikającą z tej sytuacji jest wyklarowanie się najlepszych praktyk w zakresie dystrybucji żywności i zarządzania sektorem sklepów online w kryzysie.Kiedy pracownicy fabryk, restauracji i hoteli tracą pracę, osoby zatrudnione w e-commerce nie są w stanie obsłużyć złożonych zamówień. Gwałtowny wzrost popytu na artykuły spożywcze online, mimo ich fizycznej dostępności, był nie do zaspokojenia m. in. ze względu na dynamicznie pogłębiające się luki kadrowe w logistyce i obsłudze e-sklepów. Pozyskanie nowych pracowników jest utrudnione ze względu na rozszerzający się obszar objęty kwarantanną.Rozwiązaniem na tak dynamicznie rozwijający się problem po dwóch stronach jest zaproponowany przez Alibaba Group model leasingu pracowniczego. Holding znany z innowacji w handlu detalicznym opracował system tymczasowej migracji pracowników z sektora o niższym zapotrzebowaniu kadrowym, do działalności o większym zainteresowaniu konsumenckim.Alibaba Group zaproponowała pracownikom restauracji, zamkniętych na czas pandemii, pracę w e-commerce . Dzięki temu rozwiązaniu holding zwiększył swoje możliwości sprzedażowe, ilość obsługiwanych zamówień została zwiększona. Osoby dotknięte bezrobociem wynikającym z kryzysu, otrzymały pracę w sektorze o dynamicznym wzroście zainteresowania. Wśród beneficjentów modelu leasingu pracowników znaleźli się także właściciele restauracji, które na czas walki z pandemią musiały zostać zamknięte. Dzięki migracji pracowników przedsiębiorcy z sektora gastronomicznego zostali odciążeni z kosztów utrzymania swojej kadry, na czas niefunkcjonowania lokali.Sukces pomysłu wypracowanego przez Alibaba Group, popchnął działania w tym zakresie do przodu. Holding w kwietniu planuje wprowadzenie platformy online do zarządzania współdzieloną siłą roboczą i jednocześnie chce na stałe włączyć model leasingu pracowniczego do swoich regularnych działań.Usprawnieniem tego przedsięwzięcia ma być wykorzystanie analityki danych. Dzięki niej będzie można skategoryzować pracowników, dzieląc ich pod względem z góry określonych kryteriów. Pomogą one przy dostosowaniu odpowiednich zadań do ludzi o konkretnym doświadczeniu zawodowym lub specjalizacji.Przyjęcie modelu leasingu pracowników może generować znaczne oszczędności dla wielu sektorów, rynków i przedsiębiorców, niwelowanie strat i może zapewnić także elastyczność zatrudnienia. Regulowanie liczbą pracowników w określonych sektorach, uzależniając ją od popytu, usprawni funkcjonowanie rynku i ograniczy bezrobocie. Ponadto taki model zarządzania kadrą zobowiąże pracodawców do jeszcze bardziej restrykcyjnego przestrzegania regulacji prawnych i ubezpieczeniowych względem zatrudnionych osób.