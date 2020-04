Bezrobocie grozi nawet programistom. Kto jeszcze zatrudnia i ile płaci?

O zarobkach programistów już od dawna krążą legendy. Dużo mówi się również o deficycie pracowników branży IT. Niestety okazuje się, że nawet tak rozchwytywani specjaliści mogą na własnej skórze odczuć negatywne skutki pandemii. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia od No Fluff Jobs. Wynika z nich wprawdzie, że zarobki programistów jeszcze nie spadają, ale coraz częściej zdarza się, że spece od oprogramowania wysyłani są na bezrobocie.

Zarobki programistów ciągle jednak rosną

Kliknij, aby powiekszyć fot. alphaspirit - Fotolia.com Programista Epidemia Covid-19 uderza również w firmy i pracowników IT. Na razie nie widać zmian w zarobkach programistów.

Kogo poszukują pracodawcy?

- Obserwujemy, co dzieje się na rynku i coraz częściej managerowie, team leaderzy i zaprzyjaźnione firmy z branży informują nas o wstrzymaniu lub utracie zakontraktowanych wcześniej projektów. Martwią się, bo tracą źródła przychodów, a jednocześnie nie chcą zwalniać ludzi. Oczywiście wiele firm nadal rekrutuje, bo wciąż mają “otwarte” projekty - jednak większość z nich z dnia na dzień podjęła decyzję o prowadzeniu wszystkich etapów procesów rekrutacyjnych online. Jako lider portali branżowych IT naszym nadrzędnym celem jest teraz zredukowanie liczby programistów bez pracy - mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

- Zespół IT “do wypożyczenia” najczęściej posiada już komplet dobrze dobranych i sprawdzonych w boju kompetencji i umiejętności, każdy też ma w zespole jasno przypisaną rolę. Członkowie zespołu wiedzą, kto jest mocny w jakiej technologii, a kto świetnie sprawdza się w roli lidera. Wszyscy też wiedzą, jaki jest poziom umiejętności kolegów z zespołu. Dla pracodawcy to szybka, pewna i tańsza rekrutacja, a dla pracowników szansa na pracę zamiast jej utraty - przekonuje Marta Steiner, Head of Product & Jobs, Marketing w No Fluff.

Potężne spowolnienie gospodarcze stało faktem - czytamy w komunikacie z najnowszej analizy No Fluff Jobs. Właściwie z dnia na dzień do wstrzymania lub znacznego ograniczenia aktywności zostało zmuszonych wiele firm z takich branż jak np. gastronomia, turystyka, hotelarstwo, beauty, czy eventy. Na pandemii tracą również usługi transportowe i automotive . Większość przedsiębiorców została zmuszona do zrewidowania planów, a niemała grupa - do wprowadzenia znacznych cięć finansowych, co nie pozostało bez wpływu na zatrudnienie. Redukcji etatów nie uniknęła również branża programowania.Na razie jednak - według danych No Fluff Jobs - nie widać kryzysu w zarobkach pracowników w IT . W marcu 2020 r. mediana widełek była nawet wyższa niż styczniu 2020 roku i wyniosła dla programistów na poziomie mid na umowach B2B 13 500 zł (wzrost o 8 proc.), dla seniorów - 16 250 zł (wzrost o 6 proc.), a dla ekspertów - 18 225 zł (wzrost o 1 proc.). Juniorzy na kontrakcie mogli liczyć na wynagrodzenie 6 500 zł, o 1 proc. wyższe niż w styczniu.Według danych No Fluff Jobs są pracodawcy, którzy nadal intensywnie rekrutują. W marcu najbardziej aktywni na portalu nofluffjobs.com byli ci, którzy wytwarzają i utrzymują narzędzia online (21 proc.), w tym narzędzia do komunikacji i analityczne. Druga aktywna grupa to software house’y i firmy fintech tworzące oraz utrzymujące różnego rodzaju oprogramowanie online, w tym oprogramowanie e-commerce (łącznie 43 proc.).Mniej skłonni do rekrutowania byli pracodawcy związani z bankowością i finansami (8 proc.) oraz konsultingiem (5 proc).Z analizy ogłoszeń wynika również, że gorsze czasy mogą nadejść dla juniorów w IT. Udział ofert kierowanych do osób początkujących w branży spadł z 12 proc. do 7 proc. - czytamy w komunikacie z badania.W obliczu kryzysu portal postanowił w praktyczny sposób pomóc tym, którzy niecierpliwie szukają nowych zleceń, tak by szybko i w prosty sposób trafili do firm, które nadal szukają pracowników lub współpracowników. Tak w skrócie można opisać misję nowej usługi No Fluff Jobs - No Fluff Connect.Dodatkowo, twórcy No Fluff Connect przekonują, że zatrudnienie do projektu od razu całego zespołu ma szereg benefitów i często oznacza redukcję kosztów rekrutacyjnych.