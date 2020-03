Rynek pracy: co 7. pracownik godzi się na obniżkę wynagrodzenia

Jeszcze do niedawna o polskim rynku pracy mówiło się głównie w kontekście rekordowo niskich stóp bezrobocia, rosnących wynagrodzeń oraz braku obaw o zatrudnienie. Dziś sytuacja ma się zgoła inaczej - wielu polskich pracowników nie ma żadnej pewności, czy w najbliższych tygodniach nie stracą pracy lub części wynagrodzenia. Nic dziwnego, że w oczy coraz częściej zagląda im po prostu strach.

60% respondentów twierdzi, że sytuacja kryzysowa nie wpłynęła na ich oczekiwania finansowe.

Jak czytamy w komunikacie z badania zrealizowanego przez Gi Group i Grafton Recruitment, blisko co drugi pracownik (48%) boi się, że zostanie pozbawiony pracy lub pensji. Co trzeci (34%) już rozpoczął poszukiwanie nowego pracodawcy, a co siódmy (14%) deklaruje gotowość wykonywania obowiązków zawodowych nawet po cięciach swojego wynagrodzenia. W świetle powyższego stwierdzenie, że ostatnie tygodnie radykalnie zmieniły krajobraz polskiego rynku pracy, nie jest żadną przesadą. Pewnym optymizmem może napawać fakt, że 52% badanych ciągle jest spokojnych o to, co przyniesie im najbliższa przyszłość.Nie jest zaskoczeniem, że największe determinacja do działania cechuje pracowników - najbardziej chyba poszkodowanej z tytułu koronawirusa - branży HoReCa . Już prawie połowa z nich (47%) deklaruje chęć zmiany branży, a 59% aktywnie szuka pracy. Zgoła inaczej wygląda sytuacja pracowników fizycznych, spośród których 60% nie szuka nowego zatrudnienia, a 54% nie odczuwa żadnych zmian, ponieważ ich zakład nie przerwał produkcji.Jakie obawy mają i jak w obecnej sytuacji zachowują się menedżerowie? Połowa z nich (50%) pracuje obecnie zdalnie, 22% ciągle pozostaje w biurze. To największy odsetek w porównaniu z osobami zajmującymi niższe stanowiska w strukturze organizacyjnej. 38% menedżerów obawia się, że sytuacja kryzysowa sprawi, że stracą pracę, ale ok. 60% nowej jeszcze nie szuka.60% zapytanych przez Gi Group i Grafton Recruitment twierdzi, że sytuacja kryzysowa nie wpłynęła na ich oczekiwania finansowe. 14% natomiast już jest skłonnych zgodzić się na obniżkę wynagrodzenia, aby zachować pracę. Co ciekawe 26% deklaruje, że chce w obecnej sytuacji zarabiać więcej.