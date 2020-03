Nowa luka w Windows 10. Łatka z opóźnieniem

Bitdefender informuje o przypadkowym wycieku informacji o luce w Windows 10. Miała ona ujrzeć światło dzienne przed kilkoma dniami, a zagrożenie dotyczyło przede wszystkim tych komputerów, które pełnią rolę serwerów. Microsoft już opublikował stosowną łatkę, ale nie zmienia to faktu, że przez jakiś czas urządzenia pozbawione były ochrony i stanowiły łatwy cel dla cyberprzestępców.

Kliknij, aby powiekszyć fot. alphaspirit - Fotolia.com Luka w systemie Windows 10 Microsoft odkrył lukę w systemie. Informacja o niej pojawiła się w sieci wcześniej, niż udostępniono łatkę.

Wormable może być bardzo niebezpieczne dla klientów korporacyjnych

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Bitdefender, informacja o luce w Windows 10 pojawiła się na kilka dni przed tym, jak Microsoft udostępnił rozwiązującą ten problem łatkę, co stworzyło potencjalne niebezpieczeństwo zwłaszcza dla tych firm, które w swoich serwerach wykorzystują Windows 10.Jak doszło do tego, że informacja o luce CVE-2020-0796 pojawiła się wcześniej niż łatka Microsoft? Zdaniem Bitdefendera, musiał być to czysty przypadek, ponieważ porady związane z tą luką już we wtorek opublikowała np. firma Cisco. To ciekawe, ponieważ - jak pisze Bitdefender - wtedy Microsoft nie opublikował jeszcze łatki, która miała na celu usunięcie błędu.W związku z “wyciekiem” informacji na temat CVE-2020-0796 firma musiała “ratować swoje dobre imię”. W tym celu opublikowano poradnik, który ostrzegał użytkowników Windows 10 przed potencjalnym zagrożeniem. W artykule umieszczono informacje dotyczące zabezpieczeń, jakie klienci powinni stosować, aby utrudnić cyberprzestępcom wykorzystanie luki w sieciach korporacyjnych. Tak czy inaczej, co jest rzeczą oczywistą Microsoft sugerował jeszcze wtedy, by zainstalować poprawkę, jak tylko ta będzie dostępna. Na szczęście klienci nie musieli czekać na nią długo, ponieważ luka w zabezpieczeniach jest już dostępna.Wormable jest poważnym niebezpieczeństwem dla systemów operacyjnych, które pracują w przedsiębiorstwach. Za sprawą tej infekcji komputer może zarazić pozostałe maszyny pracujące w sieci. W następstwie haker może przejąć nad nimi kontrolę. Tego typu sytuacja jest już znana analitykom bezpieczeństwa. Wystarczy przypomnieć sobie WannaCry, który zainfekował około dwieście tysięcy komputerów, które posiadały niezaktualizowany system Windows. Rzecz jasna, miał on lukę, co pozwoliło cyberprzestępcom na łatwe zarażanie kolejnych komputerów.