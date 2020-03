Roboty nie popełniają błędów? 10 mitów o sztucznej inteligencji

Sztuczna Inteligencja (AI) oraz automatyzacja stają się coraz popularniejsze i coraz częściej jest o nich głośno także w mediach. Czy za sprawą robotów wszyscy stracimy pracę? Czas zmierzyć się ze wszystkimi mitami związanymi z Inteligentną Automatyzacją. Co jest prawdą? Jak AI zmienia nasz świat? Sprawdźmy to.

MIT #1 „Roboty sprawią, że będę bezrobotny”

MIT #2 „Nie da się współpracować z robotami”

Kliknij, aby powiekszyć fot. iaremenko - Fotolia.com Robot Celem automatyzacji i robotyzacji nie jest zastąpienie człowieka, a danie mu nowych narzędzi, które pozwolą efektywniej wykonywać swoje zadania.

MIT #3 „Zautomatyzujmy wszystko, później będziemy się martwić”

MIT #4 „Roboty nie popełniają błędów”

MIT #5 „Robotyzacja to temat przyszłości”

MIT #6 „Automatyzacja działa jedynie przy dużej skali”

MIT #7 „Roboty = Sztuczna Inteligencja”

MIT #8 „Robotyzacja to trudne wyzwanie”

MIT #9 „AI to tylko modne hasło”

MIT #10 „Automatyzacja może poczekać”

Jak na razie automatyzacja stworzyła zapotrzebowanie na więcej miejsc pracy w przemyśle niż zostało przez nią zintegrowanych. Nie należy postrzegać inteligentnej automatyzacji i robotyzacji jako zagrożenia dla swojej pracy. Celem tych rozwiązań jest poprawa wydajności i efektywności. Wyręczenie ludzi w wykonywaniu nudnych i powtarzalnych zadań, które i tak mało kto lubi wykonywać. Dzięki temu ludzie mogą skupić się na poprawie jakości chociażby relacji z klientami. Można powiedzieć, że automatyzacja wymusza nabywanie nowych umiejętności i podnoszenia kompetencji przez pracowników. Natomiast w organizacji jest okazją do wprowadzania zmian organizacyjnych.Celem automatyzacji i robotyzacji nie jest zastąpienie człowieka, a danie mu nowych narzędzi, które pozwolą efektywniej wykonywać swoje zadania. Wirtualni asystenci, aplikacje mobilne, automatyczna pogłębiona analiza danych to wszystko rozwiązania wykorzystujące AI, a pozwalające pracownikowi efektywniej korzystać ze swoich możliwości. Więcej danych, podanych w lepszy sposób sprawia, że można podejmować trafniejsze decyzje. Badania Capgemini dowodzą, że robotyzacja pozwala poprawić jakość obsługi klienta o 78%, skrócić czas procesów o 50% i poprawić zgodność z SLA o 39%. Postrzegajmy technologie nie jako rywala, a narzędzie.Wiele organizacji na siłę chcę automatyzować liczne procesy, a następnie jest zawiedziona efektami. Warto podchodzić do tego procesu w odpowiedzialny sposób. Dlatego Capgemini poleca swoją metodologie ESOAR. To przewodnik pokazujący krok po kroku jak przeprowadzić proces automatyzacji w przedsiębiorstwie. ESOAR to skrót od Eliminuj, Standaryzuj, Optymalizuj, Automatyzuj i Robotyzuj. Dzięki tej metodzie Twoja organizacja uzyska najlepsze efekty w procesie automatyzacji i robotyzacji.Największą zaletą robotów, powinno być uniknięcie pomyłek, które popełniają ludzie. Jednak to nie prawda. Pomyłki robotów się zdarzają i mogą być bardzo kosztowne. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie ich do pracy. Od samego początku przygotowania robotyzacji w firmie ważne jest zrozumienie wymagań biznesowych, opracowanie scenariuszy i liczne poziomy testów. Tylko odpowiednio przygotowana automatyzacja zapewni korzyści.To dzieje się już teraz! Coraz więcej firm korzysta z automatyzacji, aby uprościć procesy biznesowe. Tylko w samym Capgemini wdrożyliśmy już setki rozwiązań z zakresu AI i robotyzacji. Warto sprawdzić nasze repozytorium Digital Global Enterprise Model (D-GEM) i AI Gallery, aby przekonać się jak już teraz robotyzacja wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw i przynosi konkretne wyniki.Większość organizacji dostrzega korzyści płynące z automatyzacji przy skomplikowanych, dużych procesach w ogromnej skali. Tymczasem automatyzacja ma sens przy każdym rozwiązaniu, które jest stosowane wielokrotnie. W dodatku to właśnie wykorzystanie automatyzacji pomaga organizacjom zwiększyć skale działalności, czy świadczyć niektóre rozwiązania w modelu 24/7. Warto myśleć nieszablonowo i korzystać z szerokiej gamy rozwiązań, tak aby przeprowadzić rzeczywistą cyfrową transformację , a nie jedynie zautomatyzować część procesów.Nie jest to prawdą. Nie każdy proces robotyzacji/automatyzacji wiąże się z wykorzystaniem AI. Rozwiązania RDA (Robotic Desktop Automation) i RPA (Robotic Process Automation) są już stosowane szeroko, a nie korzystają z AI. Nie trzeba być naukowcem, by korzystać na co dzień z zalet robotów w funkcjonowaniu firmy. Jednocześnie coraz częściej rzeczywiście łączy się technologie AI z automatyzacją. Dochodzi do tego także analiza danych. Finalnie więc możemy powiedzieć, że inteligentna automatyzacja procesów to RPA+AI+Analityka.Przejście na automatyzację w firmie jest wyzwaniem, ale jedyne co jest wymagane to chęć nauki nowych rozwiązań i otwarty umysł. Dostępna jest naprawdę szeroka gama rozwiązań technologicznych, a firmy takie jak Capgemini dysponują bogatym doświadczeniem, które pozwala pomóc w zmierzeniu się z transformacją biznesu. Każde takie wyzwanie to okazja do podnoszenia umiejętności Twoich pracowników i poprawy funkcjonowania firmy.Gdzie nie spojrzymy otacza nas hasło Sztuczna Inteligencja. AI stała się hasłem używanym wszędzie. Faktycznie jednak AI stała się rzeczywistością i biznesową koniecznością. Na przykład zrozumienie naturalnego języka (NLP) przez komputery pozwala na tworzenie kompleksowej automatyzacji na dużą skalę przy pracy nad dokumentami. Możliwości AI stają się coraz większe, a to pozwala organizacjom automatyzować to, co jeszcze niedawno wiązało się z mozolną pracą ludzkich rąk lub było awykonalne.Technologia cały czas się zmienia. Firmy nie mogą sobie jednak pozwolić na stagnacje i brak rozwoju, czekając na kolejne nowe rozwiązania. Warto już teraz sięgnąć po automatyzację, robotyzację i wdrażać ją w swoim biznesie. Nie wdrażając nowoczesnych rozwiązań, można tylko więcej stracić.