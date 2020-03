Katowice z 210 000 mkw. biur w budowie

Katowice mogą cieszyć się dziś 6. miejscem w zestawieniu największych rynków biurowych naszego kraju. Za sprawą ostatnio oddanych do użytkowania 10 000 mkw. nowych biur całkowite zasoby biurowe tego miasta osiągnęły poziom 528 400 mkw. Prognozy zawarte w najnowszej analizie Cushman & Wakefield zakładają, że do końca roku na katowickim rynku przybędzie 7 obiektów, które łącznie powiększą go o kolejne 70 000 mkw.

Podaż

Kliknij, aby powiekszyć fot. B. Wylezich - Fotolia.com Budowa biurowca W 2019 roku w Katowicach oddano do użytku 10 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Motywacja deweloperów do inwestowania w Katowicach jest bardzo różna, jednak czynnikiem wspólnym dla wszystkich jest oczywiście populacja całej metropolii. Oprócz metropolii Warszawskiej nie ma w Polsce drugiego tak dobrze skomunikowanego obszaru, na którym żyje i pracuje ponad 2,3 mln ludzi – mówi Tomasz Dyba, negocjator w firmie Cushman&Wakefield.



Popyt

Pustostany

Czynsze

Najwyższe czynsze są osiągalne w projektach zlokalizowanych w ścisłym centrum Katowic. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest łatwość dojazdu dowolnym środkiem transportu z całego Śląska oraz wysoka dostępność zróżnicowanych punktów usługowych, ułatwiających codzienne funkcjonowanie każdego pracownika – mówi Tomasz Dyba.



Prognoza

Tak duża konkurencja wpłynie pozytywnie na jakość dostarczanych obiektów w Katowicach i wymusi na wynajmujących większą agresywności w kwestii warunków finansowych, co z kolei przyczyni się do jeszcze większej konkurencyjności Katowic w porównaniu z innymi ośrodkami miejskimi – dodaje Tomasz Dyba.

Katowice to miasto w którym niewątpliwie drzemie bardzo duży potencjał. To serce aglomeracji, którą zamieszkuje ponad 2,1 mln osób, ośrodek akademicki oraz stolica jednego z najbardziej uprzemysłowionych regionów przemysłowych naszego kraju.Z komunikatu opublikowanego właśnie przez Cushman & Wakefield wynika, że w minionym roku całkowite zasoby biurowe stolicy Górnego Śląska powiększyły się o trzy nowe obiekty o łącznej powierzchni 10 000 mkw., osiągając tym samym poziom 528 400 mkw. Mowa tu o dwóch budynkach usytuowanych przy ulicy Brackiej 28 i 28a oraz gruntownie zmodernizowanym budynku przy ul. Porcelanowej 60.10 000 mkw. oddanych do użytkowania w minionym roku nie jest wprawdzie wynikiem, który mógłby przyprawiać o zawrót głowy, ale deweloperzy nadrobią go już w najbliższym czasie - w budowie znajduje się właśnie przeszło 210 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w 13 projektach. Do największych projektów planowanych do oddania możemy zaliczyć kompleks biurowy Face 2 Face (Echo Investment) o łącznej powierzchni 46 800 mkw., drugą fazę projektu .KTW (TDJEstate, 39 900 mkw.) oraz GlobalOffice Park (Cavatina), który dostarczy na rynek ponad 59 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Popyt na powierzchnie biurowe w Katowicach w 2019 roku wyniósł 82 300 mkw. i był ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie w 2018 roku. Nowe umowy stanowiły 56% wszystkich zawartych transakcji. Renegocjacje i ekspansje odpowiadały odpowiednio za 28% i 14% wszystkich zawartych transakcji. Do największych transakcji w Katowicach możemy zaliczyć renegocjację umowy IBM w budynku A4 Business Park I (8 650 mkw.), renegocjację umowy Unilever w Nowym Katowickim Centrum (7 300 mkw.), Perform Group wFace2Face Business Campus I (6 400 mkw.), umowę przednajmu Honeywell w Face 2 Face (6 350 mkw.) oraz transakcje Capgemini w budynkach Atrium (5 600 mkw.) oraz Budynku Biurowym Brema (2 200 mkw.).Wraz z relatywnie wysoką aktywnością najemców w ostatnich dwunastu miesiącach, wskaźnik powierzchni niewynajętej zmalał do poziomu 5,6% co stanowi spadek o 3,2 pp. w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku. Relatywnie wysoki spadek dostępnej powierzchni został odzwierciedlony w wartości absorpcji netto, która wyniosła 24 600 mkw., tym samym przewyższając podaż nowej powierzchni.Stawki za najlepsze powierzchnie biurowe w pierwszej połowie 2019 roku kształtowały się na poziomie 14,00 EUR/ mkw./ miesięcznie.W 2020 roku do użytku oddanych zostanie blisko 70 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w 7 projektach, z czego znacząca większość powierzchni biurowej jest już zabezpieczona umowami przednajmu. W wyniku dużego zainteresowania najemców nowo powstałymi projektami w ostatnich miesiącach ruszyły projekty Global Office Park czy .KTW II. Szacuje się, że w latach 2021 i 2022 do użytku oddanych zostanie odpowiednio 45 200 mkw. oraz 67 400 mkw., dzięki czemu przez najbliższe trzy lata zasób powierzchni biurowej w Katowicach będzie się powiększać o średnio 10% rocznie.